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Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков

9 октября 2018, 10:46 |  Государство

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев высказался об обновленном содержании образования, тяжелых учебниках и ведении электронных журналов в школах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотоколлаж ©Tengrinews.kz

"Возникает множество вопросов по обновленному содержанию, электронным журналам и по весу рюкзаков и сумок детей", - отметил премьер-министр на заседании правительства.

Как рассказал министр образования и науки Ерлан Сагадиев, по обновленной программе обучается 70 процентов школьников. По его словам, вопрос полностью решен, есть понимание со стороны родителей, учителя приступили к работе.

"О проблеме веса сумок. В этом году мы впервые рассматривали вопросы, из какой бумаги сделаны учебники, рассматривали размеры, объем учебников и внесли соответствующие документы и оценили пути решения вопроса. Нужно предусмотреть специальные шкафчики, чтобы дети могли оставить свои рюкзаки в шкафчиках. Также, это введение электронных учебников. Работа началась, дети уже пользуются. По нашим планам электронные учебники будут обеспечены в полном объеме. Что мы еще сделаем?", - ответил министр.

Глава правительства упрекнул министра из-за веса школьных учебников.

"Кто выпускает эти учебники? Их вес тяжелый. Мы говорим про электронные учебники, но по каждому предмету их нет. С одной стороны, мы говорим, что делаем, но с другой стороны, ни то, ни другое не работает. Дети в младших классах испытывают большую нагрузку. Сначала мы должны это решить, а потом уже вопросы бумаги (рассматривать - прим.), необходимо обеспечить легкие учебники, а потом переходить к новым стандартам", - сказал Сагинтаев.

Премьер подчеркнул, что Президент в Послании уделил особое внимание улучшению качества образованию и улучшению его качества.

"Президент указал на озабоченность родителей безопасностью и условиями обучения детей, поэтому Министерству образования совместно с акиматами надо уделить этому вопросу особое внимание. (...) Нововведения, которые вводит министерство, вызывает озабоченность. МОН необходимо четко исполнить все поставлены задачи в Общенациональном плане реализации Послания Главы государства", - заключил премьер-министр.
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