Руководитель управления здравоохранения Костанайской области покинул свой пост

Руководитель управления здравоохранения Еркен Даутбаев в своей должности работает сегодня последний день. Информацию об этом «НГ» подтвердили в управлении здравоохранения.

Фото из архива "НГ"

- Еркен Даутабев сегодня еще на работе, но завтра его уже не будет, - сообщили в ведомстве. - Он написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переездом в Астану к своей семье.

Кто станет новым руководителем управления здравоохранения, пока неизвестно.