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Как учителям будут повышать зарплаты по поручению Назарбаева

9 октября 2018, 15:39 |  Государство

О повышении заработных плат учителям по поручению Президента Нурсултана Назарбаева рассказали в Министерстве образования и науки, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:usolie.info

"Из дополнительных средств, которые будут выделены МОН по поручению Президента, с 2019 года будет увеличена заработная плата воспитателей, методистов, заведующих детских садов. В рамках рамках законопроекта "О статусе педагога" предусматривается увеличение заработной платы директоров школ, заместителей директоров школ. Также предусматривается увеличение заработной платы за классное руководство и проверку тетрадей почти в три раза", - рассказала вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова.

По словам вице-министра Эльмиры Суханбердиевой, воспитателям, методистам и заведующим детских садов повысят зарплату на 30-50 процентов после того, как они пройдут соответствующие национальные квалификационные тесты.

"Педагоги - это основной пласт, который учит наших детей. Мы душой и сердцем за них переживаем. Нами будет разрабатываться закон “О статусе педагога”, где будет четко дан запрет на исполнение такого рода поручений. (..) Закон никто не сможет нарушить, будем привлекать к ответственности за его нарушение", - ответила Эльмира Суханбердиева.

Выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, Нурсултан Назарбаев поручил разработать закон "О статусе педагогов". По словам Главы государства, он должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных несвойственных функций.

"На учителей взваливается все что угодно: выборы проводят учителя, агитацию проводят учителя, что-нибудь нужно сделать - учителя. За это им никто не платит, надо их освободить, они же должны готовиться к урокам", - высказался Президент, озвучивая Послание народу Казахстана.
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Комментарии к новости
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§ Sniper
Re: Как учителям будут повышать зарплаты по поручению Назарбаева
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что вы тянете по крохам? Там речи было то полчаса. Не пятилетку же строим!!! Скинули бы сразу все постулаты и тезисы. Остальное сами разжуем. Опять говорильню хотите устроить. Вон король бахрейнский скажет что нибудь вечером за чаем. С утра все носятся, что бы к обеденному чаю доложить королю о готовности задания. Король бахрейнский сказал, что бы казахи без виз заезжали в страну. Уже 3 года только в ихнем аэропорту отметки о прибытии казахам делают. Я спросил у таможенника, закона же нет? А он говорит, мы телевизор смотрели, где король обещание давал вашему Президенту )))))) А я до сих пор на своего зятя и родню бахрейнскую приглашения оформляю. Хотя вроде и наш Елбасы обещал на той же встрече бахрейнцам безвизовый режим. Ждем с с с!!!
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§ Козлов я
Re: Как учителям будут повышать зарплаты по поручению Назарбаева
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.10.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"На учителей взваливается все что угодно: выборы проводят учителя, агитацию проводят учителя, что-нибудь нужно сделать - учителя. За это им никто не платит, надо их освободить Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32564

Похоже,прикармливают учителей чтобы не возмущались на выборах и агитациях. А так скажут- у вас зарплату на это подняли,так что вперед!ИМХО.
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