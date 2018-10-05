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Lamka
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Можно узнать название этого СТО или адрес, куда не нужно ехать на такой машине? это будет просто страшная антиреклама для СТО...
05.10.18 15:40
KOS77
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Можно узнать название этого СТО или адрес, куда не нужно ехать на такой машине?
05.10.18 15:17
drakon
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
alex_60: 1000 евро по курсу 158. Алекс а если взять по курсу 1=1, сколько будет... :lol:
05.10.18 15:09
Солнышко
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Сабыр: Что за обкатка после замены масла?? Зачем? Источник:www.ng.kz Для лохов, разумеется. Им еще там шины подкачали со вкусом клубники. А потом машинку то - фьюить...тиснули
05.10.18 15:02
alex_60
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
drakon: В чём я сильно - сомневаюсь... средняя то 157930. 1000 евро по курсу 158.
05.10.18 14:45
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Нейросеть поможет казахстанцам следить за дождевыми тучами

5 октября 2018, 10:00 |  Общество

В Казахстане запущена онлайн-карта осадков, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Tengrinews.kz

На карте сервиса Яндекс.Погода видно, где в ближайшее время пойдет снег или дождь. Благодаря этому пользователи смогут, например, посмотреть, накроет ливень центр города или обойдет его стороной.

Прогноз осадков рассчитывается на два часа вперед по десятиминутным интервалам: можно посмотреть, где будут осадки через десять, двадцать, тридцать минут и так далее. На главной странице сервиса выводятся предупреждения, которые помогают понять прогноз, не открывая карту: "Дождь начнется в течение получаса" или, например, "В ближайшие два часа дождь со снегом не прекратится".

Карта осадков не только помогает не попасть под дождь - за ней бывает интересно понаблюдать. Например, можно засечь, за какое время ненастье добирается от Алматы до Астаны, или выяснить, в какую сторону света дождевые тучи движутся чаще.

Для предсказания осадков "Яндекс" использует спутниковые снимки, которые получает каждые несколько минут. Обученная нейронная сеть обрабатывает фотографии атмосферы, сделанные из космоса, и предсказывает перемещения областей осадков.

Прямо сейчас жители Казахстана могут увидеть карту осадков в приложении "Яндекс" для iOS и Android и на сайте yandex.kz/pogoda. В приложении Яндекс.Погода карта заработает в скором времени.

Сервис Яндекс.Погода основан на технологии "Метеум". Она использует данные метеостанций, спутников, Яндекс.Карт и других источников. Сначала "Метеум" обрабатывает данные классическими методами прогнозирования, а затем уточняет результат с помощью технологий машинного обучения. Это позволяет строить локальный прогноз - с точностью до улицы или даже дома.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Нейросеть поможет казахстанцам следить за дождевыми тучами
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2854
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.10.18 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на северо-западе за федоровкой все в облаках и даже идет дождь , однако ветер юго-западный не допустит испортить погодку
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* Sniper
Нейросеть поможет казахстанцам следить за дождевыми тучами
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 05.10.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
за федоровкой

где, где? 8-) :-o :oops:
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§ Vital
Re: Нейросеть поможет казахстанцам следить за дождевыми тучами
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6219
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.10.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикольная штука. Часто пользуюсь. Только у нас она в приложении ( яндекс,погода) не работает. Только в рф пока работает.
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