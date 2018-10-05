Нейросеть поможет казахстанцам следить за дождевыми тучами

В Казахстане запущена онлайн-карта осадков, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Tengrinews.kz

На карте сервиса Яндекс.Погода видно, где в ближайшее время пойдет снег или дождь. Благодаря этому пользователи смогут, например, посмотреть, накроет ливень центр города или обойдет его стороной.

Прогноз осадков рассчитывается на два часа вперед по десятиминутным интервалам: можно посмотреть, где будут осадки через десять, двадцать, тридцать минут и так далее. На главной странице сервиса выводятся предупреждения, которые помогают понять прогноз, не открывая карту: "Дождь начнется в течение получаса" или, например, "В ближайшие два часа дождь со снегом не прекратится".

Карта осадков не только помогает не попасть под дождь - за ней бывает интересно понаблюдать. Например, можно засечь, за какое время ненастье добирается от Алматы до Астаны, или выяснить, в какую сторону света дождевые тучи движутся чаще.

Для предсказания осадков "Яндекс" использует спутниковые снимки, которые получает каждые несколько минут. Обученная нейронная сеть обрабатывает фотографии атмосферы, сделанные из космоса, и предсказывает перемещения областей осадков.

Прямо сейчас жители Казахстана могут увидеть карту осадков в приложении "Яндекс" для iOS и Android и на сайте yandex.kz/pogoda. В приложении Яндекс.Погода карта заработает в скором времени.

Сервис Яндекс.Погода основан на технологии "Метеум". Она использует данные метеостанций, спутников, Яндекс.Карт и других источников. Сначала "Метеум" обрабатывает данные классическими методами прогнозирования, а затем уточняет результат с помощью технологий машинного обучения. Это позволяет строить локальный прогноз - с точностью до улицы или даже дома.