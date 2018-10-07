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«Иртыш» на последних минутах вырвал победу у «Тобола»

Sports.kz

6 октября 2018, 19:11 |  Спорт

В матче 29-го тура Премьер-лиги костанайский «Тобол» дома принимал павлодарский «Иртыш», пишет Sports.kz.

Хозяева уже практически бронзовые призеры и очки им не особо-то нужны, а гости вот на вылете.

Павлодарцы бились до конца, даже сумели открыть счет усилиями румына Дору Попадюка, но Танат Нусербаев уравнял шансы на успех, а когда казалось, что уже все, защитник Милош Стаменкович принес гостям такие важные три очка. 1:2 - победа «Иртыша».

У «Тобола» остается 46 очков и он уверенно идет третьим, а вот «Иртыш» с 29 баллами продолжает оставаться среди аутсайдеров в турнирной таблице.

«Тобол» — «Иртыш» 1:2 (0:0)

Голы: Попадюк 70 (0:1), Нусербаев 71 (1:1), Стаменкович 89 (1:2).

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ pensioner
Re: «Иртыш» на последних минутах вырвал победу у «Тобола»
pensioner


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 06.10.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ не занимайтесь припиской. У Тобола 46 очков.
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§ drakon
Re: «Иртыш» на последних минутах вырвал победу у «Тобола»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14747
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.10.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то интересною Проигрывают
постоянно и на 3 месте... :-o
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§ seroff
Re: «Иртыш» на последних минутах вырвал победу у «Тобола»
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 216
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 06.10.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
игры сливаются
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§ Тимур Гафуров
Re: «Иртыш» на последних минутах вырвал победу у «Тобола»
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 386
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 06.10.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pensioner:
НГ не занимайтесь припиской.
Так было в источнике. Исправили. Спасибо
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* Sniper
«Иртыш» на последних минутах вырвал победу у «Тобола»
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 736
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 00:12
Комментарий проходит проверку.
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* Sniper
«Иртыш» на последних минутах вырвал победу у «Тобола»
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 736
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 07.10.18 - 00:30
Комментарий проходит проверку.
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