Хабиб удушающим приемом победил МакГрегора

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором МакГрегором на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, передает Tengrinews.kz.





Фото REUTERS

Нурмагомедов провел удушающий прием в четвертом раунде поединка.

За годы выступлений в ММА 30-летний Нурмагомедов выиграл 27 поединков (17 из них - досрочно), ни разу не потерпев поражения.

За этот поединок россиянин получит два миллиона долларов, в то время как ирландец - на один миллион больше. Помимо этих денег, МакГрегор и Нурмагомедов также получат проценты от суммы, вырученной сервисами платного телевидения.

Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, в его активе 27 побед в 27 боях. Он владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. МакГрегор - бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при четырех поражениях.

После победы россиянин вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами октагона, а затем перепрыгнул через ограждения к болельщикам, где произошла непродолжительная драка.

После стычки с болельщиками Нурмагомедов вернулся в ринг, где также произошла стычка, в которой приняли участие оба бойца и представители их команд. Из-за стычки после боя церемония оглашения победителя не была проведена, российскому бойцу не вручили пояс чемпиона в октагоне.

Нурмагомедов выражал недоумение по поводу этой ситуации и спрашивал у организаторов UFC: "Где мой пояс?".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fighting Mix (@fighting_mix)6 Окт 2018 в 10:09 PDT

МакГрегора и Хабиба поочередно вывели из арены в подтрибунное помещение. Российский боец ушел в сопровождении множества охранников.

Зрители освистывали Нурмагомедова и бросали в него мусор.