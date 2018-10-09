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Kairat stayer
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Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов

Владимир ФАЙЛЬ

9 октября 2018, 17:11 |  Культура

Житель Атырау Мурат ГАБДУСАЛИМОВ приехал по приглашению руководства Костанайского инженерно-экономического университета, чтобы рассказать об истории лука от древности до современности и провести мастер-класс по стрельбе.

Сегодня, 9 октября, участник международных турниров по стрельбе из лука провел встречу со студентами.

Мурат - инженер-нефтяник, а в свободное время - древне-тюркский лучник. На встречу в вуз он пришел в одежде, сшитой по образцу наряда лучников 13 века. Он все делает сам: одежду, луки и амуницию. На изготовление одного лука уходит до полугода. Самый сложный и трудоемкий процесс - подбор ствола дерева. Необходимо учитывать множество факторов: породу дерева, структуру ствола, направление волокон. Если хотя бы один из них не будет учтен, придется начинать поиски материала заново.

6 лет назад Мурат прочитал статью об изготовлении самодельного лука и сделал свое первое оружие. Через три выстрела лук сломался.

- Как у нас, инженеров, говорят? Если что-то сломалось, значит, нужно сделать это снова, - шутит он.

Постепенно совершенствовал мастерство, одновременно познавал культуру и историю тюрков. В детстве Мурат не любил историю, но его увлечение изменило отношение к этому предмету.

На встрече он рассказал об устройстве и истории лука, проверил аудиторию на эрудицию и рассказал о курьезных случаях. В одной из поездок чиновник попросил опробовать лук. Взяв в руки, натянул тетиву и сделал холостой выстрел. Лук для такого не предназначен и сразу лопнул пополам.

- Научиться стрельбе из лука может каждый, считает Мурат Габдусалимов. - И для этого вовсе не обязательно покупать дорогостоящие луки и стрелы. Для начала подойдет пластмассовая труба и веревка. Умение стрельбы зависит в основном от стрелка.

Самые крупные фестивали по стрельбе из традиционного лука проходят в Турции и Венгрии. Кстати, турецкий фестиваль можно посетить бесплатно - организаторы оплачивают проживание питание и дорогу, нужно всего лишь заполнить заявку.

В Венгрии лук является национальным достоянием и его значимость прописана в Конституции страны. С 2015 года Мурат регулярно посещает фестивали и представляет там культуру предков казахов.

После встречи гость провел мастер-класс по стрельбе из лука для всех присутствующих. Рассказал и показал, как правильно держать лук и стрелять из него, не причиняя никому вреда. Желающих попробовать себя в роли лучника было много, образовалась очередь. Еще бы - ведь луки ручной работы и сделаны, учитывая традиции тюркских народов.

Встречу посетил и один из основателей курултая тюркских народов, которые проходят в Венгрии, - предприниматель из Аркалыка Курмангазы Жангилдин. В 2006 году он вместе с руководителем фонда «Мадияр Туран» Андрашем Биро придумал идею проведения курултаев. Первая попытка прошла успешно, получила поддержу в Венгрии. В этом году прошел юбилейный, 10-й международный курултай тюркских народов. Его посетили около 300 000 туристов.

В конце месяца КИнЭУ планирует пригласить Андраша Биро, а в будущем - организовать площадку для стрельбы из лука.
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§ Kairat stayer
Re: Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 288
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.10.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце месяца КИнЭУ планирует пригласить Андраша Биро, а в будущем - организовать площадку для стрельбы из лука.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32566?1539088375

Хорошее мероприятие приглашение антрополога Андраша Жолт Биро - маджар, у них одни корни с Торгайскими мадьярами.

https://www.youtube.com/watch?v=R5bilZAYgUY
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