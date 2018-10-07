«Иртыш» на последних минутах вырвал победу у «Тобола»
Sports.kz
В матче 29-го тура Премьер-лиги костанайский «Тобол» дома принимал павлодарский «Иртыш», пишет Sports.kz.
Хозяева уже практически бронзовые призеры и очки им не особо-то нужны, а гости вот на вылете.
Павлодарцы бились до конца, даже сумели открыть счет усилиями румына Дору Попадюка, но Танат Нусербаев уравнял шансы на успех, а когда казалось, что уже все, защитник Милош Стаменкович принес гостям такие важные три очка. 1:2 - победа «Иртыша».
У «Тобола» остается 46 очков и он уверенно идет третьим, а вот «Иртыш» с 29 баллами продолжает оставаться среди аутсайдеров в турнирной таблице.
«Тобол» — «Иртыш» 1:2 (0:0)
Голы: Попадюк 70 (0:1), Нусербаев 71 (1:1), Стаменкович 89 (1:2).
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Фио приемника та же, так что Пока я лично спокоен.
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
drakon: У меня ни одного. Наверное не было их тут. В Кустанае и окрестностях точно.
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Если точно, тринадцать немцев, трое здесь, Остальные там, из русских девять там, Браки совместные.
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
drakon: У нас в классе за 10 лет, У меня ни одного. Зато немцев человек десять точно, я и не знал что они немцы, шмидт, венцель, штуц... [Исправлено: alex_60, 06.10.2018 - 23:38]
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
alex_60: В СссР так и было У нас в классе за 10 лет, учился всего 1 казах. Кстати он на экзамене, в 10 классе, решал мне математику, я исправил ему в сочинении ошибки... :lol: :oops: