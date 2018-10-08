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Героин в особо крупном размере изъяли полицейские у жителя Костаная

Татьяна НАЗАРУК

8 октября 2018, 10:10 |  Криминал

Мужчина, у которого нашли героин, был задержан сотрудниками управления по борьбе с наркобизнесом 2 октября во время проведения ОПМ «Кокнар-2018».

Иллюстративное фото Tengrinews.kz

Об этом "НГ" сегодня, 8 октября, сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

- Мужчина ехал в такси, - отметили в ведомстве. - В ходе личного досмотра при нем обнаружили и изъяли более 120 г героина, что относится к особо крупному размеру. Задержанный, ранее судимый, пояснил, что наркотики хранил для собственного употребления.

В отношении мужчины ведется досудебное расследование по ст. 296 УК РК (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере).

Всего за время проведения профилактической операции полицейские области изъяли околоа 40 кг различных наркотических средств.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: Героин в особо крупном размере изъяли полицейские у жителя...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 08.10.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно как они узнали что мужчина будет ехать в такси? почему именно ЭТОТ мужчина? ведь много мужчин каждый день едут в такси) и где он это приобрел и почему место приобретения до сих пор не раскрыто? :lol:
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§ Sniper
Re: Героин в особо крупном размере изъяли полицейские у жителя...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 769
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 08.10.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а 40 кг различных наркотических средств.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32543
- и где эти 40 кг наркотиков? Нельзя было сразу уничтожать по каждому найденному грамму?
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