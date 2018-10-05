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elektron
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
bgb: подавайте в усб на бездействие следователя, указываяИсточник:www.ng.kz Ну что вы так, успокойтесь уже или каким боком причастны?
05.10.18 23:50
elektron
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
да уж, читаешь тут некоторых "лохи" и всё.7 А мозгов скрутить Что на одной АТО произошло походу не у кого не хватает?
05.10.18 23:49
bgb
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
подавайте в усб на бездействие следователя, указывая, что его бездействие, возможно, является признаком соучастия в опг. 8-) [Исправлено: bgb, 05.10.2018 - 23:23]
05.10.18 23:21
Vital
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
А история с заменой масло, ваще увлекательная. . Даже коментировать неохота. Ну в принципе солнышко и так все сказала:))) 8-) [Исправлено: Vital, 05.10.2018 - 21:45]
05.10.18 22:43
Vital
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Азамат Лисов: :lol: :lol: :lol: спасибо!
05.10.18 22:41
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Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет

5 октября 2018, 17:39 |  Государство

Каждый полицейский на улице является представителем президента. Об этом заявил Нурсултан Назарбаев, озвучивая Послание народу Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Глава государства обратился к министру внутренних дел с критикой правоохранительной системы, которую, по словам президента, нужно модернизировать.

"Чего не хватает? Денег не хватает? Правительство не помогает? Скажи, только делай дело. Верховенство закона - главное. Доверие инвесторов внешних, наших людей к власти вместе с полицией. Вы есть власть! Полицейский на улице - это власть, меня представляет. Ты говоришь это всем полицейским?" - спросил Назарбаев.

Президент предложил утвердить новый стандарт полицейского, изменить систему карьерного продвижения.

"Ты должен предложить. Лучше специалистов у нас нет. Поэтому ты - генерал и министр. Вместе с аппаратом и Совбезом предложите мне новую структуру на опыте других стран", - потребовал от Касымова президент.

Назарбаев поручил, чтобы все сотрудники прошли переаттестацию. По его словам, только лучшие по итогам должны остаться.

Президент назвал Калмуханбета Касымова самым опытным полицейским страны.

"Я генерала Касымова считаю самым опытным полицейским в нашей стране, честным, порядочным человеком и считаю, он сам предложит, что нам делать с полицией", - сказал он.

По словам президента, нужно повысить зарплаты полицейским за счет оптимизации штатной численности МВД РК.

"Нужно избавить полицию от несвойственных функций. Полиция охраняет, полиция там, полиция тут, полиция везде. Полицейская работа - это общественный порядок. Все охранные ведомства должны быть, не должны накладываться на плечи полиции. Давайте в конце концов решим этот вопрос. Высвобождающиеся средства, а у вас много начальства, у вас много учебных заведений: 12-15. Из них надо оставить 5. Все сэкономленные средства направить на зарплаты полицейским. Если не хватит, еще специально посмотрим зарплаты полицейских, решение их жилищных и иных социальных вопросов", - рассказал Назарбаев во время выступления с Посланием народу Казахстана.

Глава государства предложил брать на работу в полицию выпускников-юристов и организовать курсы подготовки при академиях.

"Сколько у нас выпускников-юристов ходит. Надо их, образованных взять. Полицейские академии на Западе за 6 месяцев готовят полицейского. Обучить простым приемам, закону, как обращаться с человеком, и надевать погоны - иди работай. А у нас 5 лет обучают. Мы кого выпускаем? Может, надо ученых каких-то готовить. Надо такие академии делать, которые за 3-6 месяцев обучат. Дать хорошую зарплату этим юристам, и они будут работать", - сказал он.

Также Назарбаев поручил, чтобы все сотрудники прошли переаттестацию, и только лучшие по итогам должны остаться. Президент предложил утвердить новый стандарт полицейского, изменить систему карьерного продвижения.

"Будут внедрены новые современные форматы работы с населением. Кардинально изменены критерии оценки работы полицейских. Надо перевести работу полиции на сервисную модель. В сознании граждан должно укрепиться, что полицейский не карает, а помогает в трудной ситуации. Ты сам, Калмуханбет (обратился Назарбаев к министру МВД), слышал, наверное, что народе говорят: "Хоть как, но в милицию устроюсь". Погоны надевает, и уже его боятся, уже можно требовать. Он на себя работает, а не на людей. Никто ему не говорит, как ему нужно работать. Как так?! И что мы требуем от него? Давай подойдем по-другому. Ты должен предложить. Лучше специалистов у нас нет. Поэтому ты - генерал и министр. Вместе с аппаратом и Совбезом предложите мне новую структуру на опыте других стран", - резюмировал глава государства.


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Комментарии к новости
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§ 211
Re: Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4914
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.10.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Что то много на сегодня представителей этих, президента, грабят, воруют, их судят каждую неделю только в Костанае, а по стране их...
Особенно на дороге..
Представитель президента..
Манит мани отжигает
И туманит и туманит
В дрошь меня бросает, ух!
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§ 211
Re: Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4914
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.10.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По поводу обучения правильно, даже одно известное существо, похожее на человека, из жунглей Амазонки можно обучить за день брать взятки, а людей на это учат по 6 лет..
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§ alex_60
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из Актюбинска приехал представитель ,
кустанайцев нагибать.
выяснять что русские тут делают.
теперь будем знать, чей он представитель.
что то тишина, посадили , нет, представителя в кутузку.

[Исправлено: alex_60, 05.10.2018 - 21:42]
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§ drakon
Re: Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Полицейские академии на Западе за 6 месяцев готовят полицейского.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32531

Да, видать смотрел . Полицейскую Академию.
У нас Хаусмайстера,это дворник,
3 года учат... :lol:
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§ 211
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4914
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 05.10.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто то тут занимается откровенной националистической клеветой в сторону акима, и не впервые, стоит заметить..
Подставляя под удар весь немногочисленный форум и саму газету..

[Исправлено: 211, 05.10.2018 - 21:48]
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§ alex_60
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Напомним, заместителя начальника Южного отдела полиции УВД Костаная обвиняют в хулиганстве. Дело слушается в суде № 2 Костаная. По версии обвинения, полицейский всю ночь с 18 на 19 ноября прошлого года с товарищами «зажигал» в ресторанах.///

// Говорил: вы что, меня не знаете, рестобар моего друга, как хочу, так и буду себя вести. Я сказал: «Мы же не знали кто вы, если бы нас предупредили, что Ерлана надо пропускать...» Но он стал угрожать: вам не жить, я вас посажу... А про Усенко так сказал: он - русский, и не имеет права в Казахстане свои порядки устанавливать.///
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§ alex_60
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
провокатору, таксисту, мое мнение, надо отдохнуть.
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§ alex_60
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Он кричал: «Я - актюбинский. Я из УБОП, я вас накажу, до нового года я вас всех закрою». Я ему возразил - мол, я не бандит, у меня нет проблем с законом, за что меня можно наказать? Он ответил: «Я найду за что посадить///
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§ drakon
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Напомним, заместителя начальника Южного отдела полиции УВД Костаная обвиняют в хулиганстве

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781343&topic_id=35755&forumid=1#781343

И чем дело - закончилось? Просто все про него - успешно забыли...
Тут каждый день, представителей- судят.
Я уже честно - запутался... :lol:
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§ alex_60
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тут каждый день, представителей- судят.
Я уже честно - запутался..quote]

опасные для простых людей эти представители, как видишь.
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§ drakon
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, а чем дело то - закончилось?... :lol:
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§ alex_60
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
а чем дело то - закончилось?...


представитель из актюбинска, как видишь.
наверное замечание сделали.
перевели на вышестоящую должность.
как оправдавшему доверие.
Профайл

§ drakon
Назарбаев: Полицейский - это власть, меня представляет
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14737
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.10.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
как оправдавшему доверие.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781349&topic_id=35755&forumid=1#781349

Не знаю. Если бы я был - журналистом,
я бы все свои материалы - доводил до
финальной Точки... :-o
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