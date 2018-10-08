 

Форум
211
Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем решение
25 лет прошло.. Пора Западу перестать нас бояться и дать волю гонять по ЕС как у себя дома.. Мы уже не те одичавшие советские люди, скупающие колготки и жевачки и шпионящие на каждом углу.. Мы новые...
08.10.18 15:41
Sniper
ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга»
были использованы мошеннические схемы, аферные схемы Источник:www.ng.kz В.С. Розинов, несмотря на нападки банкиров, получил от рук акима области две юбилейные награды. Все банковские деньги вложены...
08.10.18 15:39
Sniper
Рискованные игры в демократию
Kairat stayer: Построят, зачем за один день, как положено в плановом порядке. Выше же отметил, отраслевой Министр говорил, кроме того на днях в Послании озв Источник:www.ng.kz А туристов будете...
08.10.18 15:32
Kairat stayer
Рискованные игры в демократию
alex_60: как легко языком то трепать. а чего уж не за один день? Источник:www.ng.kz Построят, зачем за один день, как положено в плановом порядке. Выше же отметил, отраслевой Министр говорил,...
08.10.18 15:26
Маркс
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
Добринцофф: Да же проверять не будут,тут уже автоматом пенсионные, социальные,ОСМС платежи больше станут. Зато все в стране станут миллионерами. Только белые штаны смогут купить далеко не все.
08.10.18 15:25
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем решение

8 октября 2018, 15:20 |  Государство

Глава государства Нурсултан Назарбаев обратился к послу ЕС, чтобы найти верное решение в вопросе упрощения визового режима между Казахстаном и Европейским союзом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: akorda.kz

"Сегодня наша главная задача - это осуществление Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом, подписанного в 2015 году. Кроме того, необходимо сосредоточить совместные усилия в деле подготовки новой стратегии Брюсселя по отношению к странам Центральной Азии. Мы верим также, что будет найдено верное решение в вопросе упрощения визового режима между Казахстаном и Евросоюзом", - отметил Глава государства, принимая верительную грамоту посла Европейского союза Свен-Олова Карлссона. 

Президент Казахстана подчеркнул, что в этом году исполнилось 25 лет с момента установления дипломатических отношений нашей страны с Европейским союзом.

Напомним, сегодня, 8 октября, Главе государства вручили верительные грамоты новые послы Китая, Испании, Израиля, Словакии и Евросоюза в Казахстане. 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
08.10.18 14:24 ЕАБР вернёт все средства, выделенные агрохолдингу «Иволга»
08.10.18 13:54 Руководитель управления здравоохранения Костанайской области покинул свой пост
08.10.18 12:39 Пассажир пострадал в ДТП, произошедшем около здания ДВД в Костанае
08.10.18 10:10 Героин в особо крупном размере изъяли полицейские у жителя Костаная
07.10.18 16:33 Николай ВОРОНИН: Искусственное старение
07.10.18 12:19 Большой балет в Костанае: танец маленьких лебедей исполнили не только артисты, но и зрители
07.10.18 11:18 Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
07.10.18 09:37 «Нас 4-5 игр просто убивали судьи» - главный тренер "Иртыша" после матча с "Тоболом"
06.10.18 21:48 ХК "Горняк" дважды проиграл "Арлану" в Кокшетау
06.10.18 19:11 «Иртыш» на последних минутах вырвал победу у «Тобола»

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ юля елиссева
Re: Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1131
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.10.18 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот бы выйти Таёжного союза, да войти в Евросоюз! И получить безвиз со всей Европой!
Профайл

§ 211
Re: Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4985
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 08.10.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 лет прошло..
Пора Западу перестать нас бояться и дать волю гонять по ЕС как у себя дома..
Мы уже не те одичавшие советские люди, скупающие колготки и жевачки и шпионящие на каждом углу..
Мы новые граждане Казахстана..
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 200
Пользователей: 2
Всего: 202

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх