Кроссовер за победу в аламан-байге - в Костанайской области закрыли скаковой сезон

Областные соревнования "Закрытие скакового сезона - 2018" прошли на ипподроме «Аргымак» в поселке Заречный Костанайского района в субботу, 6 октября. Погода была пасмурной, но любителей конных национальных видов спорта собралось немало.

- Провели мы сезон достаточно ярко, - прокомментировал "НГ" руководитель управления физкультуры и спорта Евгений ВИЛЬЯМС. - Традиционно провели скачки на нескольких дистанциях - тай жарыс, топ-байге, аламан-байге, организовали турнир по кокпару, а также показательные выступления по жамбы ату, кыз куу, тенге алу. Нас поддержали также ребята, которые занимаются мотоциклетным спортом, показали свои выступления на "железных конях", чем порадовали наших зрителей. Самое главное - что в этом году на базе Костанайского района открылась ДЮСШ по национальных видам спорта, опорными видами для которой являются именно конные виды: скачки, кокпар, жамбы ату. Набор детей ещё идет, поэтому, пользуясь моментом, хочу пригласить всех, кто хочет, чтобы их дети занимались конными видами спорта.

Нужно отдать должное организаторам - закрытие скакового сезона прошло на высоком уровне. Помимо наблюдения за конными соревнованиями и показательными выступлениями, зрители могли насладиться музыкальным сопровождением в исполнении коллективов народного творчества. Гости ипподрома могли также оценить выбор шашлыков, плова и других блюд.

- Главный спонсор Алмат Жанабильевич Турсунов предоставил за 1 место в аламан-байге кросовер костанайской сборки Jac 3, - сообщил главный секретарь федерации конных видов спорта, старший преподаватель боевой и физической подготовки Академии МВД Костаная, подполковник полиции Руслан ТАНКЕБАЕВ. - Участники приехали самые сильные - из Алматы, Астаны, Кызылорды, Актобе. Две дистанции забрала наша область - в тай жарыс и кунан-байге - это Житикаринский район, ТОО «Степное», владелец лошади Арман Испергенов. В топ-байге выиграли наши гости из Челябинской области, город Магнитогорск. Сейчас ждём результат аламан-байги. Как говорится, дорожка покажет.

Спорт имеет очень разнообразные грани, порой бывает жестоким. И конные виды - не исключение. Одна из скаковых лошадей во время гонки была загнана и, упав наземь, лежала без движения. Жокей травм не получил, чего нельзя сказать о его душевном состоянии, ведь на месте пришлось принять решение о том, что лошадь нужно зарезать, чтобы не мучилась.

- Сегодня здесь, можно сказать, половина Казахстана - на каждой дистанции не менее 10 лошадей, получается около 60 лошадей в общем, - рассказал «НГ» вице-президент федерации конных видов спорта Костанайской области Нурбол АБДРАХМАНОВ. - О фаворитах трудно сказать. Все, кто участвует, они все фавориты. Награда в аламан-байге за 1 место - кросовер, за 2 место - 500 тысяч тенге, за 3 место - 200 тысяч. В топ-байге, соответственно, 400 тысяч, 200 тысяч и 100 тысяч. В кунан-байге - 300 тысяч, 200 тысяч и 100 тысяч тенге. В тай-байге - 200 тысяч, 100 тысяч и 50 тысяч тенге

Главный приз соревнований уехал в Караганду - к Мурату Есмаганбетову, хозяину лошади, победившей в аламан-байге.

В Костанайской области сезон завершен, но на западе и юге Казахстана он продлится до конца октября.