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211: А ты сам попробуй в России изъясняться только на казахском.. а ты на меня не сваливай.. ты можешь хоть на каком там сказать... просто х..ен кто поймёт и ФСЁ... и не надо здесь поносить...
07.10.18 18:12
таноми52
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07.10.18 18:12
211
Николай ВОРОНИН: Искусственное старение
при любом переименовании общественное мнение не учитывается. А вооб А оно было? Оно есть? Товарищ Воронин, оглянитесь вокруг себя и посмотрите на это Мнение.. Его нет абсолютно.. Тутошних местных...
07.10.18 18:04
211
Николай ВОРОНИН: Искусственное старение
Но в Англии нет ни одного университета, носящего имя Исаака Ньютона. Не носят чьих-либо Как можно ненавидеть так Запад и тем не менее его вставлять в пример? Вы уш как то определитесь, тов....
07.10.18 18:01
Sniper
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Таноми и др. Вот до чего доводить ваш великодержавний шовинизм. Даете советы, как вы живете в Рашке, а не в Казахстане. Очнитесь наконец. Также я просил и буду просить вас тык мыков. Пишите свои...
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«Нас 4-5 игр просто убивали судьи» - главный тренер "Иртыша" после матча с "Тоболом"

Дмитрий ПЕТРЕНКО

7 октября 2018, 09:37 |  Спорт

Главные тренеры "Тобола" и "Иртыша" прокомментировали матч этих команд, который прошел вечером 6 октября на стадионе "Центральный" в Костанае в рамках 29-го тура чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

- Я, прежде всего, хочу поздравить своих ребят с самоотдачей и результатом, который они сегодня показали, - сказал главный тренер ФК "Иртыш" Димитар ДИМИТРОВ. - Это огромный успех для нас, но он не окончателен - впереди у нас важные игры. Я думаю, это заслуженная победа. Качество, которое показали наши футболисты, ещё над ним нужно работать. Нас ждут самые важные игры с "Кайсаром", затем против "Астаны", "Кайрата" и "Акжайыка". Так что мы сделали огромный шаг, мы ничего не лишились с этой победой. У нас было больше созданных моментов.

- На ваш взгляд, каковы шансы "Иртыша" вылететь из Премьер-лиги? – спросил корреспондент «НГ.

- Когда есть такое судейство, как сегодня, у нас всегда есть шанс на победу. Знаете, просто я не хочу возвращаться к этой теме, но нас 4-5 игр просто убивали судьи, я сейчас честно говорю. Если бы было нормальное судейство, я уверен, у нас бы было намного больше очков. Но ситуация такая пошла. Каков процент шанса на вылет, я не могу сказать. Я думаю, с этой победой у нас есть реальные шансы остаться.

- Вечер сегодня такой очень неприятный, - отметил главный тренер ФК «Тобол» Марек ЗУБ. - Потому что очень была велика возможность сделать хороший результат в завершении сезона. И осуществить задачу, которая стояла перед нами. Эта игра могла открыть нам хорошие двери на конец октября. Но проиграли команде, которая еще ищет шанс, чтобы выйти на позицию повыше и остаться в чемпионате. Понятно, что играли за выживание, но считаю, что самый главный фактор, который повлиял на наш счёт, был первый гол, который мы пропустили. Не очень часто такие голы попадают в ворота. И от этого всё сломалось. Далее сравняли, был шанс вернуть игру. С моей точки зрения, под великим вопросом та ситуация, в которой мы получили пенальти. Но неважно, это уже прошло, нужно дальше бороться. Нам теперь нужно смотреть с другой точки зрения на это время - на предстоящий перерыв в чепионате.

- Эта игра была проходной для "Тобола"?  

- Да, наверное, должны были выиграть. Играем дома. Это сюрприз такой, с моей точки зрения. Я не ожидал, что так пойдёт игра, но так бывает. Мы не думали никак по-другому, только победить сегодня и спокойно смотреть на завершение сезона. Перед нами игры с лидерами, нам нужно быть готовыми, а также с командами, которые бьются за выживание. Но скажем так - это уже футбол на завершение.

И коротко о матче.

Первый тайм прошёл достаточно скучно и безрезультативно. Ни хозяева, ни гости не могли прорваться к воротам соперника.

Игра состояла из бесконечных перехватов и отборов как в одну, так и в другую сторону, но завершающих действий не последовало.

- И за это мы платим деньги? - возмутился один из болельщиков.

- Мало того, что содержатся за счёт бюджетных денег и билеты на матч платные, так ещё и играть не хотят, - поделился эмоциями болельщик Арман.

Тенденция «Тобола» проигрывать дома аутсайдерам, к сожалению, никуда не делась. Нелепо упущенный мяч буквально из рук голкипером "Тобола" Дмитрием Непогодовым привел к голу на 70-й минуте от Доры Попадюка.

Уже через минуту (71) Танат Нусербаев сравнял счёт.

Но это не спасло хозяев поля, на 89-й минуте судья назначает пенальти за падение игрока "Иртыша" в штрафной "Тобола" и Милош Стаменкович забивает второй гол.

К основному времени было добавлено 5 минут, но "Тобол" не смог создать в штрафной "Иртыша" ни одного острого момента.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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§ Азамат Лисов
Re: «Нас 4-5 игр просто убивали судьи» - главный тренер...
Азамат Лисов


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Сообщений: 21
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 07.10.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выиграли, проиграли, какая разница зарплатная ведомость не изменилась...
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