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09.10.18 18:04
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Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
Сыкымы: Да кому ты нафиг нужен со своей перепиской? Вот взломать сеть какого-нибудь Дойчебанка Источник:www.ng.kz А о чем я и говорю..
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Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА

9 октября 2018, 11:35 |  Государство

Международная хакерская группировка "мигрирует" в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©РИА Новости

Перенос мощностей связан с тем, что с территории Казахстана злоумышленники могут проводить кибератаки, находясь в безопасности, уверены эксперты. На уровне законодательства, как отмечается, наказание для хакеров здесь мягкое либо его нет вообще.

"Хакеры занимаются кибератаками в той стране, в которой это легче. В России, США и Европе ужесточаются правила и наказания за киберпреступления. У нас есть информация, что международная хакерская группировка "Кобальт" мигрирует в Казахстан. Об этом говорят и наши коллеги из РФ. Они отмечают, что группировка перемещается в Казахстан. Требования в нашей стране в плане кибербезопасности достаточно слабые. Есть возможность регистрировать компании через подложные документы и базировать бот-центры. Хакерам незачем бороться с бюрократией и жестоким уровнем наказания в США. То же самое можно сделать в Казахстане, где это не отслеживается и никак не наказывается. Цепь рвется там, где тонко. "Кобальт" уже здесь", - говорит директор Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) Арман Абдрасилов.

По мнению эксперта, многие киберпреступления в Казахстане не фиксируются, потому что пострадавшие предпочитают не обращаться с заявлениями.

"В МВД существует так называемый отдел "К", занимающийся киберрасследованиями. Точка зрения государства такова: "зачем развивать отдел "К" МВД, если у нас всего 10 преступлений в год?". Мы боремся за то, чтобы фиксировали каждое киберпреступление. Сейчас ведь как - взломали компьютер человека, он не идет в полицию. Во-первых, есть кризис доверия к МВД. Во-вторых, большинство считает - зачем лишнюю бюрократию разводить. "Ну взломали и взломали, обновлюсь и все".  А по сути, это апатия, отсутствие правильной статистики, что, как следствие, исключает потребность развития киберотрасли. В Германии, например, в год расследуют около 1,5 тысячи киберпреступлений. Очень важно, как только взломали, писать заявление. С первого взгляда кажется, что это бессмысленно. Но тем самым мы покажем реальную статистику, и отрасль поднимется", - говорит Абдрасилов. 

Ранее сообщалось, что информационная система Kundelik подверглась хакерской атаке. DDoS-атака на ведущий образовательный портал Казахстана произошла 4 октября.
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Комментарии к новости
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§ Sniper
Re: Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан -...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 788
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как же мы попадем в состав 30 наиболее обеспеченных и продвинутых стран, если предоставляем возможность проводить кибер атаки со своей территории....
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§ 211
Re: Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан -...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5042
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну взломали и?
Что то там есть интересного?
Прочтение форума НГ или личной переписки и?
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§ antonK
Re: Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан -...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 776
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 09.10.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Перенос мощностей связан с тем, что с территории Казахстана злоумышленники могут проводить кибератаки, находясь в безопасности, уверены эксперты. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32558?1539071271


А все почему?
потому что со скоростями нашего интернета, оно как, проведут атаку, пока атака "дойдет" до пункта назначения, злоумышленники-хакеры уедут в другую страну!))))
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* Сыкымы
Re: Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан -...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 530
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 09.10.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Прочтение форума НГ или личной переписки и?

Да кому ты нафиг нужен со своей перепиской? Вот взломать сеть какого-нибудь Дойчебанка гораздо интереснее, я бы сказал - в миллиарды раз интереснее. 8-)
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§ Маркс
Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.10.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оба на! Тут народ ломает голову, почему интернет плохо работает. Смарт телевидение еле дышит. А это просто хакер приехал и всю сеть положил. Уезжай, хакер! Без тебя намного лучше.
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§ 211
Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5042
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 09.10.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Да кому ты нафиг нужен со своей перепиской? Вот взломать сеть какого-нибудь Дойчебанка

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781889&topic_id=35775&forumid=1&1539086400

А о чем я и говорю..
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