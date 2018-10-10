Соглашения не будет - процесс по делу о получении взятки заместителем начальника ОВД подходит к концу

Гособвинение отказало заместителю начальника ОВД Костанайского района Базарбеку ДОДАНОВУ в заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины. Причина - подсудимый уже признал вину в полном объеме, так что суровое наказание ему в любом случае не грозит.

Об этом стало известно вчера, 9 октября, во время очередного заседания в суде № 2 Костаная.

- Прокуратура считает нецелесообразным заключать процессуальное соглашение, так как условия по сути одинаковые - что при назначении наказания по ст. 366 ч. 1 УК РК с учетом полного признания вины подсудимым, что при заключении процессуального соглашения, - объяснил свою позицию гособвинитель Ермек МУСАФИРОВ.

Базарбек Доданов в должности заместителя начальника районного ОВД проработал меньше двух месяцев. В начале августа он попался на взятке в размере 100 000 тенге за возврат автомобилей, которые были изъяты полицией в качестве вещественных доказательства, их владельцам, подозреваемым в краже.

По версии обвинения, именно Доданов предложил решить проблему с помощью взятки, а находящийся под следствием подозреваемый пошел в антикоррупционную службу, не желая быть звеном в этой схеме.

Однако Доданов в суде заявил, что подозреваемый Кирилл Жакенов сам написал сумму взятки на листочке и показал ему.

- Я попросил следователя, который вел это дело, завести ко мне в кабинет подозреваемых, чтобы узнать, оказывали ли на них давление, не предлагали ли им никаких условий, - отметил Базарбек Доданов. - Жакенов насчет этого ничего не пояснил, но сказал, что изъяли два автомобиля. На столе лежала бумажка, он написал на ней цифру 100. Меня задержали на следующий день в магазине «Астыкжан» при передаче денег.

Адвокат Доданова Руфина Анисимова предложила суду рассмотреть дело в сокращенном порядке, без вызова свидетелей. Ее просьбу удовлетворили.

Прения по делу назначены на 12 октября.