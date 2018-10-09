Хакеры со всего мира "мигрируют" в Казахстан - ЦАРКА

Международная хакерская группировка "мигрирует" в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©РИА Новости

Перенос мощностей связан с тем, что с территории Казахстана злоумышленники могут проводить кибератаки, находясь в безопасности, уверены эксперты. На уровне законодательства, как отмечается, наказание для хакеров здесь мягкое либо его нет вообще.

"Хакеры занимаются кибератаками в той стране, в которой это легче. В России, США и Европе ужесточаются правила и наказания за киберпреступления. У нас есть информация, что международная хакерская группировка "Кобальт" мигрирует в Казахстан. Об этом говорят и наши коллеги из РФ. Они отмечают, что группировка перемещается в Казахстан. Требования в нашей стране в плане кибербезопасности достаточно слабые. Есть возможность регистрировать компании через подложные документы и базировать бот-центры. Хакерам незачем бороться с бюрократией и жестоким уровнем наказания в США. То же самое можно сделать в Казахстане, где это не отслеживается и никак не наказывается. Цепь рвется там, где тонко. "Кобальт" уже здесь", - говорит директор Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) Арман Абдрасилов.

По мнению эксперта, многие киберпреступления в Казахстане не фиксируются, потому что пострадавшие предпочитают не обращаться с заявлениями.

"В МВД существует так называемый отдел "К", занимающийся киберрасследованиями. Точка зрения государства такова: "зачем развивать отдел "К" МВД, если у нас всего 10 преступлений в год?". Мы боремся за то, чтобы фиксировали каждое киберпреступление. Сейчас ведь как - взломали компьютер человека, он не идет в полицию. Во-первых, есть кризис доверия к МВД. Во-вторых, большинство считает - зачем лишнюю бюрократию разводить. "Ну взломали и взломали, обновлюсь и все". А по сути, это апатия, отсутствие правильной статистики, что, как следствие, исключает потребность развития киберотрасли. В Германии, например, в год расследуют около 1,5 тысячи киберпреступлений. Очень важно, как только взломали, писать заявление. С первого взгляда кажется, что это бессмысленно. Но тем самым мы покажем реальную статистику, и отрасль поднимется", - говорит Абдрасилов.

Ранее сообщалось, что информационная система Kundelik подверглась хакерской атаке. DDoS-атака на ведущий образовательный портал Казахстана произошла 4 октября.