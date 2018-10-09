Самые коррумпированные чиновники Костанайской области работают в акиматах, департаменте госдоходов и ОВД

Об этом сегодня, 9 октября, на брифинге заявили сотрудники Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Областной департамент Агентства отчитался об итогах своей работы за 8 месяцев 2018 года.

- Было проведено 511 проверок в разных сферах и выявлено свыше 100 нарушений, - сообщил приехавший из Астаны директор департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Арман БЕРДАЛИН. - За коррупционные преступления было осуждено 16 чиновников. Из них 8 - из департамента госдоходов, 4 - из отделов внутренних дел и 4 - из акиматов и подведомственных им структур. За аналогичный период 2017 года за коррупционные преступления было осуждено 35 чиновников. Снижение преступлений произошло на 54%.

Руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Салауат МУКСИМОВ добавил, что количество коррупционных преступлений снижается ежегодно.

- Внимание нужно акцентировать на фактах бытовой коррупции, - отметил он. - Существует региональный план по проверкам департаментов по фактам коррупции. Наиболее часто на региональном уровне выявляются факты коррупции при выдаче земельных участков. В планах - создание единого реестра получения земельных участков. Также нужно минимизировать контакт сотрудников налоговых органов с налогоплательщиками.

- Почему о снижении коррупционных преступлений вы судите по снижению количества осужденных чиновников? - поинтересовалась корреспондент «НГ». - Ведь 16 человек могли украсть в 2 раза больше бюджетных денег, чем 35 и нанести гораздо больший ущерб государству? Есть ли у вас информации о сумме взяток?

- Когда мы ведем речь о коррупционных преступлениях, то имеем в виду не только взятки, но и злоупотребление должностными полномочиями и так далее, - ответил Салауат Муксимов. - Суммы взяток мы не подсчитывали, но это хорошее замечание. Мы учтем ваши поправки.

Сегодня же на сайте Tengrinews.kz опубликовали, что в Костанайской области за коррупцию задержали троих руководителей.

Официальный представитель АДГСПК Жанна БАСТАРОВА сообщила, что во взяточничестве подозревается заместитель директора ГУ "Государственный архив Костанайской области".

- В июне 2018 года государственное учреждение заключило с одним ТОО договор государственных закупок по приобретению 6 планетарных сканеров на сумму 55 миллионов тенге. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий зафиксирован факт получения 300 тысяч тенге заместителем директора государственного учреждения за общее покровительство при проведении оплаты товариществу поставленного товара, - сообщила она.

По данным АДГСПК, следствие установило факт несоответствия поставленных планетарных сканеров технической спецификации. Проводится досудебное расследование.

Также сообщается, что сотрудниками департамента Нацбюро по Костанайской области задержан с поличным руководитель отдела технического надзора ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области".

- Он подозревается в получении через посредника взятки в сумме 2 миллиона 950 тысяч тенге от директора одного из ТОО за подписание актов выполненных работ по объекту "Текущий ремонт автомобильных дорог областного значения Костанайского района, протяженностью 71 километр. 23 сентября с санкции суда № 2 Костаная руководитель отдела технического надзора ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" заключен под стражу, - сообщила Бастарова.

Также, по ее словам, в коррупции изобличен руководитель Костанайской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

- Руководитель государственного учреждения подозревается в лоббировании интересов предпринимателей, занимающихся экспортом и импортом сельскохозяйственной продукции. Он незаконно оформлял предпринимателям разрешительные документы и сертификаты соответствия, - сообщила официальный представитель АДГСПК.

По данному делу проводится досудебное расследование по фактам злоупотребления должностными полномочиями.