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drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Vital: Жаль. А разве ты не учишь своих внуков языку на котором ты всю жизнь прожил. Источник:www.ng.kz Виталя я не о себе лично - говорю, а о наших людях, которые отвыкли от дурацких Законов. Ко...
11.10.18 15:26
Vital
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Жаль. А разве ты не учишь своих внуков языку на котором ты всю жизнь прожил. Разве ты им не рассказываешь про свою молодость. Про гусей, про маму которая сало вкусное деревенское...
11.10.18 15:20
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper: что бы на одном кладбище с родителями... эвтаназию сделать...законом вроде не запрещено... Источник:www.ng.kz Мои родители похоронены - здесь. Вот и получается,что мне и не нужно это....
11.10.18 15:20
Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: е 30 дней. Нужно примерно половину Области - объехать. Из этих 30 дней, я буду вынужден, 15 дней потратить на всякие регистрации в Полиции, акиматах и т.д. с оплатой услуг - этих же...
11.10.18 15:20
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Лично мне, если я приеду в Казахстан, не смотря на безвиз в течение 30 дней. Нужно примерно половину Области - объехать. Из этих 30 дней, я буду вынужден, 15 дней потратить на всякие регистрации в...
11.10.18 15:13
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Евгений ШИБАРШИН: Благие пожелания

«Мы увидели, как Отец нации наставлял своих «малых детей» - чиновников»
11 октября 2018, 09:08 |  Мнения

Сроки и форма обращения президента РК Нурсултана НАЗАРБАЕВА с Посланием народу в истории независимого Казахстана постоянно менялись, что всегда вызывало комментарии экспертов. Причину этой динамики глава государства обычно объяснял в тексте Послания, однако аналитики пытались найти ее между строк.

Вот и в Послании от 5 октября 2018 года Назарбаев после перечисления «технократических» программ, которые запущены в Казахстане, отмечает, что «в последнее время усиливаются процессы мировой политической и экономической трансформации». И делает вывод:

- В этих условиях ответом на вызовы и залогом успешности государства становится развитие главного богатства – человека.

Эти слова вроде объясняют, почему глава Казахстана для обычного озадачивания президентской вертикали власти не стал ждать декабря-января, а поспешил выступить в этом году уже со вторым посланием. Хотя, если по-хорошему, то какие бы трансформации в мире не происходили, человек всегда был «главным богатством». Другое дело, осознает ли эту простую истину политический класс, руководящий страной и кого он (класс) признает за человека.

Поскольку факт двух президентских посланий в течение года в Казахстане наблюдался только один раз – в 2014 году, некоторые аналитики начали искать причины субъективного порядка. Вспомнили, что второе обращение, сделанное в ноябре 2014-го, было изложением новой экономической политики «Нурлы Жол». Она стала платформой Назарбаева на президентских выборах в апреле 2015 года. Заметили и то, что случаи выступления с Посланием накануне президентских выборов – не единичны. Отсюда предположение: не означает ли Послание от 5 октября признаком готовящееся сдачи власти? Да и гуманистическая направленность его содержания, дескать, хороший пропагандистский материал для поддержки будущего преемника Назарбаева.

Мне представляется, что после принятия известного закона о Совете безопасности все гадания на предмет транзита власти превратились в пустую забаву. Другое дело – форма подачи Послания, которую Нурсултан Назарбаев продемонстрировал 5 октября. Фактически мы увидели, как Отец нации наставляет своих «малых детей» - чиновников умению служить народу. Кого-то пожурил, кого-то похвалил. Одновременно показал хорошую информированность о ситуации в стране и знание, в какую сторону нужно идти в ближайшие годы, просчитал, сколько для этого нужно денег. Народ увидел, что его лидер еще полон сил, ум его по-прежнему остр, а значит, нечего разгребать кучи отходов, оставшиеся после шоковых рыночных реформ. Продуктивнее с энтузиазмом смотреть в будущее.

Желания оспаривать сказанное в Послании нет. Вот только хорошие и правильные слова о человеке, о труде, о здоровой и образованной нации, а также критику формализма и бюрократизма мы где-то уже слышали. Причем не в таком далеком прошлом. Кончилось это 20-летним вытравливанием их из мозгов с заменой на простой и понятный эквивалент – деньги. Будут дензнаки – получишь все: и человечность, и здоровье. И чиновники перестанут быть бюрократами.

На таком интеллектуальном фоне все гуманистические замыслы могут остаться лишь благими пожеланиями. Об этом в Послании ничего не сказано.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Благие пожелания
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5114
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.10.18 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно что бы послал тов. Шибаршин, будь он на посту Елбасы.
Ну или на что бы..
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§ maxsaf
Re: Евгений ШИБАРШИН: Благие пожелания
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 174
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.10.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю, почему, но мне в послании запомнился один момент - программа «Дорожная карта бизнеса-2020». Она показала хорошие результаты и теперь ее планируется продлить до 2025 года. Я по старой памяти пытаюсь это соотнести с советскими "пятилетками за три года", и пока у меня не очень выходит. Не получится ли так, что «Стратегия «Казахстан – 2030» и «Казахстанский путь – 2050" могут так же оказаться весьма успешными, и эти программы тоже будут продлены?
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§ Гога
Евгений ШИБАРШИН: Благие пожелания
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 102
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.10.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а что бы ты послал , всесведущий ?
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