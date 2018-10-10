МОН РК отказалось от предложения АДГСПК отменить родительские комитеты в школах

Родкомитеты порождают бытовую коррупцию в школах, считают в АДГСПК. В минобразования ответили, что родительские комитеты очень важны, передает Informburo.kz.

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В образовательных учреждениях постоянно проводят сбор денежных средств на дополнительные нужды, заявила руководитель проекта "Астана – адалдық алаңы" Жазира Жылкышиева.

"В основном сборы средств проводят так называемые родительские комитеты. Проектный офис внёс предложение в Министерство образования и науки о запрете родительских комитетов, так как их деятельность не регламентирована и создаёт почву для проявления бытовой коррупции", – сказала Жазира Жылкышиева

Она подчеркнула, что государство обеспечивает достаточное финансирование образовательных учреждений, средства выделяют на все необходимые нужды. Тем не менее, данные анонимного опроса показали, что 87 из 100 респондентов хотя бы раз сдавали деньги на какие-то школьные нужды. Ежемесячно с родителей собирали от 1000 до 10 000 тенге.

В Министерстве образования и науки РК, в свою очередь, отметили, что родительские комитеты играют немаловажную роль в учебном процессе, и отказываться от них нельзя.

"Нужна обратная связь с родителями, по каждому предмету родитель должен знать об успеваемости ребёнка, какие у него есть достижения, проблемные вопросы, какие мероприятия проводятся, знать мнение учителей. Есть ещё учебно-воспитательная работа, комплексная, она проводится в свободное время от уроков, в ней участвуют дети, родители, учителя, администрация школы. Родители – участники школьного процесса, исключать их ни в коем случае нельзя. Конечно, если что-то нарушено, этим должны заниматься другие органы, привлекать к ответственности. В обязанности родителей не входят сборы денег. Решая одну задачу, не нужно портить другое направление работы", – сказала директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Шолпан Каринова.

Директор департамента отметила, что каждая организация образования имеет право открыть счёт для сбора благотворительной помощи школе, оказываемой на добровольных началах. И отчитываться за эти деньги директор школы должен как раз перед родительскими комитетами.

"Что касается сбора денежных средств, со стороны МОН закреплено много документов. В первую очередь, каждая организация образования имеет право открыть специальный счёт, куда попадали бы финансовые средства, это правильно, многие школы так и работают. Поборы и благотворительность – это разные вещи. Если кто-то желает помочь школе, это приветствуется. Эти средства должны быть правильно оформлены в финансовых документах, на открытые счета должны попадать. После каждой четверти директор отчитывается перед родительским сообществом, открыто заявляет обо всех вопросах, в том числе и о финансовых, куда затрачиваются средства", – отметила Шолпан Каринова.

Контролировать расходования средств должна и другая форма общественного контроля в школах – попечительские советы, работа которых строго регламентирована.

"В законе предусмотрена форма общественного контроля – попечительские советы. Они будут контролировать это направление: как и куда расходуются средства, откуда поступают деньги на этот специальный счёт, тогда в этом вопросе будет порядок. За попечительские советы при школах отвечает Комитет по контролю в сфере образования. Около 70% школ уже имеют попечительские советы. Документ об изменениях в их работе новый, теперь нужно время, чтобы он прижился, с 1 сентября этого года документ уже работает в школах. В попечительский совет администрация школы не входит, так как это форма общественного контроля, туда могут входить родители, члены общественных организаций, правоохранительные органы", – сказала Шолпан Каринова.