Открытый чемпионат Костаная по жекпе-жек, посвященный Дню учителя, побил рекорд по количеству участников
Дмитрий ПЕТРЕНКО
День учителя в Казахстане отмечают каждое первое воскресенье октября. 7 октября к этому празднику приурочил соревнования президент областной федерации национального спорта жекпе-жек Рауф АЛИЕВ.
Жекпе-жек - очень зрелищный и безкомпромисный вид спорта, нокдауны и нокауты в нем не редкость
- Турнир проводится среди детей, юношей и юниоров до 19 лет, - пояснил он "НГ". - Рекордное количество количество участников - 260 бойцов. К нам приехали спортсмены из Астаны, Актобе, Аркалыка, Рудного, а также из районов Костанайской области. Часть боёв проводилась в ринге, иначе мы бы просто не успели. Бои между спортсменами старше 14 лет проводились в октагоне. Но полуфинальные и финальные бои будут у всех проходить в октагоне. Потому что многие дети приехали для участия в боях именно в клетке, чтобы прочувствовать, так сказать, момент, негласное боевое крещение. Команда из Астаны приехала в количестве 30 человек, но наибольшее количество участников выставил костанайский СК «Темирлан» - 50 спортсменов.
Одержав победу, юные спортсмены федерации жекпе-жек выходили в октагон с флагом федерации
Открытый городской турнир по масштабу не уступал республиканским чемпионатам. Участники турнира отмечают высокий уровень организации соревнований - спортивные баннеры, флаги, октагон, командные кубки, медали, грамоты. Были вручены благодарственные письма тренерам участвующих клубов и людям, поддерживающим федерацию жекпе-жек Костанайской области.
Церемония открытия турнира началась с вручения благодарственных писем тренерам спортклубов и присвоения спортивных разрядов
- На открытии турнира мы официально присвоили звания нашим спортсменам и тренерам - 6 кандидатов в мастера спорта и 2 мастера спорта, - сообщил Рауф Алиев. - Помимо медалей и грамот, приготовили подарки для детей. А вообще мы бы хотели проводить турнир, посвящённый Дню учителя, каждый год. Ведь в нашей федерации очень много тренирующихся детей и спортсменов, чьи родители преподают в городских и районных школах, в вузах, работают в отделах образования. Да и тренеры сами являются преподавателями. И учат ведь не просто бить, а крепости духа, любви к своей отчизне, уважению к старшим. Родители видят это и доверяют своих детей нашей федерации и этому виду спорта как в районах, так и во всех городах нашей области.
Рауф Алиев: «С каждым турниром в ряды нашей федерации вступает всё больше клубов»
И действительно, на каждом турнире по жекпе-жек принимаются коллегиальные решения о вступлении в федерацию новых клубов. Последние соревнования не стали исключением, в федерацию были включены СК «Жас Кыран» из п. Диевка Аулиекольского района, СК “Алтын Арлан» из п. Алтынсарино Камыстинского района и СК "Мыкты Батыр" из Костаная. С каждым разом количество желающих вступить в федерацию жекпе-жек растёт. Это говорит о развитии национального вида спорта в нашем регионе благодаря слаженной тренерской работе.
- Мы привезли 8 человек в разных весовых и возрастных категориях, - рассказал "НГ" директор областного филиала республиканского общественного объединения Казахстанской федерации ушу и кунг-фу Денис СТАРИКОВ. - Народу много, большая конкуренция, много спортивных клубов. Этот вид спорта - не наш, но мы пытаемся выступать. На первых отборочных кругах два спортсмена у нас вылетело, остались четыре, которые зашли в полуфиналы. Думаем, всё нормально пройдёт, расчитываем на свою ударную технику и защиту от тейк-даунов. Собрались сильные команды, но мы пытаемся пробиться и в боях уже закаляем наших ребят для предстоящих выступлений.
Судейский состав федерации жекпе-жек на турнире был объективен. Например в поединке между Ярославом Надточим из СК «Сонинг» (п. Затобольск), который тренируется под руководством Дениса Старикова, и Амиром Тлемысом из СК «Аламан» исход боя, который изначально был в пользу Амира Тлемыса, из-за неплотного захвата пересмотрели при помощи видео и назначили дополнительную минуту. В результате одержал победу по очкам и стал чемпионом турнира в весовой категории +29 кг Ярослав Надточий.
Недетский размен ударами между Амиром Тлемысом (слева) и Ярославом Надточим
Федерация жекпе-жек Костанайской области выразила благодарность заслуженному тренеру РК по боксу и кикбоксингу, мастеру спорта СССР по боксу, тренеру СК «Султан» Марату Тапенову, поскольку СК «Султан» подерживает национальный вид спорта и не первый раз содействует проведению турниров в своих стенах.
Турнир по жекпе-жек собрал рекордное количество участников, но и зрителей было не меньше
Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
Победители турнира
|
Мальчики 7-8 лет
|
21 кг
|
Мади Шугумбаев
|
«Жекпе-Жек», Костанай
|
25 кг
|
Савелий Малинковский
|
СК «Аламан», Костанай
|
29 кг.
|
Алан Кубейсин
|
СК «Колизей», Костанай
|
+29 кг
|
Ярослав Надточий
|
СК «Сонинг», п. Затобольск
|
Мальчики 9-11 лет
|
до 25 кг
|
Ильяс Жетписбай
|
СК «Жигер», п. Заречный
|
29 кг
|
Илан Касенков
|
АРБ, Костанай
|
до 33 кг
|
Альтаир Дуйсенбай
|
«Жекпе-Жек», Астана
|
до 37 кг
|
Потап Захаров
|
СК «Аламан», Костанай
|
41 кг
|
Артём Щербаков
|
СК «Иппон», Костанай
|
45 кг
|
Эмиль Габченко
|
СК «Темирлан», Костанай
|
+ 45 кг
|
Радомир Морозов
|
СК «Аламан», Костанай
|
Мальчики 12-14 лет
|
до 34 кг
|
Мирас Дюсекин
|
СК «Сункар», «Жекпе-жек», п. Октябрьский, Костанайский р-н
|
38 кг
|
Бексултан Молдашев
|
СК «Аламан», Костанай
|
42 кг
|
Роман Пешехонов
|
СК «Вершина», Костанай
|
46 кг
|
Арман Хатимбеков
|
СК «Аламан», Костанай
|
50 кг
|
Никита Сергеев
|
СК «Аламан», Костанай
|
55 кг
|
Максим Павлов
|
СК «Вершина», Костанай
|
60 кг
|
Адильбек Туйганов
|
«Жекпе-жек», Костанай
|
+60 кг
|
Вадим Савкин
|
«Жекпе-жек», Костанай
|
Юноши 15-16 лет
|
46 кг
|
Рахат Рахымжан
|
СК «Алем», «Жекпе-жек», п. Лаврентьевка, Аулиекольский р-н
|
50 кг
|
Данияр Сманов
|
«Жекпе-жек», Костанай
|
54 кг
|
Бекслан Ахметов
|
СК «Сункар», «Жекпе-жек», п. Октябрьский, Костанайский р-н
|
59 кг
|
Болат Кушеев
|
«Жекпе-жек», п. Алтынсарино, Камыстинский р-н
|
64 кг
|
Безат Фазыл
|
СК «Алем», «Жекпе-жек», п. Лаврентьевка, Аулиекольский р-н
|
69 кг
|
Аян Садиров
|
АРБ, Костанай
|
+ 69 кг
|
Диас Тлемис
|
«Жекпе-жек», Актобе
|
Юноши 17-18 лет
|
52 кг
|
Ренат Жилкышбаев
|
«Жекпе-жек, п. Алтынсарино, Камыстинский р-н
|
56 кг
|
Ернур Бекмадия
|
«Жекпе-жек», Астана
|
60 кг
|
Безат Жаксылыков
|
«Жекпе-жек», Астана
|
65 кг
|
Арстан Нургалиев
|
«Жекпе-жек», Костанай
|
70 кг
|
Жандос Омиртай
|
«Жекпе-жек», Костанай
|
75 кг
|
Жанбота Журкабай
|
«Жекпе-жек», Астана
|
+ 75
|
Махамбет Мамытов
|
«Жекпе-жек», Астана
|
Девочки 12-13 лет
|
50 кг
|
Дарья Жукова
|
СК «Сункар», «Жекпе-жек», п. Октябрьский, Костанайский р-н
|
Девушки 14-15 лет
|
до 50 кг
|
Айгерим Сулаймонкулова
|
«Жекпе-жек», Астана
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