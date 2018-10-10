Бюджет Костанайской области на 2018 год уточнили депутаты облмаслихата

2 млрд тенге, сэкономленные на государственных закупках, депутаты Костанайского облмаслихата перераспределили на внеочередной сессии сегодня, 10 октября.

Елена Дерий заверила, что по всем проектам с дополнительным финансированием средства будут освоены в 2018 году

Заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Елена ДЕРИЙ озвучила предложение акимата - наибольшую сумму в размере 452,6 млн тенге направить на завершение работ по первому этапу строительства газораспределительных сетей, а также изготовление технического паспорта для ввода объекта в эксплуатацию. Это позволит обеспечить газоснабжением 2 400 абонентов в селе Аманкарагай Аулиекольского района.

404,5 млн тенге выделили на текущее содержание улиц и мест общего пользования Костаная, а также обустройство новых микрорайонов в областном центре.

Для субсидирования процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса–2020» добавили 380,5 млн тенге. Этих денег хватит для финансирования мер государственной поддержки 101 предпринимателю.

182,2 млн запланировано на завершение капитального ремонта Новоильиновской средней школы в Тарановском районе, 133 млн – на продолжение среднего ремонта дороги в Амангельдинском районе и улицы в райцентре, а также на начало текущего ремонта дороги Аркалык-Торгай.

140,6 млн потратят на транспортировку 10 000 тонн топочного мазута для котельной в Аркалыке. По оценке акима области Архимеда МУХАМБЕТОВА, эти средства позволят создать определенный запас топлива и в новом отопительном сезоне не повышать тарифы.

Архимед Мухамбетов: «782 млн тенге мы оставили в запасе и не выделяем»

100 млн добавят на продолжение строительства блочного модуля котельной микрорайона «Юбилейный» в Костанае, 63 млн выделено на реконструкцию 12-квартирного жилого дома в селе Амангельды, предназначенного для заселения в будущем молодых специалистов, 70 млн - на зарплату работникам образования в Костанайском районе в связи с увеличением класс-комплектов.

В уточненном бюджете предусмотрены средства на содержание мечети в Костанае, которую передали на баланс областному историко-краеведческому музею, на изготовление сценических костюмов для артистов филармонии и ремонт Дома культуры в поселке Качар.

- По всем проектам, по которым предусматривается дополнительное финансирование, определен подрядчик и идут строительно-монтажные работы. Объемы будут выполнены и средства освоены в 2018 году, - заверила депутатов Елена Дерий.

Если посчитать все запланированные расходы, их сумма окажется меньше сэкономленных 2 млрд тенге. Аким области Архимед Мухамбетов по этому поводу разъяснил:

- Очень осторожно мы подходим, проводится тонкая работа и 782 млн мы даже оставили в запасе и не выделяем. Потому что конец года и сейчас не успеешь госзакупки провести. Лучше пусть перейдут на следующий год. Главная задача – зарплату вовремя выдать государственным служащим и работникам бюджетной сферы, а также оплатить коммунальные услуги.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА