«Дело не в деньгах и не в статусе» - группа Serebro дала эксклюзивное интервью «НГ» перед концертом в Костанае

Знаменитая российская поп-группа выступила в гостиничном комплексе «Медеу» вечером 2 октября. Зал вместимостью более 300 человек был забит до отказа.

На концерт группы Serebro собрался весь бомонд: футболисты, модели, известные жители Костаная

И ожидания костанайцев оправдались на все сто процентов, ведь девушки - Ольга СЕРЯБКИНА, Екатерина КИЩУК и Татьяна МОРГУНОВА - исполнили свои основные зажигательные хиты: «Мама Люба», «Перепутала», «Chico loco», «Мало тебя», «Дыши», «Между нами любовь», «Я тебя не отдам» и многие другие. Народ подпевал в голос Оле, Кате и Тане. Вдруг на танцпол посыпался серебряный дождь. Зрители поначалу недоумевали, но танцевать не прекратили. Оказалось, что аниматоры решили повеселить народ и задать настроения, хотя у любителей творчества группы Serebroего и так хватало.

Российские звезды вели себя очень просто - фотографировались со сцены для селфи со всеми желающими, снимали видео по просьбе фанатов. Одному юному поклоннику повезло особенно.

- У него какая-то странная просьба, меня о таком еще не просили, - прокомментировала его просьбу Ольга. И воскликнула: - Седьмой «В», вам привет! Девчонки, этот парень крутой!

Группа Serebro передает привет на сцене 7 «В» классу школы № 17 Костаная

Свое видеообращение она записала на сотовый телефон мальчика, захватив в кадр и зал с фанатами.

Один из зрителей подарил девушкам букет красных голландских роз. Но этот букет оказался не единственным - после концерта на сцену внесли импровизированный рояль цветов. Мужчина, сделавший такой необычный подарок, тоже вышел на сцену со своей дочкой Алией, у которой как раз был день рождения. И солистки группы Serebro поздравили ее песней «Chicoloco».

Что реально подкупает - пели они вживую весь концерт. Что и понятно - поющая под фанеру Ольга Серябкина не заняла бы 3-е место на конкурсе «Евровидение», где сам король поп-сцены Филипп Киркоров был только 17-м.

Перед концертом девушки ответили на вопросы корреспондента «НГ».

О Казахстане, рэпе и сольной карьере

- Я знаю, что вы не первый раз в Костанае. Ольга, что ты можешь сказать о своих впечатлениях?

- Сейчас чуть меньше повезло, потому что уже осень, до этого мы были летом, - ответила Ольга Серябкина. - Летом у вас очень жарко, очень классно. Понятно, что я не знаю пока достопримечательностей, потому что нас обычно привозят в гостиницу и мы тусуемся там до концерта. Для меня главное здесь - это люди, здесь очень открытые люди, которые обожают, не знаю, что-то специальное. В общем, когда концерты, все подготовленные, девушки все очень красивые. Всегда супер! Мне кажется, я не видела ни в одном месте, хотя именно в Казахстане это часто, но тут девушки умеют настолько красиво делать свой вечер! Все просто вау!

Интервью девушки дали с удовольствие еще до начала концерта

- Многие исполнители на постсоветском пространстве, многие звезды родом из Казахстана, в том числе и в вашей группе. Таня, насколько я знаю, из Актобе. Каков, на ваш взгляд, потенциал Казахстана касательно творческих людей?

- Тань, ты начни, а мы уже скажем со стороны российского наблюдателя, - обратилась Ольга к Татьяне Моргуновой.

- На самом деле мне кажется, сейчас очень много талантливых ребят, которые приезжают именно из Казахстана и просто взрывают эстраду в каких-то определенных сферах. Но я не про себя в данном случае говорю, - скромно сказала Татьяна.

- Почему? - удивились девушки

- Нет, ну, может быть, часть относится и ко мне, потому что мне достался такой шанс попасть в одну из самых известных…

- В лучшую, Танюха, так что ты - тоже одна из лучших, - подхватила Екатерина.

- На самом деле я правда считаю, что есть очень много талантливых ребят, - закончила свой ответ Татьяна.

- На рынке шоу-бизнеса уже очень большой процент занимают те, кто приехал из Казахстана и вообще казахстанцы, - подытожила Ольга. - Это очень круто, потому что у вас классное чувство юмора. Кстати, огромное количество стендаперов, вообще людей, связанных с юмором, именно из Казахстана. Ну а какое количество рэперов крутых - вы сами знаете.

- Кстати о рэпе, Оля, ты смотрела батл между Оксимироном и Гнойным?

- Да-а-а.

- За кого болела?

- Ну я, по старинке, за Окси. Но хочу сказать - когда смотрю батлы, у меня нет такого, что я за кого-то болею. Мне просто интересно посмотреть, как они друг на друга реагируют. Нужно ведь всегда оставаться в концентрации и не переходить на личности, имею в виду, когда уже закончился раунд. То есть оставаться достойным. Хотя иногда мне кажется, что это сложно, потому что у пацанов бывает жестко. Когда говорила о казахстанских рэперах, я, конечно, говорила о Скриптоните, которого в нашей стране просто обожают, а здесь (в Казахстане - «НГ») он вообще герой.

- Скриптонит или Jah Khalib?

- Ну для меня Скриптонит.

- В батле между Оксимироном и Гнойным, как ты считаешь, Гнойный заслуженно победил?

- Нет. Но там была такая тема, просто Окси чуть-чуть... У Гнойного были очень крутые панчи, и он пришел состязаться, а Окси уже решил, что в любом случае решение будет такое, что он победит. Гнойный так подготовился, он все его скелетики достал, все правильно разложил. И мне кажется, что для Окси это должен быть некий…

- Напоминание, что нельзя останавливаться, - подхватила Екатерина. - И не нужно думать, что тебе никому больше нечего доказывать. Всегда есть, что сделать интересного, нового. Это касается и музыки, и текстов, и чего угодно.

- И даже отношение к самому себе - он слишком верил в себя, - дополнила Ольга. - Наверное, иногда нужно сомневаться в себе, чтобы получать результат. И когда ты его получаешь, это прям круто.

- Ольга, кроме участия в группе, ты ведешь достаточно успешную сольную карьеру под сценическим псевдонимом MOLLY. Многие, уходя из групп, ищут себя в сольном пути, но мало кто добивается желаемого результата. Как ты считаешь, что для этого нужно?

- Я пока еще не знаю, что для этого нужно, - ответила Ольга Серябкина. - Несмотря на то, что я выпускаю отдельно свои треки, но нахожусь в составе группы. И пока все так и есть, мне очень кайфово. Просто то, что я выпускаю, оно несколько другое, оно точно не для нас троих, это для меня одной. Посмотрим, что будет дальше.

О «Евровидении» и съемках в кино

- Serebro в 2007 году очень успешно выступило на «Евровидении», заняв почетное 3-е место. Ольга, ты сама это все помнишь. Есть ли у вас желание повторить и даже превзойти этот результат? Я знаю,что Катя очень хотела попасть на него.

- Так, стоп! Куда я хотела попасть? На «Евровидение»? - рассмеялась Екатерина.

- Да, я видел это в одном из твоих интервью.

- Я уже и забыла. Нет, конечно же, «Евровидение» - это очень крутой конкурс. Но, честное слово, сейчас я помню «Евровидение» в детстве. Я смотрела с открытым ртом, смотрела на девчонок и думала…

- Только не говори, что это было в детстве, - тоже рассмеялась Ольга.

- К сожалению, я уже это сказала, - засмеялась Екатерина. - Но сейчас я ощущаю, что все это проходит немного по-разному. Я видела в детстве - это был совсем иной конкурс, чем сейчас. И этому есть масса причин. Поэтому, если бы «Евровидение» было в таком виде, в котором я его видела, когда была тинейджером, было бы круто там поучаствовать. Но в том виде, в котором оно сейчас находится, я бы не хотела участвовать.

- Просто у «Евровидения» есть определенный стиль, который не меняется уже десятилетия, - сказала Ольга. - Мир-то скакнул вперед, сегодня появляются новые артисты, которые диктуют моду, это офигенно, они вдохновляют всех тех, кто уже засиделся там где-то давно. Мне кажется, что всегда нужно двигаться вперед. А этот конкурс пока не дал никаких изменений. Конечно, вряд ли нас услышат те, кто организует все это. Дело даже не в артистах, которые туда едут. Есть формат, который никак не меняется. Дело не в декорациях, а именно в музыке и правилах, которые не позволяют сделать некий шаг вперед.

- Ольга, все смотрели фильм «Самый лучший день» с твоим участием…

- Ты тоже? - спросила Ольга.

- Все. А я в первую очередь, - ответил корреспондент «НГ» Дмитрий Петренко.

- Сейчас будет вопрос «Ты такая же, как в том фильме?» - не сдержалась Екатерина.

- Скажу сразу - за рулем я не пью, - сказала, смеясь, Ольга.

- Нет. Именно такого вопроса не будет. Я видел твое интервью, где ты говоришь, что не такая в жизни. Тяжело было такой стать на экране?

- Ты знаешь, да. Во-первых, это не моя стезя - я не профессионал, не актриса, никогда этому не училась. Более того, мне режиссер сказал, чтобы я ни на один урок не ходила к преподавателю: «Тебе ничего не надо, просто почувствуй». Я пыталась просто почувствовать себя на месте моей героини, изучила ее хорошо по сценарию. Но для меня был самым сложным первый съемочный день, Первый раз в жизни мы увиделись с Димой Нагиевым на съемочной площадке, я выхожу из своего «гелендвагена», проходит мимо он, я говорю: «Здрасте». Тогда я еще с ним на «вы» была, я же его не знала до этого. Он так посмотрел на меня, не поздоровался и прошел дальше. Я думаю - ну все, видимо, мне скоро придет конец.

Первый день был очень сложный, потому что в кино нужно так раскрепощаться, нужно вообще ничего не стесняться. Хотя все думают, что я вообще не стесняюсь ничего и никогда, я очень стеснительная в жизни, просто максимально. И мне было сложно перейти... Но потом после двух неудачных съемочных часов зашла к себе в гримерку, стою и думаю: «Так, либо сейчас я это сделаю, либо зачем я сюда пришла?». И все! Подумала: «Я теперь тоже актриса, вау!» И расслабилась, почувствовала себя моей героиней Алиной. Я даже когда с девочками разговаривала по телефону: «Че? А?». Абсолютно вжилась в роль, даже начала использовать слова, которые никогда не использовала.

И кстати, чтобы так по-хамски разговаривать с Димой Нагиевым - гаишником, который тормознул меня пьяную, - я смотрела в интернете видеоролики: как реагируют пьяные женщины и вообще пьяные люди на полицейских, как женщины ведут себя, когда они наглые, когда у них точно есть парень, который придет и набьет кому-то морду. Я смотрела эти видео, и они мне очень помогли. Готовилась как-то так сама, интуитивно. Было прикольно, хотя сто процентов моя героиня - это не я.

О мужчинах и поклонниках

- Опишите идеального мужчину: какими личными качествами он должен обладать, положением в обществе, социальным статусом, чертами характера.

- Я считаю, что у моего молодого человека должно быть очень хорошее чувство юмора, - ответила Татьяна. - Для меня это очень важно, потому что проблем и так достаточно. А вот когда человек умеет хорошо пошутить, как-то разрядить всю обстановку и в принципе эту проблему изъять, то это классно.

- Плюсую, - поддержала Ольга.

- Я считаю, что в мужчине должны быть доброта и уважение к женщине, - сказала Екатерина.

- Ты знаешь, дело не в статусе, дело не в деньгах, дело вообще не в этом, - продолжила Ольга. - Если бы мы искали - я говорю за всех, потому что я девочек хорошо знаю... Если бы мы искали, к примеру, богатого парня, то сто процентов у нас уже он был бы. Не потому, что мы в телике, а потому, что мне кажется, когда ты ставишь себе задачу, ты к ней стремишься.

- Если ты чего-то хочешь, то это у тебя сто процентов будет, ты это притягиваешь. Если ты действительно человек, который этого сильно хочет, - добавила Катя.

- Для меня важно, чтобы я могла ему доверять, - сказала Ольга. - Потому что, когда твой парень еще и твой друг, это здорово. Ты можешь с ним говорить по душам, не просто на уровне поцеловались там.

- Должен быть всем.

- Да, именно, но это не каждый раз происходит. Но это круто, когда ты со своим парнем можешь говорить обо всем. Обо всем.

- Опишите самые безумные поступки ваших поклонников.

- Я приехала в Костанай, и мне девочка прислала мед, причем из другого города Казахстана, - рассказала Ольга. - Мед, какого-то зайчика, цветы. Я не знаю, как она все это сделала. А ловила она меня здесь, когда я приехала. Она оказалась не то что с другого города, а из другой части Казахстана. Прикольно очень.

- Вообще, у нас фанаты очень смелые, - добавила Катя. - Такое ощущение, что они прямо выстраивают свою жизнь вокруг нас. Потому что мы видим одни и те же лица на каждом концерте. У нас есть банда девчонок, я их называю так, которые ездят за нами на все концерты, стоят в первых рядах. Я не знаю, как они пробираются, ведь там стоят огромные очереди. Пропускают работу, учебу и выстраивают все свои планы вокруг нашей концертной деятельности. Каждый раз, когда я их вижу, говорю: «Девочки, вы сумасшедшие? Вы не устали?» Они говорят: «Не-е-ет!» Они уже все это миллион раз слышали вживую, но говорят: «Мы завтра с вами будем в Челябинске!» Это, наверное, самое безумное, что есть, самое простое и безумное одновременно.

- Девчонки, последний вопрос - Дмитрий Нагиев или Дмитрий Петренко?

- Мы знаем, кому этот вопрос, - засмеялась Татьяна.

- Ну, Петренко, конечно, - ответила Ольга.

И о баурсаках

- А вообще я очень хочу сказать: когда приезжаешь в гостиницу, обычно мало времени на то, чтобы мы выспались и пошли на концерт, - завершила нашу беседу Ольга Серябкина. - А в гостиницах всегда очень традиционный наворот - европейская кухня. Но сегодня мы пришли в гримерку, и нам поставили баурсаки. Я с ума от них схожу, это самое вкусное, что вообще для меня есть. Без чего я не могу точно, приехав в Казахстан, чтобы не съесть, это баурсаки. Здесь они очень вкусные, поэтому, Костанай, спасибо вам большое!

Фото Николая СОЛОВЬЕВА