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Lamka
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Можно узнать название этого СТО или адрес, куда не нужно ехать на такой машине? это будет просто страшная антиреклама для СТО...
05.10.18 15:40
KOS77
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Можно узнать название этого СТО или адрес, куда не нужно ехать на такой машине?
05.10.18 15:17
drakon
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
alex_60: 1000 евро по курсу 158. Алекс а если взять по курсу 1=1, сколько будет... :lol:
05.10.18 15:09
Солнышко
Владельцы угнанных автомобилей «Киа Рио» в Костанае считают, что действовали одни и те же преступники
Сабыр: Что за обкатка после замены масла?? Зачем? Источник:www.ng.kz Для лохов, разумеется. Им еще там шины подкачали со вкусом клубники. А потом машинку то - фьюить...тиснули
05.10.18 15:02
alex_60
Назарбаев поручил повысить минимальную зарплату
drakon: В чём я сильно - сомневаюсь... средняя то 157930. 1000 евро по курсу 158.
05.10.18 14:45
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Жилые дома начинают подключать к отоплению в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

5 октября 2018, 09:23 |  ЖКХ

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото g4.dcdn.lt

С пятницы, 5 октября, в жилые дома Костаная начнут подавать отопление. К теплу будут подключены те многоэтажки, которые имеют паспорта технической готовности. На сегодня это 779 домов из 1099-ти.

- Остальные многоэтажные жилые дома будут подключены к отоплению по мере готовности, - отметила пресс-секретарь теплокомпании Салтанат КАСЕНОВА. - Паспортами техготовности занимаются обслуживающие организации (ПКСК), но если ее нет, то жильцы должны сами их готовить.

В ГКП ранее сообщили, что отопление начнут подключать при условии, что в течение трех суток средняя температура будет держаться на уровне +10 градусов.

Несмотря на то, что вчера было тепло и такая же погода ожидается сегодня, в ГКП "КТЭК" все равно решили подавать отопление.

- До сегодняшних суток два дня средняя температура была +9 и +6, - уточнила Салтанат Касенова. - Учитывая наступающие холодные выходные, мы решили уже подключать.
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§ arman_kst
Re: Жилые дома начинают подключать к отоплению в Костанае
arman_kst


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Сообщений: 71
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.10.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно было подождать неделю
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