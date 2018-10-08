Героин в особо крупном размере изъяли полицейские у жителя Костаная

Мужчина, у которого нашли героин, был задержан сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом 2 октября во время проведения ОПМ «Кокнар-2018».

Иллюстративное фото Tengrinews.kz

Об этом "НГ" сегодня, 8 октября, сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

- Мужчина ехал в такси, - отметили в ведомстве. - В ходе личного досмотра при нем обнаружили и изъяли более 120 г героина, что относится к особо крупному размеру. Задержанный, ранее судимый, пояснил, что наркотики хранил для собственного употребления.

В отношении мужчины ведется досудебное расследование по ст. 296 УК РК (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).

Всего за время проведения профилактической операции полицейские области изъяли околоа 40 кг различных наркотических средств.