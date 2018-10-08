Пассажир пострадал в ДТП, произошедшем около здания ДВД в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Фото и видео аварии, произошедшей у здания ДВД сегодня утром, 8 октября, разместили в рубрике "Народные новости".
На перекрестке ул. Баймагамбетова и Пушкина столкнулись две машины. По сообщениям очевидцев, на место ДТП приезжала скорая.
В ДВД Костанайской области "НГ" сообщили, что по факту аварии возбуждено административное производство по ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителем транспортного средства установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения».
- 8 октября в 08.30 водитель автомобиля «Нисан Альмера», двигаясь, по ул. Баймагамбетова, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2109, - говорится в сообщении ДВД. - В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 2109 с травмами доставлен в больницу.
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