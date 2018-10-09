Читательский рейтинг
Свет отключат в нескольких районах Костаная
9 октября 2018, 09:35 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети на ближайшую неделю опубликовали на сайте акима города. Большинство отключений связано с ремонтом оборудования подстанций.
Иллюстративное фото kpcdn.net
9 октября с 10.00 до 18.00 электроэнергии не будет в благоустроенном секторе по адресам ул. Баймагамбетова 187, ул. Толстого 72.
11 октября с 10.00 до 18.00 пройдет ремонт оборудования подстанции ТП-417. В связи с этим свет отключат у абонентов на ул. 1 Мая 62, 65, ул. Гоголя 113, 115, ул. Чехова 94, ул. Павлова 74.
Также 11-го и 12 октября с 10.00 до 18.00 работы будут проводиться на подстанции ТП- 27а, в связи с чем без электроэнергии в течение двух дней останется дом по адресу пр. Аль-Фараби 111.
Последние новости
09.10.18 10:46 Сагинтаев поручил решить проблему тяжелых школьных рюкзаков
09.10.18 08:45 Перекресток в центре Костаная перекроют для движения
08.10.18 21:48 Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках исполнения Послания президента РК в Костанайской области
08.10.18 14:24 ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга»
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
Реклама
"Нужные деньги"
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
Сейчас на сайте
Гостей: 152
Пользователей: 3
Всего: 155
Вы гость здесь
Пользователей: 3
Всего: 155
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Были суши, да все вышли
Офигеть, сколько эмоций вызвали просто суши! В качестве ремарки: как то захотелось удивить своих, так вот посоветовали сладкие роллы в этом кафе. Удивить получилось и роллы были приличные, с...
«Нас просто хотели приструнить»
В материальном плане адвокатам станет тяжелее, что не может не отразиться на стоимости их услуг. Источник:www.ng.kz Может все дело в этой фразе?
ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга»
pro100tak: Если бы так оно и было, было бы все по другому. А когда с кредитов, урожаев и дрпр денежки еще уходили в кубышку. На одних только дивидендах можно ли заработать состояние в несколько...
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60: называют своих оппонентов провокаторами Когда нет состоятельности в аргументации, чтобы не признать свою слабость, к этому способу прибегают все. Ведь признать, что оппонент...
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
maxsaf: Мне это чем-то напоминает метод ведения диалога, известный также как «хороший полицейский/плохой полицейский», в итоге они делают одно общее дело. похоже. они едины в том что почему то...