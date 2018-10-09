Перекресток в центре Костаная перекроют для движения

Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили в пресс-службе акима города.

Иллюстративное фото ng.kz

Перекресток улиц Баймагамбетова и Павлова закроют для движения автотранспорта 9 октября. Как пояснили в пресс-службе, это связано со строительно-монтажными работами в рамках реконструкции улицы Павлова.