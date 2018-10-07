«Иртыш» на последних минутах вырвал победу у «Тобола»

В матче 29-го тура Премьер-лиги костанайский «Тобол» дома принимал павлодарский «Иртыш», пишет Sports.kz.

Хозяева уже практически бронзовые призеры и очки им не особо-то нужны, а гости вот на вылете.

Павлодарцы бились до конца, даже сумели открыть счет усилиями румына Дору Попадюка, но Танат Нусербаев уравнял шансы на успех, а когда казалось, что уже все, защитник Милош Стаменкович принес гостям такие важные три очка. 1:2 - победа «Иртыша».

У «Тобола» остается 46 очков и он уверенно идет третьим, а вот «Иртыш» с 29 баллами продолжает оставаться среди аутсайдеров в турнирной таблице.



«Тобол» — «Иртыш» 1:2 (0:0)

Голы: Попадюк 70 (0:1), Нусербаев 71 (1:1), Стаменкович 89 (1:2).

Фото Николая СОЛОВЬЕВА