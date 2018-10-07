Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
Tengrinews.kz
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором МакГрегором на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, передает Tengrinews.kz.
За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них - досрочно), ни разу не потерпев поражения.
OHHHHH MY KHABIB DROPS MCGREGOR!!!!#UFC229 pic.twitter.com/4rBF7QbRey— UFC (@ufc) 7 октября 2018 г.
За этот поединок россиянин получит два миллиона долларов, в то время как ирландец - на один миллион больше. Помимо этих денег, МакГрегор и Нурмагомедов также получат проценты от суммы, вырученной сервисами платного телевидения.
Khabib gets another takedown! #UFC229 pic.twitter.com/N6CRrXdzcl— UFC (@ufc) 7 октября 2018 г.
Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, в его активе 27 побед в 27 боях. Он владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. МакГрегор - бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при четырех поражениях.
После победы россиянин вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами октагона, а затем перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла непродолжительная драка.
После стычки с болельщиками Нурмагомедов вернулся в ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд. Из-за стычки после боя церемония оглашения победителя не была проведена, российскому бойцу не вручили пояс чемпиона в октагоне.
Нурмагомедов выражал недоумение по поводу этой ситуации и спрашивал у организаторов UFC: "Где мой пояс?".
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МакГрегора и Хабиба поочередно вывели из арены в подтрибунное помещение. Российский боец ушел в сопровождении множества охранников.
Зрители освистывали Нурмагомедова и бросали в него мусор.
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