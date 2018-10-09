Миллион тенге по "7-20-25": кто получит деньги на первый взнос

Первые жилищные сертификаты для части взноса по программе "7-20-25" на сумму в один миллион тенге начнут выдавать уже в октябре, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: nvdaily.ru

Как рассказали в ипотечной организации "Баспана", сертификаты смогут получить работники социальной и бюджетной сфер - это полицейские, врачи и педагоги и другие. Критерии выдачи будут определять акиматы на местах. Субсидирование части первоначального взноса по программе "7-20-25" будет идти из местной госказны.

"В рамках данного поручения мы планируем, что акиматы и местные исполнительные органы будут выдавать сертификаты, как Президент озвучил, для работников социальной и бюджетной сфер. Педагоги, врачи, полицейские и другие сотрудники бюджетной и социальной сфер будут получать эти сертификаты для оплаты части первоначального взноса", - сказал председатель правления ипотечной организации "Баспана" Кайрат Алтынбеков.

Как известно, по программе "7-20-25" первоначальный взнос составляет 20 процентов от стоимости жилья.

"Порядка 50 процентов от этой суммы будет субсидироваться за счет местных исполнительных органов. Схема выдачи сертификатов подразумевает два варианта - первый, когда сертификат будет выделяться в качестве безвозмездной социальной помощи. Второй - долгосрочного беспроцентного кредита. Выдача жилищных сертификатов будет регулироваться самими местными исполнительными органами по своим внутренним процедурам. Мы ожидаем что в этом месяце начнется выдача жилищных сертификатов в определенных регионах", - рассказал он.

Как стало известно ранее, до конца 2018 года казахстанцам вручат порядка 10 тысяч сертификатов. Жилищные сертификаты "7-20-25" существенно снизят первоначальный взнос для работников бюджетной сферы при участии в ипотечной программе. Распределять сертификаты "7-20-25" будут акиматы городов и областей согласно потребностям жителей своих регионов. Планируется выделить не менее 50 тысяч жилищных сертификатов на сумму 1 миллион тенге на общую сумму 50 миллиардов тенге.

В названии ипотечной жилищной программы "7-20-25" отражены главные ее преимущества: сниженная до 7 процентов в год ставка вознаграждения по кредиту, первоначальный взнос - 20 процентов, срок займа - до 25 лет, чтобы снизить нагрузку при оплате ежемесячного платежа.