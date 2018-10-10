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10.10.18 14:40
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Открытый чемпионат Костаная по жекпе-жек, посвященный Дню учителя, побил рекорд по количеству участников

Дмитрий ПЕТРЕНКО

10 октября 2018, 10:02 |  Спорт

День учителя в Казахстане отмечают каждое первое воскресенье октября. 7 октября к этому празднику приурочил соревнования президент областной федерации национального спорта жекпе-жек Рауф АЛИЕВ.

Жекпе-жек - очень зрелищный и безкомпромисный вид спорта, нокдауны и нокауты в нем не редкость

- Турнир проводится среди детей, юношей и юниоров до 19 лет, - пояснил он "НГ". - Рекордное количество количество участников - 260 бойцов. К нам приехали спортсмены из Астаны, Актобе, Аркалыка, Рудного, а также из районов Костанайской области. Часть боёв проводилась в ринге, иначе мы бы просто не успели. Бои между спортсменами старше 14 лет проводились в октагоне. Но полуфинальные и финальные бои будут у всех проходить в октагоне. Потому что многие дети приехали для участия в боях именно в клетке, чтобы прочувствовать, так сказать, момент, негласное боевое крещение. Команда из Астаны приехала в количестве 30 человек, но наибольшее количество участников выставил костанайский СК «Темирлан» - 50 спортсменов.

Одержав победу, юные спортсмены федерации жекпе-жек выходили в октагон с флагом федерации

Открытый городской турнир по масштабу не уступал республиканским чемпионатам. Участники турнира отмечают высокий уровень организации соревнований - спортивные баннеры, флаги, октагон, командные кубки, медали, грамоты. Были вручены благодарственные письма тренерам участвующих клубов и людям, поддерживающим федерацию жекпе-жек Костанайской области.

Церемония открытия турнира началась с вручения благодарственных писем тренерам спортклубов и присвоения спортивных разрядов

- На открытии турнира мы официально присвоили звания нашим спортсменам и тренерам - 6 кандидатов в мастера спорта и 2 мастера спорта, - сообщил Рауф Алиев. - Помимо медалей и грамот, приготовили подарки для детей. А вообще мы бы хотели проводить турнир, посвящённый Дню учителя, каждый год. Ведь в нашей федерации очень много тренирующихся детей и спортсменов, чьи родители преподают в городских и районных школах, в вузах, работают в отделах образования. Да и тренеры сами являются преподавателями. И учат ведь не просто бить, а крепости духа, любви к своей отчизне, уважению к старшим. Родители видят это и доверяют своих детей нашей федерации и этому виду спорта как в районах, так и во всех городах нашей области.

Рауф Алиев: «С каждым турниром в ряды нашей федерации вступает всё больше клубов»

И действительно, на каждом турнире по жекпе-жек принимаются коллегиальные решения о вступлении в федерацию новых клубов. Последние соревнования не стали исключением, в федерацию были включены СК «Жас Кыран» из п. Диевка Аулиекольского района, СК “Алтын Арлан» из п. Алтынсарино Камыстинского района и СК "Мыкты Батыр" из Костаная. С каждым разом количество желающих вступить в федерацию жекпе-жек растёт. Это говорит о развитии национального вида спорта в нашем регионе благодаря слаженной тренерской работе.

- Мы привезли 8 человек в разных весовых и возрастных категориях, - рассказал "НГ" директор областного филиала республиканского общественного объединения Казахстанской федерации ушу и кунг-фу Денис СТАРИКОВ. - Народу много, большая конкуренция, много спортивных клубов. Этот вид спорта - не наш, но мы пытаемся выступать. На первых отборочных кругах два спортсмена у нас вылетело, остались четыре, которые зашли в полуфиналы. Думаем, всё нормально пройдёт, расчитываем на свою ударную технику и защиту от тейк-даунов. Собрались сильные команды, но мы пытаемся пробиться и в боях уже закаляем наших ребят для предстоящих выступлений.

Судейский состав федерации жекпе-жек на турнире был объективен. Например в поединке между Ярославом Надточим из СК «Сонинг» (п. Затобольск), который тренируется под руководством Дениса Старикова, и Амиром Тлемысом из СК «Аламан» исход боя, который изначально был в пользу Амира Тлемыса, из-за неплотного захвата пересмотрели при помощи видео и назначили дополнительную минуту. В результате одержал победу по очкам и стал чемпионом турнира в весовой категории +29 кг Ярослав Надточий.

Недетский размен ударами между Амиром Тлемысом (слева) и Ярославом Надточим

Федерация жекпе-жек Костанайской области выразила благодарность заслуженному тренеру РК по боксу и кикбоксингу, мастеру спорта СССР по боксу, тренеру СК «Султан» Марату Тапенову, поскольку СК «Султан» подерживает национальный вид спорта и не первый раз содействует проведению турниров в своих стенах.

Турнир по жекпе-жек собрал рекордное количество участников, но и зрителей было не меньше

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

Победители турнира

Мальчики 7-8 лет

21 кг

Мади Шугумбаев

«Жекпе-Жек», Костанай

25 кг

Савелий Малинковский

СК «Аламан», Костанай

29 кг.

Алан Кубейсин

СК «Колизей», Костанай

+29 кг

Ярослав Надточий

СК «Сонинг», п. Затобольск

Мальчики 9-11 лет

до 25 кг

Ильяс Жетписбай

СК «Жигер», п. Заречный

29 кг

Илан Касенков

АРБ, Костанай

до 33 кг

Альтаир Дуйсенбай

«Жекпе-Жек», Астана

до 37 кг

Потап Захаров

СК «Аламан», Костанай

41 кг

Артём Щербаков

СК «Иппон», Костанай

45 кг

Эмиль Габченко

СК «Темирлан», Костанай

+ 45 кг

Радомир Морозов

СК «Аламан», Костанай

Мальчики 12-14 лет

до 34 кг

Мирас Дюсекин

СК «Сункар», «Жекпе-жек», п. Октябрьский, Костанайский р-н

38 кг

Бексултан Молдашев

СК «Аламан», Костанай

42 кг

Роман Пешехонов

СК «Вершина», Костанай

46 кг

Арман Хатимбеков

СК «Аламан», Костанай

50 кг

Никита Сергеев

СК «Аламан», Костанай

55 кг

Максим Павлов

СК «Вершина», Костанай

60 кг

Адильбек Туйганов

«Жекпе-жек», Костанай

+60 кг

Вадим Савкин

«Жекпе-жек», Костанай

Юноши 15-16 лет

46 кг

Рахат Рахымжан

СК «Алем», «Жекпе-жек», п. Лаврентьевка, Аулиекольский р-н

50 кг

Данияр Сманов

«Жекпе-жек», Костанай

54 кг

Бекслан Ахметов

СК «Сункар», «Жекпе-жек», п. Октябрьский, Костанайский р-н

59 кг

Болат Кушеев

«Жекпе-жек», п. Алтынсарино, Камыстинский р-н

64 кг

Безат Фазыл

СК «Алем», «Жекпе-жек», п. Лаврентьевка, Аулиекольский р-н

69 кг

Аян Садиров

АРБ, Костанай

+ 69 кг

Диас Тлемис

«Жекпе-жек», Актобе

Юноши 17-18 лет

52 кг

Ренат Жилкышбаев

«Жекпе-жек, п. Алтынсарино, Камыстинский р-н

56 кг

Ернур Бекмадия

«Жекпе-жек», Астана

60 кг

Безат Жаксылыков

«Жекпе-жек», Астана

65 кг

Арстан Нургалиев

«Жекпе-жек», Костанай

70 кг

Жандос Омиртай

«Жекпе-жек», Костанай

75 кг

Жанбота Журкабай

«Жекпе-жек», Астана

+ 75

Махамбет Мамытов

«Жекпе-жек», Астана

Девочки 12-13 лет

50 кг

Дарья Жукова

СК «Сункар», «Жекпе-жек», п. Октябрьский, Костанайский р-н

Девушки 14-15 лет

до 50 кг

Айгерим Сулаймонкулова

«Жекпе-жек», Астана



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