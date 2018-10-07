Большой балет в Костанае: танец маленьких лебедей исполнили не только артисты, но и зрители

Артисты театра классического балета из Санкт-Петербурга под руководством Валентины Грищенко впервые посетили Костанай в пятницу, 5 октября.

Они приехали с классическим фантастическим балетом «Лебединое озеро», который поставили на сцене Дворца культуры «Мирас».

Похоже, актеры покорили публику еще задолго до выступления. Несмотря на приличную стоимость (6 000, 8 000 и 12 000 тенге), билеты на одно выступление раскупили так быстро, а желающих попасть на балет оставалось так много, что артисты согласились выйти на сцену второй раз в тот же вечер.

Перерыв между выступлениями составил всего около получаса, но танцоры, по мнению большинства, были великолепны.

Во время первого сеанса занавес открылся около 19.45. В глаза бросились яркие костюмы артистов, разыгрывающих сцену празднования дня рождения главного героя – Зигфрида.

Из декораций были только кубки, олицетворяющие бурное веселье, и трон с восседающей на нем королевой-матерью Зигфрида. Все остальное рассказывали танцы и музыка, которым зрители то и дело бурно аплодировали.

Во втором акте аплодисментов стало еще больше. Особенно - когда белоснежная Одетта кружилась в танце с красавцем Зигфридом.

Главные солисты балета – Олеся Гапиенко и Сергей Кононенко – действительно приковывали внимание больше других. И неудивительно: стройный мускулистый принц с безупречной осанкой так кружил удивительно грациозную белую лебедь, что зрители даже на задних рядах чувствовали их неземную любовь.

Когда на сцене появился стройный ряд балерин в белых пачках и зазвучал известный всем музыкальный фрагмент под названием «Танец маленьких лебедей», громкие аплодисменты раздались еще до того, как актрисы начали двигаться.

Причем такие восторженные, что, казалось, балерины собьются с такта. Но "лебеди" не запнулись и ритмично двигались по сцене. От соприкосновения друг с другом они то и дело шелестели зефирными пачками, отчего создавался эффект реально порхающих птиц.

В момент их выступления темный зрительный зал стал намного ярче. Подсветкой служили десятки сотовых телефонов, которые на вытянутых руках держали люди, чтобы запечатлеть популярный танец.

Почти такое же оживление публика продемонстрировала в финале балета, когда во время похищения Одетты злым колдуном зазвучали трагические ноты.

Правда, некоторым они напомнили эпизод из кинокомедии «Кавказская пленница»: похититель товарищ Саахов во время расправы над ним Нины и ее друзей смотрел как раз этот отрывок из «Лебединого озера».

Поэтому кое-кто улыбался, хотя грустить в любом случае не стоило – в конце балета всепоглощающая любовь все равно победила зло.

Самое интересное, что славу звезд Санкт-Петербурга на этот раз разделили костанайские дети, которых в зале было очень много. Во время антракта некоторые из них вышли на сцену и прямо перед закрытыми кулисами устроили танцы, подражая маленьким лебедям. Особый восторг вызвала девочка лет 5-ти в розовом платье, которая прямо посреди сцены села на полный шпагат. После смеха и аплодисментов она с удовольствием повторила этот трюк на бис. Девочку фотографировали, делали видео и рукоплескали, как большой актрисе.

И, конечно же, несмолкаемыми в течение 5-10 минут аплодисментами были награждены все исполнители балета, вышедшие на сцену после выступления.

Крики «Браво!», букеты цветов и… полный холл гостей, желающих попасть на второй сеанс. Второе выступление закончилось в первом часу ночи. По словам сотрудников Дворца культуры, еще минут 20 артистов не отпускали зрители.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА