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Пассажир пострадал в ДТП, произошедшем около здания ДВД в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

8 октября 2018, 12:39 |  Происшествия

Фото и видео аварии, произошедшей у здания ДВД сегодня утром, 8 октября, разместили в рубрике "Народные новости".

На перекрестке ул. Баймагамбетова и Пушкина столкнулись две машины. По сообщениям очевидцев, на место ДТП приезжала скорая.

В ДВД Костанайской области "НГ" сообщили, что по факту аварии возбуждено административное производство по ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителем транспортного средства установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения».

- 8 октября в 08.30 водитель автомобиля «Нисан Альмера», двигаясь, по ул. Баймагамбетова, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2109, - говорится в сообщении ДВД. - В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 2109 с травмами доставлен в больницу.
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§ Серый волк
Пассажир пострадал в ДТП, произошедшем около здания ДВД в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9655
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.10.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы кто-то проезжал мимо этого хорошо видного на фото чудовищно уродливого здания впервые, то сами понимаете не отвлечься на на это изуродованное здание невозможно.
:lol:
Не особо важно кто с какого направления двигался и какие совершал маневры. Этого конечно нельзя понять из полисяйских писулек.
То ли Ниссан двигался со стороны Тауесиздика и поворачивал к изуродованному зданию, то ли совсем наоборот. Откуда вообще девятка материализовалась на перекрестке - конечно непонятно.

Цитата:
- 8 октября в 08.30 водитель автомобиля «Нисан Альмера», двигаясь, по ул. Баймагамбетова, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2109, - говорится в сообщении ДВД.


Но не это главное.
Главное, что подобные верхом безвкусия изуродованные здания порождают соответствующие знания, символом которых становится фуражка-аэродром, годная для анекдотов, или чтоб в неё нагадила вся птицефабрика. С сверкающей кокардой как у здания. И ещё от таких зданий появляется абсолютное отсутствие мозгов чтоб дать коммент на абсолютно рядовое ДТП.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 08.10.2018 - 11:20]
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§ bgb
Re: Пассажир пострадал в ДТП, произошедшем около здания ДВД в...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4100
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.10.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уродливое здание - бывшее облсельхозуправление, построенное во времена ссср.
в кабинетах было красиво, но очень холодно. говорили, что проект забыли привязать к местным климатическим условиям.
потом здание отдали полиции. те перекрасили его в желтый цвет, потом еще раз в белый и сделали стеклянную вставку на фронте.
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§ Серый волк
Re: Пассажир пострадал в ДТП, произошедшем около здания ДВД в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9655
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.10.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
сделали стеклянную вставку на фронте.

Которая выглядит абсолютно чужеродным элементом.
Особенно холодно стало когда теплоносители, попавшие в алчные руки, стали стоить больших денег, наверное с начала девяностых так заметно похолодало.
А в времена до этого проекты очень качественно просчитывали по теплу на существовавшие тогда нормы и возможности. И до ТЭЦ с дешевой тепловой энергией напомним всего два квартала. Без тепловых расчетов никто бы не начал строить. А то, что ситуация изменилась, остановили и разворовали системы вентиляции, которых там на верхнем и нижнем тех этаже было несколько вагонов оборудования и стали эксплуатировать экономя - это уже к другим эксплуатантам. ;-)
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