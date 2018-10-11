Евгений ШИБАРШИН: Благие пожелания
Сроки и форма обращения президента РК Нурсултана НАЗАРБАЕВА с Посланием народу в истории независимого Казахстана постоянно менялись, что всегда вызывало комментарии экспертов. Причину этой динамики глава государства обычно объяснял в тексте Послания, однако аналитики пытались найти ее между строк.
Вот и в Послании от 5 октября 2018 года Назарбаев после перечисления «технократических» программ, которые запущены в Казахстане, отмечает, что «в последнее время усиливаются процессы мировой политической и экономической трансформации». И делает вывод:
- В этих условиях ответом на вызовы и залогом успешности государства становится развитие главного богатства – человека.
Эти слова вроде объясняют, почему глава Казахстана для обычного озадачивания президентской вертикали власти не стал ждать декабря-января, а поспешил выступить в этом году уже со вторым посланием. Хотя, если по-хорошему, то какие бы трансформации в мире не происходили, человек всегда был «главным богатством». Другое дело, осознает ли эту простую истину политический класс, руководящий страной и кого он (класс) признает за человека.
Поскольку факт двух президентских посланий в течение года в Казахстане наблюдался только один раз – в 2014 году, некоторые аналитики начали искать причины субъективного порядка. Вспомнили, что второе обращение, сделанное в ноябре 2014-го, было изложением новой экономической политики «Нурлы Жол». Она стала платформой Назарбаева на президентских выборах в апреле 2015 года. Заметили и то, что случаи выступления с Посланием накануне президентских выборов – не единичны. Отсюда предположение: не означает ли Послание от 5 октября признаком готовящееся сдачи власти? Да и гуманистическая направленность его содержания, дескать, хороший пропагандистский материал для поддержки будущего преемника Назарбаева.
Мне представляется, что после принятия известного закона о Совете безопасности все гадания на предмет транзита власти превратились в пустую забаву. Другое дело – форма подачи Послания, которую Нурсултан Назарбаев продемонстрировал 5 октября. Фактически мы увидели, как Отец нации наставляет своих «малых детей» - чиновников умению служить народу. Кого-то пожурил, кого-то похвалил. Одновременно показал хорошую информированность о ситуации в стране и знание, в какую сторону нужно идти в ближайшие годы, просчитал, сколько для этого нужно денег. Народ увидел, что его лидер еще полон сил, ум его по-прежнему остр, а значит, нечего разгребать кучи отходов, оставшиеся после шоковых рыночных реформ. Продуктивнее с энтузиазмом смотреть в будущее.
Желания оспаривать сказанное в Послании нет. Вот только хорошие и правильные слова о человеке, о труде, о здоровой и образованной нации, а также критику формализма и бюрократизма мы где-то уже слышали. Причем не в таком далеком прошлом. Кончилось это 20-летним вытравливанием их из мозгов с заменой на простой и понятный эквивалент – деньги. Будут дензнаки – получишь все: и человечность, и здоровье. И чиновники перестанут быть бюрократами.
На таком интеллектуальном фоне все гуманистические замыслы могут остаться лишь благими пожеланиями. Об этом в Послании ничего не сказано.
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