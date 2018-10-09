Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
Владимир ФАЙЛЬ
Житель Атырау Мурат ГАБДУСАЛИМОВ приехал по приглашению руководства Костанайского инженерно-экономического университета, чтобы рассказать об истории лука от древности до современности и провести мастер-класс по стрельбе.
Сегодня, 9 октября, участник международных турниров по стрельбе из лука провел встречу со студентами.
Мурат - инженер-нефтяник, а в свободное время - древне-тюркский лучник. На встречу в вуз он пришел в одежде, сшитой по образцу наряда лучников 13 века. Он все делает сам: одежду, луки и амуницию. На изготовление одного лука уходит до полугода. Самый сложный и трудоемкий процесс - подбор ствола дерева. Необходимо учитывать множество факторов: породу дерева, структуру ствола, направление волокон. Если хотя бы один из них не будет учтен, придется начинать поиски материала заново.
6 лет назад Мурат прочитал статью об изготовлении самодельного лука и сделал свое первое оружие. Через три выстрела лук сломался.
- Как у нас, инженеров, говорят? Если что-то сломалось, значит, нужно сделать это снова, - шутит он.
Постепенно совершенствовал мастерство, одновременно познавал культуру и историю тюрков. В детстве Мурат не любил историю, но его увлечение изменило отношение к этому предмету.
На встрече он рассказал об устройстве и истории лука, проверил аудиторию на эрудицию и рассказал о курьезных случаях. В одной из поездок чиновник попросил опробовать лук. Взяв в руки, натянул тетиву и сделал холостой выстрел. Лук для такого не предназначен и сразу лопнул пополам.
- Научиться стрельбе из лука может каждый, считает Мурат Габдусалимов. - И для этого вовсе не обязательно покупать дорогостоящие луки и стрелы. Для начала подойдет пластмассовая труба и веревка. Умение стрельбы зависит в основном от стрелка.
Самые крупные фестивали по стрельбе из традиционного лука проходят в Турции и Венгрии. Кстати, турецкий фестиваль можно посетить бесплатно - организаторы оплачивают проживание питание и дорогу, нужно всего лишь заполнить заявку.
В Венгрии лук является национальным достоянием и его значимость прописана в Конституции страны. С 2015 года Мурат регулярно посещает фестивали и представляет там культуру предков казахов.
После встречи гость провел мастер-класс по стрельбе из лука для всех присутствующих. Рассказал и показал, как правильно держать лук и стрелять из него, не причиняя никому вреда. Желающих попробовать себя в роли лучника было много, образовалась очередь. Еще бы - ведь луки ручной работы и сделаны, учитывая традиции тюркских народов.
Встречу посетил и один из основателей курултая тюркских народов, которые проходят в Венгрии, - предприниматель из Аркалыка Курмангазы Жангилдин. В 2006 году он вместе с руководителем фонда «Мадияр Туран» Андрашем Биро придумал идею проведения курултаев. Первая попытка прошла успешно, получила поддержу в Венгрии. В этом году прошел юбилейный, 10-й международный курултай тюркских народов. Его посетили около 300 000 туристов.
В конце месяца КИнЭУ планирует пригласить Андраша Биро, а в будущем - организовать площадку для стрельбы из лука.
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Мастер-класс по стрельбе из традиционного лука провел в Костанае участник курултая тюркских народов
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