Бюджет Костанайской области на 2018 год уточнили депутаты облмаслихата
Евгений ШИБАРШИН
2 млрд тенге, сэкономленные на государственных закупках, депутаты Костанайского облмаслихата перераспределили на внеочередной сессии сегодня, 10 октября.
Елена Дерий заверила, что по всем проектам с дополнительным финансированием средства будут освоены в 2018 году
Заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Елена ДЕРИЙ озвучила предложение акимата - наибольшую сумму в размере 452,6 млн тенге направить на завершение работ по первому этапу строительства газораспределительных сетей, а также изготовление технического паспорта для ввода объекта в эксплуатацию. Это позволит обеспечить газоснабжением 2 400 абонентов в селе Аманкарагай Аулиекольского района.
404,5 млн тенге выделили на текущее содержание улиц и мест общего пользования Костаная, а также обустройство новых микрорайонов в областном центре.
Для субсидирования процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса–2020» добавили 380,5 млн тенге. Этих денег хватит для финансирования мер государственной поддержки 101 предпринимателю.
182,2 млн запланировано на завершение капитального ремонта Новоильиновской средней школы в Тарановском районе, 133 млн – на продолжение среднего ремонта дороги в Амангельдинском районе и улицы в райцентре, а также на начало текущего ремонта дороги Аркалык-Торгай.
140,6 млн потратят на транспортировку 10 000 тонн топочного мазута для котельной в Аркалыке. По оценке акима области Архимеда МУХАМБЕТОВА, эти средства позволят создать определенный запас топлива и в новом отопительном сезоне не повышать тарифы.
Архимед Мухамбетов: «782 млн тенге мы оставили в запасе и не выделяем»
100 млн добавят на продолжение строительства блочного модуля котельной микрорайона «Юбилейный» в Костанае, 63 млн выделено на реконструкцию 12-квартирного жилого дома в селе Амангельды, предназначенного для заселения в будущем молодых специалистов, 70 млн - на зарплату работникам образования в Костанайском районе в связи с увеличением класс-комплектов.
В уточненном бюджете предусмотрены средства на содержание мечети в Костанае, которую передали на баланс областному историко-краеведческому музею, на изготовление сценических костюмов для артистов филармонии и ремонт Дома культуры в поселке Качар.
- По всем проектам, по которым предусматривается дополнительное финансирование, определен подрядчик и идут строительно-монтажные работы. Объемы будут выполнены и средства освоены в 2018 году, - заверила депутатов Елена Дерий.
Если посчитать все запланированные расходы, их сумма окажется меньше сэкономленных 2 млрд тенге. Аким области Архимед Мухамбетов по этому поводу разъяснил:
- Очень осторожно мы подходим, проводится тонкая работа и 782 млн мы даже оставили в запасе и не выделяем. Потому что конец года и сейчас не успеешь госзакупки провести. Лучше пусть перейдут на следующий год. Главная задача – зарплату вовремя выдать государственным служащим и работникам бюджетной сферы, а также оплатить коммунальные услуги.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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