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antonK
И снова "кронирование"....
antonK: неШкольника ой, там оказывается двоЕшник. Ну, да ладно, для отлиШников
06.10.18 14:37
antonK
И снова "кронирование"....
yudjin: В конечном итоге деревья также частично отмирают и выглядят примерно так: Источник:www.ng.kz Возможно я напишу нечто необычное и не понятное для неШкольника, но весной все деревья так...
06.10.18 14:35
yudjin
И снова "кронирование"....
antonK: ну круто ведь получилось? для ограниченных в знаниях двоеШников , поясняю, что кроме визульно-эстетической, деревья вдоль дорог несут еще куда более важные функции:...
06.10.18 13:54
Сыкымы
«Дело не в деньгах и не в статусе» - группа Serebro дала эксклюзивное интервью «НГ» перед концертом в Костанае
А что, носки с босоножками в стиле "а ля колхоз" - снова в тренде? :lol:
06.10.18 13:40
antonK
И снова "кронирование"....
Добавлю. Улица стала выглядеть просторной и большой. И свет фонарей "доходит" до земли теперь, а не подсвечивает тополя. [Исправлено: antonK, 06.10.2018 - 13:23]
06.10.18 13:22
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Назван главный признак здоровых и счастливых отношений

Tengrinews.kz

6 октября 2018, 14:44 |  Общество

Отношения можно назвать здоровыми, если партнеры часто используют местоимение "мы", выяснили ученые, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Иллюстративное фото pixabay.com

В этих парах люди влияют на мысли, чувства и поведение друг друга, они больше ориентированы на любовь к ближнему, меньше подвержены эгоизму.

Итоги исследования опубликованы на EurekAlert!. В нем приняли участие почти 5,3 тысячи человек. Специалисты заметили, что мужчины и женщины, в разговорах которых часто слышится "мы", оказались успешнее, здоровее и счастливее в отношениях.

"Это признак взаимозависимости и общей позитивности", - отметил один из авторов исследования Александр Каран.

Он пояснил, что взаимозависимость является показателем здоровой связи, так как влияет на способность людей поддерживать друг друга в трудное время.

Теория взаимозависимости, появившаяся еще в 1950-х годах, утверждает, что партнеры в таких отношениях лучше чувствуют и понимают друг друга.

Участникам исследования, около половины из которых состояли в браке, предложили оценить свой союз по пяти критериям: результаты отношений (удовлетворенность, длительность связи), характер взаимодействия (позитивное или негативное), душевное здоровье, физическое здоровье, забота о себе.

Выяснилось, что "мы"-партнеры ставили высокие баллы по всем категориям, оценивая свой союз в целом, а не в одном контексте, это касалось как молодых, так и пожилых людей, как мужчин, так и женщин. По мнению ученых, нарочное употребление местоимения "мы", особенно в конфликтных ситуациях, может оздоровить отношения.
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