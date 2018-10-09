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Казахстанцам с необратимыми патологиями не придётся регулярно подтверждать инвалидность

9 октября 2018, 12:51 |  Государство

Лишившихся конечностей инвалидов в Казахстане избавят от необходимости каждый год доказывать, что их рука или нога внезапно не отросла, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото informburo.kz

Обеспеченность населения реабилитационными койками по итогам 2017 года составила всего 1,4 койки на 10 тысяч человек при утверждённом нормативе в 25 коек, заявил на заседании Правительства министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

При этом наблюдается значительный дисбаланс в обеспеченности организациями по реабилитационному и восстановительному лечению. В ЮКО, например, инвалидов в два раза больше, чем в Карагандинской области, а реабилитационных организаций всего 20 – на 4 меньше, чем у карагандинцев.

"Акимам областей, Астаны, Алматы и Шымкента необходимо принять меры по открытию дополнительных реабилитационных центров для улучшения доступности реабилитационной помощи", – сказал глава Минздрава.

Елжан Биртанов отметил, что развитию системы медицинской реабилитации препятствует убыточность и нерентабельность реабилитационного профиля.

Средняя стоимость курса лечения в Казахстане составляет 115,6 тысячи тенге (131 тысяча стоит неврологическая реабилитация, до 372 тысяч – ортопедическая). В Испании средняя стоимость курса – 15 тысяч евро, в Израиле – 15 тысяч долларов, в Литве – 4000 евро.

"В этой связи с 2020 года в рамках ОСМС планируется увеличить затраты с 4,6 до 42,6 млрд тенге (ГОБМП + ОСМС)", – сообщил министр.

Биртанов также подчеркнул, что акимам необходимо обратить внимание на то, что создание безбарьерной среды для граждан с ограниченными возможностями в организациях здравоохранения должно быть в приоритете.

Есть проблемы при направлении на медико-социальную экспертизу:

  • для некоторых категорий пациентов определены короткие сроки переосвидетельствования/пожизненного присвоения инвалидности, не соответствующие их объективному статусу, диагнозу и особенностям течения заболевания;
  • большой объём необходимого перечня обследования и консультации профильных специалистов, что затрудняет и удлиняет маршрут пациента;
  • есть проблемы в обеспечении сурдотифлотехническими и протезно-ортопедическими средствами (длительный срок изготовления протезов после ампутаций конечностей).

Минздрав предлагает

  • расширить перечень необратимых анатомических дефектов, при которых группа инвалидности и степень уровня профессиональной трудоспособности устанавливаются без срока переосвидетельствования;
  • сократить перечень обязательных обследований и объективных данных для заполнения направления на МСЭ (например, органические расстройства с умеренным снижением интеллекта). Из обязательных исключить заключение генетика, эндокринолога, окулиста. Заключение этих специалистов не отражается на степени инвалидизации.

Эти предложения намерены внести в приказ об утверждении правил проведения медико-социальной экспертизы, заключил Елжан Биртанов.

Инвалиды Казахстана вынуждены периодически подтверждать недуг, чтобы сохранить свой статус. Раз в полгода или год они собирают справки, чтобы доказать, что имеют право на льготы и соцпособия. Инвалиды пожаловались, что каждый раз это превращается в пытку.
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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Казахстанцам с необратимыми патологиями не придётся...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5042
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то..
И за такой закон, то что он был принят тогда, нужно вдобавок наказать всех, кто к этому причастен..
Умирали в очередях инвалиды, пытаясь докпзать что они не слоны..
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§ Sniper
Re: Казахстанцам с необратимыми патологиями не придётся...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Умирали в очередях инвалиды, пытаясь докпзать

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32560

но ты живой, хотя каждый год копошишься, что бы получать халявные деньги. По какой группе косишь, по чахотке 2 группу дают.....
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§ 211
Казахстанцам с необратимыми патологиями не придётся регулярно подтверждать инвалидность
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5042
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
по чахотке 2 группу дают...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781848&topic_id=35778&forumid=1#781848

Меня с учета сняли давно, какая группа..
Группу нужно еще подтверждать деньгами, я то не взяткодатель..
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* Сыкымы
Re: Казахстанцам с необратимыми патологиями не придётся...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 530
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 09.10.18 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
я то не взяткодатель..

Ахахах!!! Я так понимаю, жолполовцы не в счёт... 8-)
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