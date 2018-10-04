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211
Хотим вернуть природное время
yudjin: Просто ты бестшься что никто, абсолютно из форумчан тебя не поддержал и решил потому науинуться на меня, который в 40ка градусный мороз предлагал прийти и бросить копейку те 100 тысяч,...
04.10.18 22:53
211
Хотим вернуть природное время
yudjin: бросал уже после собрания... было же? Источник:www.ng.kz Врать то не надо дорогой уид.. Я бросал задолго До.. Все способы хороши , да? Мне то ничего, но вранье тебя самого лично в себе...
04.10.18 22:50
таноми52
Порядок пересечения казахстанско-российской границы намерено изменить Правительство РК
Vital: Ведь раньше я спокойно проходил только по удостоверению , теперь еще адресную справку надо брать. Источник:www.ng.kz Это, наверное, касается только жителей сельских приграничных...
04.10.18 22:42
Victor Yang
Были суши, да все вышли
kbkz1980: вы там были или так ,по статье. выводы лепите на ходу? Источник:www.ng.kz Конечно по статье. Именно о ней речь.
04.10.18 22:34
yudjin
Хотим вернуть природное время
211: Тарана, кстати я один там был.. Где ты был, то, Мереке Заканыч? ... тыж ври правдоподобно. В акимате я был, насколько ты знаешь... а ты подло из приоткрытого окошка машины копейки под бюст...
04.10.18 22:32
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Порядок пересечения казахстанско-российской границы намерено изменить Правительство РК

4 октября 2018, 21:43 |  Государство

Порядок пересечения государственной границы жителями приграничных регионов Казахстана и России может измениться, сообщает informburo.kz. О внесении изменений в действующее соглашение между РК и РФ говорится в проекте постановления Правительства РК, опубликованном на сайте "Открытые НПА".

Фото informburo.kz

"Одобрить прилагаемый проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года", – сообщается в документе.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что, согласно действующим правилам, при пересечении госграницы граждане Казахстана должны предоставлять документ, удостоверяющий личность, а также заверенную органами юстиции либо акимами сельских приграничных округов выписку из книги регистрации граждан для подтверждения проживания в приграничной зоне. В проекте постановления книгу регистрации граждан предлагают заменить другим документом.

"В приложении 3 к соглашению в перечне документов, действительных для пересечения казахстанско-российской государственной границы гражданами РК и РФ, проживающими на приграничных территориях, для граждан РК, пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: "1. Удостоверение личности гражданина РК и документ, подтверждающий его регистрацию по постоянному месту жительства в населенном пункте приграничной территории, выданный уполномоченным государственным органом РК", – говорится в проекте постановления.

В пояснительной записке к документу министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов объяснил, что необходимость внесения поправок в соглашение между двумя странами вызвана изменениями в некоторых нормативно-правовых актах Казахстана.

"Постановлением Правительства РК от 1 декабря 2011 года №1427 предоставление гражданами книги регистрации граждан, в качестве документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства, было отменено и заменено на адресную справку с места жительства. В этой связи возникла необходимость внесения соответствующих изменений в соглашение. Изменения призваны упорядочить процесс пересечения гражданами, проживающими на приграничных территориях, казахстанско-российской государственной границы, в связи с изменениями в некоторых нормативно-правовых актах Республики Казахстан", – сообщил министр.

Проект постановления вынесли на публичное обсуждение до 17 октября.
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Комментарии к новости
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§ Vital
Re: Порядок пересечения казахстанско-российской границы намерено...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6218
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.10.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается услажнить хотят. Ведь раньше я спокойно проходил только по удостоверению , теперь еще адресную справку надо брать. Наверно каждый месяц еще скажут обновлять или того хуже сроком не больше 3 дней. Потихоньку гайки закручивают. Как я и говорил будет все хуше с каждым днем :-(
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§ таноми52
Re: Порядок пересечения казахстанско-российской границы намерено...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.10.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ведь раньше я спокойно проходил только по удостоверению , теперь еще адресную справку надо брать.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32519#781210



Это, наверное, касается только жителей сельских приграничных округов, у которых прежнюю выписку из книги регистрации граждан заменили на адресную справку...
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