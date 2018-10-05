Костанайским велосипедистам на закрытии сезона сделали подарок на сумму 17,5 млн тенге

Торжественное закрытие велосезона в Костанае состоялось вечером 4 октября на набережной 25 лет независимости по улице Гашека. На этой церемонии представители АО "Варваринское" вручило федерации велосипедного спорта Костанайской области 45 велосипедов и автомобиль "Лада Ларгус".

- Представители АО «Варваринское» в этом году оказали спонсорскую помощь в размере 17,5 млн тенге, - сообщил руководитель управления физкультуры и спорта Евгений ВИЛЬЯМС. - На эти средства были приобретены автомобиль, который будет обслуживать соревнования, механику, осуществлять перевозку веллосипедов. Также закуплены профессиональные велосипеды в количестве 45 штук, 2 из них - трековых. Мы дополнительно попросили и поэтому включили в этот список велосипеды BMX, так как в программу спартакиады Казахстана в следующем году будут включены соревнования именно на этой модели. Мы хотим, чтобы наши спортсмены развивались и в этом направлении, двигались в ногу со временем.

Как сообщил Вильямс, в 2019 году управление спорта совместно с акиматом Костаная планирует обустроить площадиу для катания на велосипедах BMX.

Спортсмены сразу опробовали подарки, проехав на велосипедах по улицам города, так как сезон заканчивается только для любителей, а для профессионалов он только начинается. Впереди - старты в закрытых помещениях, в том числе и на велотреке Астаны, выезды на международные соревнования.

- Возглавляю федерацию уже в течение 8 лет, - рассказал «НГ» президент федерации велосипедного спорта Костанайской области, мастер спорта СССР Александр БОРОДИН. - Конечно, приходится очень тяжело, не всегда материальная база позволяет достигать каких-то результатов. Но в целом скажу, что у меня есть возможность открывать двери в высшие инстанции, потому, что я работал когда-то акимом Алтынсаринского и Фёдоровского района, по 5 лет в каждом. Поэтому, может быть, ко мне так благосклонно относятся, я решаю многие вопросы. Я до сих пор помню медали, которые я зарабатывал, поэтому наша федерация старается на соревнованиях вручать не только конверты, но и медали. Сегодня у нас большое событие, закрытие сезона - это здорово, такие подарки, если бы это было каждый год, было бы отлично. Потому что дети хотят заниматься. Пока вырастают до больших велосипелов, он уже взрослый становится. Нужны также и для маленьких, другая база тоже необходима, чтобы подымать наш велоспорт.

Машину "Лада Ларгус" закрепили за старшим тренером Костанайской области по велоспорту Николаем Хатунцевым.

Кроме велосипедов и автомобиля, были приобретены и оригинальные запчасти для велосипедов.

- Компания Polymetal, активом которого является АО "Варваринское", всегда уделяет большое значение социальной жизни региона, - сообщила "НГ" специалист отдела по связям с общественностью АО "Варваринское" Елена ПРОХОРЕНКО. - Это касается и Тарановского района, и Костанайской области в целом. В этом году в рамках меморандума о социальном партнёрстве с акиматом Костанайской области компания выделила средства для федерации велосипедного спорта. Мы социально-ориентированная компания. Поскольку у нас есть возможность помогать, с удовольстием помогаем - будь то спорт, медицина или образование, а также социальные проекты.