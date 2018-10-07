ХК "Горняк" дважды проиграл "Арлану" в Кокшетау
Матчи очередного тура чемпионата РК по хоккею среди команд высшей лиги прошли на стадионе Дворца спорта "Бурабай" 5-го и 6 октября. В первой встрече подопечные Кирилла Двуреченского уступили кокшетаускому «Арлану» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
1:0 - Потайчук (Колесников) - 02:43 ГБ
2:0 - Киселев (Егоров, Бердников) - 38:13 ГБ
3:0 - Бердников (Шитиков, Боровиков) - 53:49
Вратари: Полошков - Орехов
Броски: 36-32
Штраф: 6-8
Во втором матче рудничане ответили на 4 шайбы хозяев поля всего лишь одной 4:1 (1:0, 3:0, 0:1). Гол в тетьем периоде забил Ваймер, которому ассистировали Скабелка и Данилов.
1:0 - Колесников (Потайчук, Киселев) - 16:42 ГБ
2:0 - Бердников (Шитиков) - 22:42
3:0 - Савенков -27:05
4:0 - Шитиков (Егоров, Ермолаев) - 28:35
4:1 - Ваймер (Скабелка, Данилов) - 44:10 ГБ
Вратари: Зыкин -Хозяшев (Тихонов 24:31-60:00)
Броски: 28-25
Штраф: 10-6
Фото со страницы официальной группы ХК "Арлан" ВКонтакте
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Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Фио приемника та же, так что Пока я лично спокоен.
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
drakon: У меня ни одного. Наверное не было их тут. В Кустанае и окрестностях точно.
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Если точно, тринадцать немцев, трое здесь, Остальные там, из русских девять там, Браки совместные.
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
drakon: У нас в классе за 10 лет, У меня ни одного. Зато немцев человек десять точно, я и не знал что они немцы, шмидт, венцель, штуц... [Исправлено: alex_60, 06.10.2018 - 23:38]
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60: В СссР так и было У нас в классе за 10 лет, учился всего 1 казах. Кстати он на экзамене, в 10 классе, решал мне математику, я исправил ему в сочинении ошибки... :lol: :oops: