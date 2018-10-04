Порядок пересечения казахстанско-российской границы намерено изменить Правительство РК
Порядок пересечения государственной границы жителями приграничных регионов Казахстана и России может измениться, сообщает informburo.kz. О внесении изменений в действующее соглашение между РК и РФ говорится в проекте постановления Правительства РК, опубликованном на сайте "Открытые НПА".
Фото informburo.kz
"Одобрить прилагаемый проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года", – сообщается в документе.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что, согласно действующим правилам, при пересечении госграницы граждане Казахстана должны предоставлять документ, удостоверяющий личность, а также заверенную органами юстиции либо акимами сельских приграничных округов выписку из книги регистрации граждан для подтверждения проживания в приграничной зоне. В проекте постановления книгу регистрации граждан предлагают заменить другим документом.
"В приложении 3 к соглашению в перечне документов, действительных для пересечения казахстанско-российской государственной границы гражданами РК и РФ, проживающими на приграничных территориях, для граждан РК, пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: "1. Удостоверение личности гражданина РК и документ, подтверждающий его регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории, выданный уполномоченным государственным органом РК", – говорится в проекте постановления.
В пояснительной записке к документу министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов объяснил, что необходимость внесения поправок в соглашение между двумя странами вызвана изменениями в некоторых нормативно-правовых актах Казахстана.
"Постановлением Правительства РК от 1 декабря 2011 года №1427 предоставление гражданами книги регистрации граждан, в качестве документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства, было отменено и заменено на адресную справку с места жительства. В этой связи возникла необходимость внесения соответствующих изменений в соглашение. Изменения призваны упорядочить процесс пересечения гражданами, проживающими на приграничных территориях, казахстанско-российской государственной границы, в связи с изменениями в некоторых нормативно-правовых актах Республики Казахстан", – сообщил министр.
Проект постановления вынесли на публичное обсуждение до 17 октября.
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Порядок пересечения казахстанско-российской границы намерено изменить Правительство РК
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