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Выявлены нарушения в общежитиях, поликлиниках, колледжах - об итогах мониторинга рассказали в департаменте по делам госслужбы Костанайской области

Татьяна НАЗАРУК

9 октября 2018, 13:42 |  Государство

Отчетная встреча, посвященная деятельности специальной мониторинговой группы (СМГ) при департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области, прошла сегодня, 9 октября. На ней рассказали об итогах проверок социально значимых учреждений за последние 9 месяцев.

СМГ была создана в ноябре 2016 года, ее цель - контролировать, соответстуют ли стандартам госуслуги, оказываемые жителям региона. В группу включили представителей профсоюзов, НПО, СМИ, союзов молодежи - тех, кто не имеет отношение к госорганам, и будет непредвзятым при проверке.

Члены СМГ под видом обычных посетителей в течение 9 месяцев проверяли, как работают кнопки вызова для инвалидов в поликлиниках, как обустроены пандусы, как проходят вступительные экзамены в вузы и колледжи и т. д. Всего было проверено 150 объектов. С начала 2018 года члены группы вместе с сотрудниками департамента по ЧС участвовали в проверке пожарной безопасности в ТРЦ, мониторили ЦОНы и железнодорожные вокзалы на предмет соблюдения правил работы.

- Методом "тайный покупатель" мы выяснили, что билеты мимо кассы продают в среднем на 50% дороже, - отметила руководитель областной СМГ Динара УТЕБАЕВА. - Мы проверяли наличие билетов на поезда до Кокшетау, Астана, Алматы. Получилось так, что билетов до конца месяца не было, зато их можно было купить вне кассы. Недавно мы проводили пост-контроль этой же проблемы. Как оказалось, ее устранили. В 2017 году при проверке автоЦОНов мы выявили «автобегунков» - людей, которые за определенную плату помогали оформлять документы и досрочно получать права. Повторный контроль в этом году показал, что проблема осталась. Рекомендации мы отправили в "Правительство для граждан", информацию о подобных людях мы направили и в ДВД.

При инспектировании общежитий при университетах и колледжах члены СМГ выяснили, что там незаконно проживали посторонние люди.

В поликлиниках и диспансерах особое внимание уделяли условиям для маломобильных групп населения, которые по закону должны создавать все социально значимые учреждения.

- К примеру, в онкодиспансере мы нажимали кнопку вызова сотрудника, который бы помог проследовать внутрь инвалиду, - пояснила Динара Утебаева «НГ». - Она не работала, к нам никто не вышел. Там есть лифт, но он не работал. Пришлось бежать и сообщать об этом. То есть человек без определенного сопровождения самостоятельно в онкодиспансер не попадет. В поликлиниках мы смотрели наличие электронной очереди, обращали внимание на стенды, кое-где была информация только на русском языке. Это противоречит стандартам.

Обо всех нарушениях СМГ сообщает в департамент, оттуда рекомендации по их устранению уходят в соответствующие управления. Выводы СМГ носят необязательный характер, то есть никаких санкций за неисполнение рекомендаций не предусмотрено. Однако, по словам Динары Утебаевой, администрация учреждений, как правило, к их замечаниям прислушивается.

- В колледжах есть услуга выдачи дубликатов дипломов. Она бесплатная, но почти везде за него запрашивали деньги, - отмечает она. - В школах по-разному консультируют родителей первоклассников, запрашивают лишние документы. Обо всем этом мы сообщили отделу образования, меры были приняты.

Участников СМГ попросили отдельно написать свои замечания о работе ЦОНов. Все их пожелания и рекомендации будут озвучены на республиканском уровне.
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Комментарии к новости
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§ Sniper
Re: Выявлены нарушения в общежитиях, поликлиниках, колледжах -...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области, п

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32563
хоть одна контора копошится, что бы навести порядок.... остальные только бардак разводят....
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