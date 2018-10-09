В Правительстве представили общенациональный план по исполнению Послания Президента, передает Informburo.kz.

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Министр национальной экономики Тимур Сулейменов на заседании Правительства представил общенациональный план по исполнению Послания главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 года.

Как он отметил, в плане предусматривается 100 мероприятий по решению шести основных задач.

"В числе самых важных для казахстанцев мер – это повышение размера минимальной зарплаты с 1 января 2019 года в 1,5 раза. Для защиты доходов населения в законодательство будут внесены изменения для обеспечения прозрачности тарифообразования, использования средств потребителей коммунальных услуг. Для эффективной поддержки бизнеса будет продолжена дорожная карта бизнеса до 2020-2025 года. Будет принята госпрограмма индустриально-инновационного развития до 2025 года", – сказал он.

Для улучшения качества жизни предусмотрены 22 мероприятия, добавил министр.

"В сфере образования меры будут направлены на повышение качества образования. Для стимулирования учителей и работников дошкольных организаций в 2019 году будет разработан закон "О статусе педагога". В сфере здравоохранения для повышения качества медуслуг в 2018 году в Астане будет начато строительство национального онкологического центра, оснащённого самым современным оборудованием. Для защиты населения от некачественных и опасных для здоровья и жизни товаров и услуг будет создан Комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг", – пояснил министр.

По третей задаче "Создание комфортной среды проживания" будут проведены мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий для комфортного и безопасного проживания в любом населённом пункте страны.

"Для формирования рациональной территориальной организации страны будет принята прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2030 года. Для качественной реализации прогнозной схемы в 2019 году будет принята программа развития регионов до 2025 года с указанием конкретных мероприятий проектов и объёмов финансирования", – отметил Тимур Сулейменов.

Также будет продолжено развитие программ "Нурлы жол" и "Нурлы жер" до 2025 года, добавил он.

Глава МНЭ отметил, что будет принята "Дорожная карта" по модернизации органов внутренних дел, предусматривающая внедрение нового современного формата работы с населением, обеспечение системами мониторинга общественной безопасности.

"Будет продолжена дальнейшая модернизация судебной системы через внедрение современных форматов работы судов и передовых электронных сервисов, сокращение излишней судебной процедуры", – сказал он.

Также законодательно будет ускорена оптимизация и автоматизация государственных услуг, обеспечен перевод государственных услуг в электронный формат в 2019 году до 80%, а в 2020 году – до 90%, отметил глава МНЭ РК.

"Для сокращения дистанции между государством и обществом будет разработана программа "Руководитель новой формации", предусматривающая разъяснение людям конкретных мер и результатов государственной политики. Также предусмотрено внесение изменений и дополнений в законодательство, предусматривающих усиление финансовой дисциплины и повышение эффективности использования бюджетных средств и активов государства", – добавил он.

По пятой задаче "Эффективная внешняя политика" будут приняты меры по адаптации внешней политики к современным условиям и продвижению национальных интересов на принципах прагматизма.

Ещё шесть мероприятий предусмотрено по вопросам сопричастности каждого казахстанца к процессам преобразований в стране.

"Будут внесены изменения и дополнения в программу "Рухани жаңғыру", предусматривающие новое содержание и направления. По объявленному Году молодёжи будет принят план мероприятий по его реализации, предусматривающий меры по поддержке всех категорий молодёжи", – сказал он.

Для формирования и продвижения идеологии эффективного труда в сельской местности по Программе модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру" будет запущен спецпроект "Ауыл – ел бесігі". Также для усиления роли военно-патриотического воспитания в школах будет создано детско-юношеское объединение "Сарбаз", добавил министр.

"Своевременное исполнение Общенационального плана позволит обеспечить эффективную реализацию поручений, данных главой государства в Послании, направленных на улучшение благосостояния народа и заложит основу для обеспечения социально-экономической стабильности в стране", – заключил он.

Члены Правительства единогласно утвердили общенациональный план.