Русский театр драмы начал 97-й сезон с премьеры знаменитой комедии «Учитель танцев»

Комедийную драму «Учитель танцев» Лопе де Вега написал еще в далеком 16-м веке, но она пользуется популярностью и по сей день. Разгадка проста, ведь большинство пьес Лопе де Веги - это гимн любви и молодости.

Флореллу, возлюбленную учителя танцев Альдемаро, сыграла Александра Зинкова (в центре)

Однако в наш век высоких технологий, Интернета и глобальной цифровизации общества, а также обилия вариантов провождения досуга не всегда молодежный отдых может ассоциироваться с театром, по крайней мере - с драматическим. Ведь чаще всего новое поколение выбирает кинотеатры и ночные клубы.

Юрий Ивлев: «Театр делает самую главную вещь - он заставляет задуматься»

- Пьеса Лопе де Веги - это классическая комедия, старая, добрая и очень хорошая, - поделился своими мыслями с «НГ» перед премьерой директор Русского драматического театра Юрий ИВЛЕВ. - В ней много интриг, измены, есть и радость, и предательство. Все это очень интересно, ведь в репертуаре нашего театра на сегодня очень мало таких вещей, поэтому мы и решили поставить эту пьесу. Красивое оформление, костюмы, правильно подобранный свет, антураж, а также игра труппы нашего театра постарается передать зрителю атмосферу того времени. Народный артист СССР Владимир Зельдин, патриарх нашей драматической сцены, играл в этой пьесе в Театре Советской Армии до последних дней. Но в нашем случае спектакль не поставлен под конкретного одного актера, поэтому эта классика и жива до сих пор. 200 лет прошло, а мы до сих пор ее смотрим и наслаждаемся,

- На ваш взгляд, каково будущее театра и насколько важна его популяризация в наши дни? Ведь театр существует еще с античных времен.

- Понятное дело, если я директор театра, то сейчас должен хвалить все, что с ним связано. Но дело тут даже не во мне. Даже если не брать Древний Рим, хотя в этих амфитеатрах до сих пор идут представления. Нашему костанайскому театру - 97 лет. Театр создан в 1922 году. Голод, разруха и вдруг - театр. Да людей кормить нечем было! Когда мы поднимали архивы к 90-летию театра, в них написано, что зарплату не платили, платили продуктами. Ведь насколько, получается, это важно было, что не столовую людям открыли или еще что, чего не было, а людям открыли театр. Общеизвестный факт: когда фашисты стояли под Москвой, ведь ни одного актера не призвали в действующую армию, чтобы не прерывать спектакли. И ведь люди ходили! Ну, казалось бы, какие к черту спектакли? Ведь страну почти захватили и не сегодня-завтра немцы бы были в Москве, а театр работал. Все это делалось для поднятия боевого духа, ведь духовность ничем не заменишь, никак. И ведь смотрели люди не пьесы о идущей войне, а смотрели комедии, после чего бойцы с воодушевлением рвались в бой. Сейчас есть Интернет, есть 3-, 4-, 5-D. Но, слава богу, в нашем театре люди есть. И это официальные данные, наш театр - один из самых посещаемых в Казахстане. Эта богом намоленная сцена, ведь не зря существует, и люди идут разных возрастов и категорий. Ведь увеселительных мест очень много, от их посещения может подняться настроение, но что человек оттуда может вынести для себя? Ничего. А театр делает самую главную вещь: он заставляет задуматься. Ведь все же адеватные люди, ну кто может поверить, что сейчас, например, стоит король Лир на сцене? Но ведь верят, ходят, смотрят и плачут. Наверное, это и есть непостижимая магия театра.

И ведь действительно, в 70-е годы прошлого века, кроме театра и кино, и ходить-то было некуда. А в наше время пьесы Большого театра можно посмотреть в режиме онлайн. Но даже это не может заменить зрителям ощущения театральной магии.

Перед началом спектакля мы зашли в гримерку одного из самых известных актеров театра - Олега БАБАНОВА.

Олег Бабанов: «Основная мысль спектакля, главное чувство - порыв, страсть и любовь»

- Лопе де Вега - это мировая классика, очень популярная за рубежом, ее ставили, ставят и будут ставить, - отметил он. - Основная мысль спектакля, главное чувство - порыв, страсть и любовь. Можно принебречь долгом, служением Отечеству, какими-то правилами, но главное - добиться своей любви. Я здесь играю не главную роль, у меня роль эпизодическая: играю отца, у меня две дочери. Одна дочь, Флорелла, влюбляется в танцора. Моя основная линия как отца - выдать удачно своих дочерей замуж, чтобы и деньги, и статус, и все были счастливы.

- Какова роль театра в наши дни?

- Мне кажется, театр никогда не умрет. Интернет развивается, это очень хорошо, сейчас можно посмотреть многие спектакли онлайн, репетиции и даже закулисные казусы. Это хорошо для процесса, для работы. Но зрители приходят для живого контакта с артистом. Драматург пишет пьесу, передавая какую-либо мысль артистам, а артист передает эту мысль зрителям. Ведь Интернет неживой, все через экран, где-то смонтировали, еще что-то, это уже не то. Живая форма искусства - она бессмертна.

Итак, вечер пятницы, 5 октября. В холле Русского театра драмы слышен приятный для театралов гул, люди пришли на долгожданное открытие сезона, чтобы окунуться в историю испанских страстей. Зал заполнен до отказа. Все в предвкушении праздника.

Руслан Бушинский (слева) в роли учителя танцев

Действие начинается. Альдемаро, молодой дворянин из знатного, но обедневшего рода, приезжает в город Туделу со своим двоюродным братом Рикаредо на свадьбу Фелисьяны, дочери одного из самых известных и богатых горожан, и сразу же влюбляется в сестру новобрачной - Флореллу. Любовь его настолько сильна, что он наотрез отказывается покинуть Туделу и вернуться в родовой замок.

Олег Бабанов сыграл в пьесе Альбериго - отца двух дочерей

Спектакль, который поставил главный режиссер театра, заслуженный деятель культуры РК Александр Лиопа, получился очень ярким представлением, в котором интрига держит в постоянном напряжении, а музыка и танцы, драки на шпагах переносят зрителя в празднично-карнавальную атмосферу, в которой есть любовь и ревность, а также изощренная хитрость. Прервать накал страстей во время спектакля мог только антракт.

Один из главных соавторов режиссера в процессе создания спектакля - художник-постановщик Курмангазы Каржанов. Его творчество вызывает в сознании зрителя образы места и времени действия. Порадовало и музыкальное оформление Святослава Стаканова.

Костанайский Русский театр является одним из самых посещаемых в Казахстане

По завершении спектакля благодарный зритель, не смолкая, кричал «Браво!», продолжая аплодировать актерам.

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО