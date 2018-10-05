Жилые дома начинают подключать к отоплению в Костанае

Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

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С пятницы, 5 октября, в жилые дома Костаная начнут подавать отопление. К теплу будут подключены те многоэтажки, которые имеют паспорта технической готовности. На сегодня это 779 домов из 1099-ти.

- Остальные многоэтажные жилые дома будут подключены к отоплению по мере готовности, - отметила пресс-секретарь теплокомпании Салтанат КАСЕНОВА. - Паспортами техготовности занимаются обслуживающие организации (ПКСК), но если ее нет, то жильцы должны сами их готовить.

В ГКП ранее сообщили, что отопление начнут подключать при условии, что в течение трех суток средняя температура будет держаться на уровне +10 градусов.

Несмотря на то, что вчера было тепло и такая же погода ожидается сегодня, в ГКП "КТЭК" все равно решили подавать отопление.

- До сегодняшних суток два дня средняя температура была +9 и +6, - уточнила Салтанат Касенова. - Учитывая наступающие холодные выходные, мы решили уже подключать.