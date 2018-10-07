ХК "Горняк" дважды проиграл "Арлану" в Кокшетау

Матчи очередного тура чемпионата РК по хоккею среди команд высшей лиги прошли на стадионе Дворца спорта "Бурабай" 5-го и 6 октября. В первой встрече подопечные Кирилла Двуреченского уступили кокшетаускому «Арлану» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

1:0 - Потайчук (Колесников) - 02:43 ГБ

2:0 - Киселев (Егоров, Бердников) - 38:13 ГБ

3:0 - Бердников (Шитиков, Боровиков) - 53:49



Вратари: Полошков - Орехов

Броски: 36-32

Штраф: 6-8

Во втором матче рудничане ответили на 4 шайбы хозяев поля всего лишь одной 4:1 (1:0, 3:0, 0:1). Гол в тетьем периоде забил Ваймер, которому ассистировали Скабелка и Данилов.

1:0 - Колесников (Потайчук, Киселев) - 16:42 ГБ

2:0 - Бердников (Шитиков) - 22:42

3:0 - Савенков -27:05

4:0 - Шитиков (Егоров, Ермолаев) - 28:35

4:1 - Ваймер (Скабелка, Данилов) - 44:10 ГБ



Вратари: Зыкин -Хозяшев (Тихонов 24:31-60:00)

Броски: 28-25

Штраф: 10-6

Фото со страницы официальной группы ХК "Арлан" ВКонтакте