Пассажир пострадал в ДТП, произошедшем около здания ДВД в Костанае

Фото и видео аварии, произошедшей у здания ДВД сегодня утром, 8 октября, разместили в рубрике "Народные новости".

На перекрестке ул. Баймагамбетова и Пушкина столкнулись две машины. По сообщениям очевидцев, на место ДТП приезжала скорая.

В ДВД Костанайской области "НГ" сообщили, что по факту аварии возбуждено административное производство по ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителем транспортного средства установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения».

- 8 октября в 08.30 водитель автомобиля «Нисан Альмера», двигаясь, по ул. Баймагамбетова, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2109, - говорится в сообщении ДВД. - В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 2109 с травмами доставлен в больницу.