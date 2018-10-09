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Кладбищенских вандалов самостоятельно задержал житель Костаная

Татьяна НАЗАРУК

8 октября 2018, 17:16 |  Криминал

На двух парней, промышляющих воровством оградок и прочих похоронных атрибутов из металла на городском кладбище за аэропортом, костанаец Вячеслав АНТОНИЙ наткнулся случайно. 4 октября он приехал к могиле родственников и застал там неизвестных, которые демонтировали оградку и вырывали цепи.

За день до этого матери Вачеслава позвонили из ТОО «Стикс-2012», которое обслуживает кладбище, и сообщили о факте вандализма на могилах ее родственников. Об этом руководство ТОО узнало благодаря бдительности одного из посетителей - тот заметил подозрительное поведение двух молодых парней, которые крутились около могил и, по всей видимости, интересовались оградкой, поэтому начал снимать все это на камеру. На видеозапись попали и сами вандалы, и их автомобиль.

- Он им сделал замечание, пожурил, но те отмахивались - мол, нет, мы не воруем, - рассказал «НГ» Вячеслав Антоний. - 4 октября мой дядька поехал к руководству «Стикса», оттуда вместе с другими потерпевшими - их оказалось несколько - отправился в полицию писать заявление. Дядька это видео получил и переслал его мне. Я утром 4 октября заезжал на кладбище, смотрел, что там осталось. Потом, ближе к обеду, просмотрев ролик, решил поехать снова: вдруг они не все унесли и кое-что еще осталось в кустах. Подъезжаю к кладбищу - они там стоят. Уже собирались уезжать, я вовремя успел. Та же машина, те же парни. Перекрыл им выезд, попытался задержать, но они уехали. Сел в машину и стал их преследовать. Позвонил дядьке и сказал, что еду за ними. Он из отдела полиции выехал по моим следам вместе с сотрудниками.

Вячеслав догнал вандалов уже на трассе, за 10 км от кладбища. Подозреваемые остановились и выравнивали дверь, которая пострадала при попытке задержания. Во второй раз парни сбежать уже не смогли, пришлось дожидаться полиции.

По словам Антония, в багажнике их автомобиля обнаружили части оградки с могилы его родственников. Машина была с российскими номерами, без документов. Задержанные были лишены водительских прав. По информации полиции, которую озвучили на месте, парни проживают в п. Майколь. 25-27 лет, безработные.

Прошло 4 дня, никаких вестей от полиции насчет этого происшествия нет. Вячеслав Антоний не столько ждет возмещения ущерба, сколько боится, что вандалы не получат никакого наказания.

- Пятница, суббота прошла, сегодня никто не звонил, - рассказал он. - Закрадываются сомнения, что это дело сойдет им с рук. Они не побоялись таким мерзким способом зарабатывать, а ведь здесь чьи-то отцы, матери, дети похоронены... Оградки нам забрать в тот день не разрешили, потому что они являются вещдоками.

После этого инцидента Вячеслав разговаривал со смотрителем кладбища. Тот объяснил, что ежедневно на территории кладбища работают по 30-40 бригад и за всеми не уследишь.

- Оградки делают, могилы роют, все с прицепами приезжают, на ГАЗелях, старые оградки вывозят, новые завозят... - пересказал он свой разговор со смотрителем. - Тут непонятно, кто вор, а кто нет. Еще проблема в том, что здесь выездов сколько хочешь. Камер нигде нет - вывози не хочу.

Сегодня, 8 октября, корреспонденты «НГ» побывали на месте происшествия. Вячеслав Антоний показал могилы своих бабушек и дедушек: на одной вырвали часть оградки, кое-где аккуратно открутили болты и украли цепи.

Ориентировочно вандалы получают 45 тенге за 1 кг металла. Одна цепь, которую украли 4 октября, весит примерно 15-20 кг. Подозреваемые успели забрать 5 таких.

Как сообщили "НГ" в ТОО «Стикс-2012» , вандалы активизировались только в этом году. Последние два года жалоб на воровство оградок и прочего металлического не было. За кладбищем смотрит только один охранник, видеокамер действительно нет.

- У нас 2 выезда есть, кладбище очень большое, все под контролем держать не получится, - прокомментировал директор ТОО Касымхан ЖУМАТОВ. - Камеры тут установить нереально - придется электричество тянуть, мы не осилим это. У нас весной факта 3-4 было, сейчас тоже могилы 4 обворовали. Спасибо бдительным гражданам, они помогают. Нам сбросили видео, где запечатлели факт вандализма, мы нашли родственников и сообщили, сразу отправили писать заявление в полицию. Надеюсь, что после придания этой истории огласке очередные вандалы побоятся к нам заходить.

Запрос о ходе расследования и мере пресечения в отношении задержанных «НГ» отправила  в ДВД Костанайской области.
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§ 211
Re: Кладбищенских вандалов самостоятельно задержал житель...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5018
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Хотел пахану железные повезти штуки, да теперь подумываю мазарку из кирпича сделать, наверно безопасней..
Железо все дорожает, люди нищают, потому появляется соблазн..
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