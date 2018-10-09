Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев высказался об обновленном содержании образования, тяжелых учебниках и ведении электронных журналов в школах, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
"Возникает множество вопросов по обновленному содержанию, электронным журналам и по весу рюкзаков и сумок детей", - отметил премьер-министр на заседании правительства.
Как рассказал министр образования и науки Ерлан Сагадиев, по обновленной программе обучается 70 процентов школьников. По его словам, вопрос полностью решен, есть понимание со стороны родителей, учителя приступили к работе.
"О проблеме веса сумок. В этом году мы впервые рассматривали вопросы, из какой бумаги сделаны учебники, рассматривали размеры, объем учебников и внесли соответствующие документы и оценили пути решения вопроса. Нужно предусмотреть специальные шкафчики, чтобы дети могли оставить свои рюкзаки в шкафчиках. Также, это введение электронных учебников. Работа началась, дети уже пользуются. По нашим планам электронные учебники будут обеспечены в полном объеме. Что мы еще сделаем?", - ответил министр.
Глава правительства упрекнул министра из-за веса школьных учебников.
"Кто выпускает эти учебники? Их вес тяжелый. Мы говорим про электронные учебники, но по каждому предмету их нет. С одной стороны, мы говорим, что делаем, но с другой стороны, ни то, ни другое не работает. Дети в младших классах испытывают большую нагрузку. Сначала мы должны это решить, а потом уже вопросы бумаги (рассматривать - прим.), необходимо обеспечить легкие учебники, а потом переходить к новым стандартам", - сказал Сагинтаев.
Премьер подчеркнул, что Президент в Послании уделил особое внимание улучшению качества образованию и улучшению его качества.
"Президент указал на озабоченность родителей безопасностью и условиями обучения детей, поэтому Министерству образования совместно с акиматами надо уделить этому вопросу особое внимание. (...) Нововведения, которые вводит министерство, вызывает озабоченность. МОН необходимо четко исполнить все поставлены задачи в Общенациональном плане реализации Послания Главы государства", - заключил премьер-министр.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 155
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Были суши, да все вышли
Офигеть, сколько эмоций вызвали просто суши! В качестве ремарки: как то захотелось удивить своих, так вот посоветовали сладкие роллы в этом кафе. Удивить получилось и роллы были приличные, с...
«Нас просто хотели приструнить»
В материальном плане адвокатам станет тяжелее, что не может не отразиться на стоимости их услуг. Источник:www.ng.kz Может все дело в этой фразе?
ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга»
pro100tak: Если бы так оно и было, было бы все по другому. А когда с кредитов, урожаев и дрпр денежки еще уходили в кубышку. На одних только дивидендах можно ли заработать состояние в несколько...
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60: называют своих оппонентов провокаторами Когда нет состоятельности в аргументации, чтобы не признать свою слабость, к этому способу прибегают все. Ведь признать, что оппонент...
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf: Мне это чем-то напоминает метод ведения диалога, известный также как «хороший полицейский/плохой полицейский», в итоге они делают одно общее дело. похоже. они едины в том что почему то...