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Почему казахстанским полицейским запрещено прощать нарушителей ПДД

10 октября 2018, 13:01 |  Государство

Казахстанским полицейским законодательно запрещается прощать нарушителей ПДД, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как разъяснили в МВД РК, вне зависимости от тяжести проступка - если нет погибших, пострадавших, не нанесен моральный или материальный вред человеку или ущерб государству (например, остановка в неположенном месте, заезд на бордюр и так далее), сотрудник органов внутренних дел в любом случае обязан привлечь нарушителя к ответственности. Просто провести беседу, вынести устное предупреждение и отпустить нельзя. За снисхождение полицейского могут наказать.   

Фото ©Турар Казангапов

"В соответствии с частью 1 статьи 806 КоАП протокол об административном правонарушении составляется незамедлительно после обнаружения нарушения. В случае непривлечения правонарушителя сотрудник органов внутренних дел привлекается к дисциплинарной ответственности согласно закону "О правоохранительной службе". За невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей сотрудники несут уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан", - сообщили в МВД РК. 

Однако в некоторых случаях полицейский все же может ограничиться предупреждением. 

"Согласно части 2 статьи 43 при отсутствии обстоятельств, отягчающих ответственность за административные правонарушения, должностное лицо, налагающее административное взыскание, обязано применить предупреждение, предусмотренное соответствующей статьей. В указанных случаях протокол об административном правонарушении не составляется, при этом сотрудниками органов внутренних дел выносится постановление о наложении предупреждения", - отметили в МВД РК. 

Предупреждения за нарушения ПДД полицейские могут вынести по следующим статьям:  

1. Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств в поперечном направлении - статья 594, часть 1 КоАП. 

2. Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами - статья 602, часть 1 КоАП. 

3. Нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации - статья 620 КоАП. 

"Сведения об административных правонарушениях проходят регистрацию в ведомственной базе данных по учету административных правонарушений и в информационном сервисе Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан", - подчеркнули в МВД РК. 

С января 2018 года полицейскими пресечено порядка 2,2 миллиона административных правонарушений в области дорожного движения. Наложено штрафов на сумму почти 8,9 миллиарда тенге. 

Также отмечается, что чаще всего допускаются такие нарушения ПДД, как превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, пользование водителем телефоном за рулем.
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§ 211
Re: Почему казахстанским полицейским запрещено прощать...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5070
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.10.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну..
Немного деньжат подкинуть, и он тебя простит..
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§ Сабыр
Re: Почему казахстанским полицейским запрещено прощать...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 10.10.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да знаем мы,как вы нас любите Нурсултан Абишевич))
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§ bgb
Re: Почему казахстанским полицейским запрещено прощать...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4107
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 10.10.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тогда пусть введут наказание жппшникам за незаконные остановки и излишнее любопытство (типа, хотел документы посмотреть)!
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