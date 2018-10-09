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Вдвое увеличат строительство арендного жилья в рамках исполнения Послания президента РК в Костанайской области

Евгений ШИБАРШИН

8 октября 2018, 21:48 |  Государство

Совещание областного актива по разъяснению Послания президента РК «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» провел сегодня, 8 октября, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Глава региона и выступавшие рассказали о мерах, призванных обеспечить исполнение поручений президента. В частности, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурлан КАТАРБЕКОВ сообщил, что для повышения качества жизни костанайцев планируется ежегодно увеличивать строительство жилья на 10%.

- Одновременно ведется разработка проектов инженерных сетей к районам массовой застройки на ближайшие 5 лет с ежегодным ростом финансирования до 20%, - добавил он.

Наиболее активно жилищное строительство ведется в Костанае, поэтому в областном центре намечено еще 15 перспективных площадок, на которых планируется построить 1,5 млн кв. м жилья. Там появятся 12 000 квартир и 8 500 коттеджей.

- На строительство арендного жилья для социально уязвимых слоев населения на 2019 год Министерством финансов для Костанайской области предварительно уже одобрено 2,6 млрд тенге, что позволит увеличить строительство арендного жилья в 2 раза в сравнении с 2018 годом, - добавил Катарбеков. – Этими квартирами будет обеспечено более 500 граждан.

Выступая с Посланием, Нурсултан Назарбаев привел пример акиматов Астаны и Шымкента, которые выделили средства некоторым специалистам бюджетной сферы в качестве первоначального взноса для участия в программе строительства ипотечного жилья «7-20-25». Аким Костанайской области поручил своим заместителям изучить этот опыт и использовать в регионе.

Ответом на поручение президента развивать транспортную инфраструктуру стало обещание акима области увеличить финансирование на строительство и ремонт дорог местного значения до 40 млрд тенге.

Как сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бакытбек ЕСЕНГУЛОВ, в 2018 году работы по реконструкции и ремонту дорог запланированы на сумму около 35,5 млрд тенге. В этом же году начата реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Костанай». После окончания этих работ увеличатся возможности по открытию новых направлений для авиаперевозок.

- Сейчас ведутся переговоры с авиакомпанией «Эйр Астана» по выполнению рейса Костанай – Ганновер не только летом, но и зимой, - отметил Есенгулов. – С авиакомпанией SCAT - о рейсах из Шымкента в Костанай и Екатеринбург. Возможны также рейсы в Актобе и Атырау. Это создаст новые возможности для развития туризма.

Сельское хозяйство занимает значительное место в экономике Костанайской области. Однако председатель Общественного совета области Сайран БУКАНОВ отметил, что рост эффективности аграрного сектора сдерживает устаревшая сельхозтехника.

По этой причине реальная урожайность зерновых и масличных культур оказалась ниже биологической на 30%. Для решения проблемы он предложил правительству увеличить бюджетную поддержку по обновлению техники и технологий с 25% до 50%.

- Для поддержки АПК и масштабного привлечения современных технологий правительству нужно предусмотреть на ближайшие 3 года дополнительное выделение не менее 10 млрд тенге, - сказал Буканов.

В заключение совещания аким области обязал своих заместителей  и руководителей городов и районов изучить возможности местных бюджетов по увеличению финансирования образования и здравоохранения в рамках поручения президента о повыщении их доли до 10% от ВВП. Аналогичные меры предусмотреть и на молодежные мероприятия, на спортивные сооружения, а также на обустройство дворов многоэтажных домов в городах.
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