Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет

Каждый полицейский на улице является представителем президента. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев, озвучивая Послание народу Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Глава государства обратился к министру внутренних дел с критикой правоохранительной системы, которую, по словам президента, нужно модернизировать.

"Чего не хватает? Денег не хватает? Правительство не помогает? Скажи, только делай дело. Верховенство закона - главное. Доверие инвесторов внешних, наших людей к власти вместе с полицией. Вы есть власть! Полицейский на улице - это власть, меня представляет. Ты говоришь это всем полицейским?" - спросил Назарбаев.

Президент предложил утвердить новый стандарт полицейского, изменить систему карьерного продвижения.

"Ты должен предложить. Лучше специалистов у нас нет. Поэтому ты - генерал и министр. Вместе с аппаратом и Совбезом предложите мне новую структуру на опыте других стран", - потребовал от Касымова президент.

Назарбаев поручил, чтобы все сотрудники прошли переаттестацию. По его словам, только лучшие по итогам должны остаться.

Президент назвал Калмуханбета Касымова самым опытным полицейским страны.

"Я генерала Касымова считаю самым опытным полицейским в нашей стране, честным, порядочным человеком и считаю, он сам предложит, что нам делать с полицией", - сказал он.

По словам президента, нужно повысить зарплаты полицейским за счет оптимизации штатной численности МВД РК.

"Нужно избавить полицию от несвойственных функций. Полиция охраняет, полиция там, полиция тут, полиция везде. Полицейская работа - это общественный порядок. Все охранные ведомства должны быть, не должны накладываться на плечи полиции. Давайте в конце концов решим этот вопрос. Высвобождающиеся средства, а у вас много начальства, у вас много учебных заведений: 12-15. Из них надо оставить 5. Все сэкономленные средства направить на зарплаты полицейским. Если не хватит, еще специально посмотрим зарплаты полицейских, решение их жилищных и иных социальных вопросов", - рассказал Назарбаев во время выступления с Посланием народу Казахстана.

Глава государства предложил брать на работу в полицию выпускников-юристов и организовать курсы подготовки при академиях.

"Сколько у нас выпускников-юристов ходит. Надо их, образованных взять. Полицейские академии на Западе за 6 месяцев готовят полицейского. Обучить простым приемам, закону, как обращаться с человеком, и надевать погоны - иди работай. А у нас 5 лет обучают. Мы кого выпускаем? Может, надо ученых каких-то готовить. Надо такие академии делать, которые за 3-6 месяцев обучат. Дать хорошую зарплату этим юристам, и они будут работать", - сказал он.

Также Назарбаев поручил, чтобы все сотрудники прошли переаттестацию, и только лучшие по итогам должны остаться. Президент предложил утвердить новый стандарт полицейского, изменить систему карьерного продвижения.

"Будут внедрены новые современные форматы работы с населением. Кардинально изменены критерии оценки работы полицейских. Надо перевести работу полиции на сервисную модель. В сознании граждан должно укрепиться, что полицейский не карает, а помогает в трудной ситуации. Ты сам, Калмуханбет (обратился Назарбаев к министру МВД), слышал, наверное, что народе говорят: "Хоть как, но в милицию устроюсь". Погоны надевает, и уже его боятся, уже можно требовать. Он на себя работает, а не на людей. Никто ему не говорит, как ему нужно работать. Как так?! И что мы требуем от него? Давай подойдем по-другому. Ты должен предложить. Лучше специалистов у нас нет. Поэтому ты - генерал и министр. Вместе с аппаратом и Совбезом предложите мне новую структуру на опыте других стран", - резюмировал глава государства.