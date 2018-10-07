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таноми52
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211
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при любом переименовании общественное мнение не учитывается. А вооб А оно было? Оно есть? Товарищ Воронин, оглянитесь вокруг себя и посмотрите на это Мнение.. Его нет абсолютно.. Тутошних местных...
07.10.18 18:04
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Николай ВОРОНИН: Искусственное старение
Но в Англии нет ни одного университета, носящего имя Исаака Ньютона. Не носят чьих-либо Как можно ненавидеть так Запад и тем не менее его вставлять в пример? Вы уш как то определитесь, тов....
07.10.18 18:01
Sniper
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Таноми и др. Вот до чего доводить ваш великодержавний шовинизм. Даете советы, как вы живете в Рашке, а не в Казахстане. Очнитесь наконец. Также я просил и буду просить вас тык мыков. Пишите свои...
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Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора

Tengrinews.kz

7 октября 2018, 11:18 |  Спорт

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором МакГрегором на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, передает Tengrinews.kz.

 

Фото REUTERS
 
Нурмагомедов провел удушающий прием в четвертом раунде поединка.

За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них - досрочно), ни разу не потерпев поражения.

За этот поединок россиянин получит два миллиона долларов, в то время как ирландец - на один миллион больше. Помимо этих денег, МакГрегор и Нурмагомедов также получат проценты от суммы, вырученной сервисами платного телевидения.

Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, в его активе 27 побед в 27 боях. Он владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. МакГрегор - бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при четырех поражениях.

После победы россиянин вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами октагона, а затем перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла непродолжительная драка.

После стычки с болельщиками Нурмагомедов вернулся в ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд. Из-за стычки после боя церемония оглашения победителя не была проведена, российскому бойцу не вручили пояс чемпиона в октагоне.

Нурмагомедов выражал недоумение по поводу этой ситуации и спрашивал у организаторов UFC: "Где мой пояс?".

 
 
 
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Публикация от Fighting Mix (@fighting_mix)6 Окт 2018 в 10:09 PDT

МакГрегора и Хабиба поочередно вывели из арены в подтрибунное помещение. Российский боец ушел в сопровождении множества охранников.

Зрители освистывали Нурмагомедова и бросали в него мусор.

 
 
 
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Публикация от MMA&CombatSportsCentral (@mmacsc)6 Окт 2018 в 10:39 PDT
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Комментарии к новости
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§ Алиса
Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4364
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.10.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже мутить начали: типа за плохое поведение - в качестве штрафа могут отстранить от последующих боев, а значит лишить титула... Надо было ему подойти к Макгрегору обнять, простить .... Пиндостан.... :-x :-x :-x

https://www.kp.ru/daily/26891.5/3935464/
после статьи - есть выдержки из высказываний с пресс-конференции одного из организаторов боев, и просто "мысли" наблюдающих...

[Исправлено: Алиса, 07.10.2018 - 13:17]
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§ 211
Re: Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4959
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавчик, тут и сказать нечего..
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§ Сабыр
Re: Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 07.10.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бой был не зрелищным.. Победила дагестанская борьба)
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§ Sniper
Re: Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо лишить его шенгенской визы, блаклист наложить за такое поведение. Пусть по Туркмениям и Таджикистанам ездит. Но там люди быстро холку намылят. По деревенски.
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§ Сергей_я
Re: Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2596
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 07.10.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я за то, что наказали дага. И не деньгами, т.к. их у него много. Зато будет уроком на всю жизнь. Если боец не может совладать со своими эмоциями, это уже не боец, а так, задира, хулиган, бандит.
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§ Алиса
Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4364
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.10.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Я за то, что наказали дага.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32540?1538912867

за что? за неуважение его традиций? ясно что кавказская кровь дает о себе знать, но и поведение противника и Ко - далеко от желаемого!!! Поведение расперившегося петуха среди куриного двора и показ своей "значимости" - одно, а уважение обычаев и традиций быть должно.
Прецедент был создан ДО боя. А тут чисто нацреакция))))
Цитата:
Ирландский боец Конор Макгрегор, который накануне проиграл дагестанцу Хабибу Нурмагомедову, заявил о намерении снова сойтись с ним на ринге. Соответствующая запись появилась через несколько часов после поединка на странице британца в социальной сети. "Хороший удар. С нетерпением ждем реванша", - написал Макгрегор в микроблоге в Twitter.

https://www.kp.ru/online/news/3258221/

[Исправлено: Алиса, 07.10.2018 - 17:55]
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