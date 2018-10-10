Открытый чемпионат Костаная по жекпе-жек, посвященный Дню учителя, побил рекорд по количеству участников

День учителя в Казахстане отмечают каждое первое воскресенье октября. 7 октября к этому празднику приурочил соревнования президент областной федерации национального спорта жекпе-жек Рауф АЛИЕВ.

Жекпе-жек - очень зрелищный и безкомпромисный вид спорта, нокдауны и нокауты в нем не редкость

- Турнир проводится среди детей, юношей и юниоров до 19 лет, - пояснил он "НГ". - Рекордное количество количество участников - 260 бойцов. К нам приехали спортсмены из Астаны, Актобе, Аркалыка, Рудного, а также из районов Костанайской области. Часть боёв проводилась в ринге, иначе мы бы просто не успели. Бои между спортсменами старше 14 лет проводились в октагоне. Но полуфинальные и финальные бои будут у всех проходить в октагоне. Потому что многие дети приехали для участия в боях именно в клетке, чтобы прочувствовать, так сказать, момент, негласное боевое крещение. Команда из Астаны приехала в количестве 30 человек, но наибольшее количество участников выставил костанайский СК «Темирлан» - 50 спортсменов.

Одержав победу, юные спортсмены федерации жекпе-жек выходили в октагон с флагом федерации

Открытый городской турнир по масштабу не уступал республиканским чемпионатам. Участники турнира отмечают высокий уровень организации соревнований - спортивные баннеры, флаги, октагон, командные кубки, медали, грамоты. Были вручены благодарственные письма тренерам участвующих клубов и людям, поддерживающим федерацию жекпе-жек Костанайской области.

Церемония открытия турнира началась с вручения благодарственных писем тренерам спортклубов и присвоения спортивных разрядов

- На открытии турнира мы официально присвоили звания нашим спортсменам и тренерам - 6 кандидатов в мастера спорта и 2 мастера спорта, - сообщил Рауф Алиев. - Помимо медалей и грамот, приготовили подарки для детей. А вообще мы бы хотели проводить турнир, посвящённый Дню учителя, каждый год. Ведь в нашей федерации очень много тренирующихся детей и спортсменов, чьи родители преподают в городских и районных школах, в вузах, работают в отделах образования. Да и тренеры сами являются преподавателями. И учат ведь не просто бить, а крепости духа, любви к своей отчизне, уважению к старшим. Родители видят это и доверяют своих детей нашей федерации и этому виду спорта как в районах, так и во всех городах нашей области.

Рауф Алиев: «С каждым турниром в ряды нашей федерации вступает всё больше клубов»

И действительно, на каждом турнире по жекпе-жек принимаются коллегиальные решения о вступлении в федерацию новых клубов. Последние соревнования не стали исключением, в федерацию были включены СК «Жас Кыран» из п. Диевка Аулиекольского района, СК “Алтын Арлан» из п. Алтынсарино Камыстинского района и СК "Мыкты Батыр" из Костаная. С каждым разом количество желающих вступить в федерацию жекпе-жек растёт. Это говорит о развитии национального вида спорта в нашем регионе благодаря слаженной тренерской работе.

- Мы привезли 8 человек в разных весовых и возрастных категориях, - рассказал "НГ" директор областного филиала республиканского общественного объединения Казахстанской федерации ушу и кунг-фу Денис СТАРИКОВ. - Народу много, большая конкуренция, много спортивных клубов. Этот вид спорта - не наш, но мы пытаемся выступать. На первых отборочных кругах два спортсмена у нас вылетело, остались четыре, которые зашли в полуфиналы. Думаем, всё нормально пройдёт, расчитываем на свою ударную технику и защиту от тейк-даунов. Собрались сильные команды, но мы пытаемся пробиться и в боях уже закаляем наших ребят для предстоящих выступлений.

Судейский состав федерации жекпе-жек на турнире был объективен. Например в поединке между Ярославом Надточим из СК «Сонинг» (п. Затобольск), который тренируется под руководством Дениса Старикова, и Амиром Тлемысом из СК «Аламан» исход боя, который изначально был в пользу Амира Тлемыса, из-за неплотного захвата пересмотрели при помощи видео и назначили дополнительную минуту. В результате одержал победу по очкам и стал чемпионом турнира в весовой категории +29 кг Ярослав Надточий.

Недетский размен ударами между Амиром Тлемысом (слева) и Ярославом Надточим

Федерация жекпе-жек Костанайской области выразила благодарность заслуженному тренеру РК по боксу и кикбоксингу, мастеру спорта СССР по боксу, тренеру СК «Султан» Марату Тапенову, поскольку СК «Султан» подерживает национальный вид спорта и не первый раз содействует проведению турниров в своих стенах.

Турнир по жекпе-жек собрал рекордное количество участников, но и зрителей было не меньше

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО

Победители турнира