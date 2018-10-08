Назарбаев об упрощении визового режима с Евросоюзом: Найдем решение

Глава государства Нурсултан Назарбаев обратился к послу ЕС, чтобы найти верное решение в вопросе упрощения визового режима между Казахстаном и Европейским союзом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото: akorda.kz

"Сегодня наша главная задача - это осуществление Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом, подписанного в 2015 году. Кроме того, необходимо сосредоточить совместные усилия в деле подготовки новой стратегии Брюсселя по отношению к странам Центральной Азии. Мы верим также, что будет найдено верное решение в вопросе упрощения визового режима между Казахстаном и Евросоюзом", - отметил Глава государства, принимая верительную грамоту посла Европейского союза Свен-Олова Карлссона.

Президент Казахстана подчеркнул, что в этом году исполнилось 25 лет с момента установления дипломатических отношений нашей страны с Европейским союзом.

Напомним, сегодня, 8 октября, Главе государства вручили верительные грамоты новые послы Китая, Испании, Израиля, Словакии и Евросоюза в Казахстане.