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Руководитель управления здравоохранения Костанайской области покинул свой пост
Ольга ЛИХОГРАЙ
8 октября 2018, 13:54 | Государство
Руководитель управления здравоохранения Еркен Даутбаев в своей должности работает сегодня последний день. Информацию об этом «НГ» подтвердили в управлении здравоохранения.
Фото из архива "НГ"
- Еркен Даутабев сегодня еще на работе, но завтра его уже не будет, - сообщили в ведомстве. - Он написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переездом в Астану к своей семье.
Кто станет новым руководителем управления здравоохранения, пока неизвестно.
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