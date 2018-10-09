Свет отключат в нескольких районах Костаная

План работ Костанайской горэлектросети на ближайшую неделю опубликовали на сайте акима города. Большинство отключений связано с ремонтом оборудования подстанций.

Иллюстративное фото kpcdn.net

9 октября с 10.00 до 18.00 электроэнергии не будет в благоустроенном секторе по адресам ул. Баймагамбетова 187, ул. Толстого 72.

11 октября с 10.00 до 18.00 пройдет ремонт оборудования подстанции ТП-417. В связи с этим свет отключат у абонентов на ул. 1 Мая 62, 65, ул. Гоголя 113, 115, ул. Чехова 94, ул. Павлова 74.

Также 11-го и 12 октября с 10.00 до 18.00 работы будут проводиться на подстанции ТП- 27а, в связи с чем без электроэнергии в течение двух дней останется дом по адресу пр. Аль-Фараби 111.