Назван главный признак здоровых и счастливых отношений
Tengrinews.kz
Отношения можно назвать здоровыми, если партнеры часто используют местоимение "мы", выяснили ученые, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Иллюстративное фото pixabay.com
В этих парах люди влияют на мысли, чувства и поведение друг друга, они больше ориентированы на любовь к ближнему, меньше подвержены эгоизму.
Итоги исследования опубликованы на EurekAlert!. В нем приняли участие почти 5,3 тысячи человек. Специалисты заметили, что мужчины и женщины, в разговорах которых часто слышится "мы", оказались успешнее, здоровее и счастливее в отношениях.
"Это признак взаимозависимости и общей позитивности", - отметил один из авторов исследования Александр Каран.
Он пояснил, что взаимозависимость является показателем здоровой связи, так как влияет на способность людей поддерживать друг друга в трудное время.
Теория взаимозависимости, появившаяся еще в 1950-х годах, утверждает, что партнеры в таких отношениях лучше чувствуют и понимают друг друга.
Участникам исследования, около половины из которых состояли в браке, предложили оценить свой союз по пяти критериям: результаты отношений (удовлетворенность, длительность связи), характер взаимодействия (позитивное или негативное), душевное здоровье, физическое здоровье, забота о себе.
Выяснилось, что "мы"-партнеры ставили высокие баллы по всем категориям, оценивая свой союз в целом, а не в одном контексте, это касалось как молодых, так и пожилых людей, как мужчин, так и женщин. По мнению ученых, нарочное употребление местоимения "мы", особенно в конфликтных ситуациях, может оздоровить отношения.
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