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Бюджет Костанайской области на 2018 год уточнили депутаты облмаслихата

Евгений ШИБАРШИН

10 октября 2018, 15:40 |  Государство

2 млрд тенге, сэкономленные на государственных закупках, депутаты Костанайского облмаслихата перераспределили на внеочередной сессии сегодня, 10 октября. 

Елена Дерий заверила, что по всем проектам с дополнительным финансированием средства будут освоены в 2018 году

Заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Елена ДЕРИЙ озвучила предложение акимата - наибольшую сумму в размере 452,6 млн тенге направить на завершение работ по первому этапу строительства газораспределительных сетей, а также изготовление технического паспорта для ввода объекта в эксплуатацию. Это позволит обеспечить газоснабжением 2 400 абонентов в селе Аманкарагай Аулиекольского района.

404,5 млн тенге выделили на текущее содержание улиц и мест общего пользования Костаная, а также обустройство новых микрорайонов в областном центре.

Для субсидирования процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса–2020» добавили 380,5 млн тенге. Этих денег хватит для финансирования мер государственной поддержки 101 предпринимателю.

182,2 млн запланировано на завершение капитального ремонта Новоильиновской средней школы в Тарановском районе, 133 млн – на продолжение среднего ремонта дороги в Амангельдинском районе и улицы в райцентре, а также на начало текущего ремонта дороги Аркалык-Торгай.

140,6 млн потратят на транспортировку 10 000 тонн топочного мазута для котельной в Аркалыке. По оценке акима области Архимеда МУХАМБЕТОВА, эти средства позволят создать определенный запас топлива и в новом отопительном сезоне не повышать тарифы.

Архимед Мухамбетов: «782 млн тенге мы оставили в запасе и не выделяем»

100 млн добавят на продолжение строительства блочного модуля котельной микрорайона «Юбилейный» в Костанае, 63 млн выделено на реконструкцию 12-квартирного жилого дома в селе Амангельды, предназначенного для заселения в будущем молодых специалистов, 70 млн - на зарплату работникам образования в Костанайском районе в связи с увеличением класс-комплектов.

В уточненном бюджете предусмотрены средства на содержание мечети в Костанае, которую передали на баланс областному историко-краеведческому музею, на изготовление сценических костюмов для артистов филармонии и ремонт Дома культуры в поселке Качар.

- По всем проектам, по которым предусматривается дополнительное финансирование, определен подрядчик и идут строительно-монтажные работы. Объемы будут выполнены и средства освоены в 2018 году, - заверила депутатов Елена Дерий.

Если посчитать все запланированные расходы, их сумма окажется меньше сэкономленных 2 млрд тенге. Аким области Архимед Мухамбетов по этому поводу разъяснил:

- Очень осторожно мы подходим, проводится тонкая работа и 782 млн мы даже оставили в запасе и не выделяем. Потому что конец года и сейчас не успеешь госзакупки провести. Лучше пусть перейдут на следующий год. Главная задача – зарплату вовремя выдать государственным служащим и работникам бюджетной сферы, а также оплатить коммунальные услуги.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ Sniper
Re: Бюджет Костанайской области на 2018 год уточнили депутаты...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 812
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 10.10.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глянь, глянь Маша.....научились спать с открытыми глазами...
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* таноми52
Re: Бюджет Костанайской области на 2018 год уточнили депутаты...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 230
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.10.18 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ценю Ваше остроумие! Юмор смягчает неприятную остроту комментов, пусть даже и справедливых
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§ Монгол Шуудан
Re: Бюджет Костанайской области на 2018 год уточнили депутаты...
Монгол Шуудан


(Пользователи)
Сообщений: 327
Регистрация: 15.09.17
Отправлено: 10.10.18 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно еще сэкономить если посадить манекенов с поднимающимися ладошками, и одного монтера дергающего за веревочки.
Сколько это интересно сэкономится?
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§ сайлау курманов
Re: Бюджет Костанайской области на 2018 год уточнили депутаты...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2859
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.10.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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