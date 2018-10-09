Как учителям будут повышать зарплаты по поручению Назарбаева
О повышении заработных плат учителям по поручению Президента Нурсултана Назарбаева рассказали в Министерстве образования и науки, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото:usolie.info
"Из дополнительных средств, которые будут выделены МОН по поручению Президента, с 2019 года будет увеличена заработная плата воспитателей, методистов, заведующих детских садов. В рамках рамках законопроекта "О статусе педагога" предусматривается увеличение заработной платы директоров школ, заместителей директоров школ. Также предусматривается увеличение заработной платы за классное руководство и проверку тетрадей почти в три раза", - рассказала вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова.
По словам вице-министра Эльмиры Суханбердиевой, воспитателям, методистам и заведующим детских садов повысят зарплату на 30-50 процентов после того, как они пройдут соответствующие национальные квалификационные тесты.
"Педагоги - это основной пласт, который учит наших детей. Мы душой и сердцем за них переживаем. Нами будет разрабатываться закон “О статусе педагога”, где будет четко дан запрет на исполнение такого рода поручений. (..) Закон никто не сможет нарушить, будем привлекать к ответственности за его нарушение", - ответила Эльмира Суханбердиева.
Выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, Нурсултан Назарбаев поручил разработать закон "О статусе педагогов". По словам Главы государства, он должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных несвойственных функций.
"На учителей взваливается все что угодно: выборы проводят учителя, агитацию проводят учителя, что-нибудь нужно сделать - учителя. За это им никто не платит, надо их освободить, они же должны готовиться к урокам", - высказался Президент, озвучивая Послание народу Казахстана.
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