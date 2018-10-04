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Квартиру в Костанае можно купить за 34 000 тенге в месяц в рамках программы "7-20-25"

Артём МАРУСИЧ

4 октября 2018, 16:59 |  Государство

О реализации государственной жилищной программы “7-20-25” рассказали сегодня, 4 октября, на брифинге в областном пресс-клубе представители власти, банкиры и застройщик. С момента запуска программы прошло 3 месяца.


- На сегодня 42 заявки подано, 35 одобрено, более 29 получено квартир, - сообщил заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Серик БЕЙСИМБАЕВ. - Сейчас активно участвует банк “ЦентрКредит”. 6 банков подписали, заявки уже начали принимать “Народный банк”, “АТФ-банк” и “Цеснабанк”. Еще будут дополнительно привлекаться “Жилстрой” и “Сбербанк”.

Как отметила заместитель директора Костанайского филиала Нацбанка Жанна ОМАХАНОВА, в рамках программы по всему Казахстану повышенным спросом пользуются двухкомнатные квартиры стоимостью в пределах 10 млн тенге.

- К нам приходят клиенты, которые приобретают одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, - сообщила начальник отдела продаж банка "ЦентрКредит" Динара ТАШМУХАНОВА. - Однокомнатная ориентировочно стоит в пределах 6 млн тенге. Первоначальный взнос 20 процентов - это 1,2 млн тенге. Оставшаяся сумма в размере 4,8 млн тенге является суммой займа. Платеж, если рассмотреть на максимальный строк до 25 лет, ориентировочно выходит 30 000 тенге (как поздже уточнили в банке, 34 000 тенге - “НГ”). При заработной плате в пределах 70 000 - 80 000 каждый гражданин может приобрести данную недвижимость.

Главные условия программы - гражданство Казахстана и полное подтверждение доходов. Клиент должен работать официально, иметь пенсионные отчисления за последнии 6 месяцев без перерыва. Должно отсутствовать недвижимое имущество на момент подачи заявления на всей территории республики, а также должны отсутствовать ипотечные займы.

- На данный момент по программе "7-20-25" введенны в эксплуатацию 34 квартиры, - сообщил заместитель директора по административным вопросам ТОО "БК-Строй" Михаил ФЕДЯШИН. - Так как стоимость квартиры, озвученная этой программой, должна быть до 15 млн тенге, соответственно одно-, двух- и даже трехкомнатные квартиры у "БК-Строй" попадают под действие данной программы.
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Комментарии к новости
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§ arman_kst
Re: Квартиру в Костанае можно купить за 34 000 тенге в месяц в...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у БК-строй узкие комнаты в квартирах. Зачем такие строить. Нельзя нормальные по планировке строить. это же новые. И опять же, не надо огромные квадраты. А то кухня 11 кв. м, а она вытянута как пенал, да и окна маленькие. Строить надо современно
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* 211
Re: Квартиру в Костанае можно купить за 34 000 тенге в месяц в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4901
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За три месяца одобрено 35..
А всего решились на это 42 человека..
Это не ипотека для народа, это понт для него..
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§ arman_kst
Re: Квартиру в Костанае можно купить за 34 000 тенге в месяц в...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кажется не правильно считают.

При стоимости 6 млн тнг.
Выходит по 42406 тенге на 25 лет.

Если 2-комн. за 10 млн, то по 70677 тенге на 25 лет
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§ Vital
Re: Квартиру в Костанае можно купить за 34 000 тенге в месяц в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6218
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.10.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Хорошая цена. 34 000 в месяц. Я б взял бы детям. Как раз бы подросли и уже были бы с жильем. Но делать этого не буду. Другие планы теперь у меня. Причина только одна. Мне ненравится политка проводимая сегодня в отношении русскоязычных. 200% уверен что ситуация будет только ухудшатся.
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* 211
Квартиру в Костанае можно купить за 34 000 тенге в месяц в рамках программы "7-20-25"
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4901
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
. Я б взял бы детям. Как раз бы подросли и

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781173&topic_id=35744&forumid=1&1538657732

Это практически невозможно все равно, ибо у тебя самого не должно быть жилья..
Так что отдельно детям не получится..
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§ Гога
Re: Квартиру в Костанае можно купить за 34 000 тенге в месяц в...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 85
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.10.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поздже
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§ arman_kst
Re: Квартиру в Костанае можно купить за 34 000 тенге в месяц в...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 68
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.10.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ошибся. Да правильно посчитали:
1 комн. за 6 млн - 33925 тенге на 25 лет;
2 комн. за 10 млн - 56542 тенге на 25 лет.
p.s. Жаль нет функции удаления комментария.

Но платить все 25 лет это тяжко. А вдруг вам надо расширится, стало допустим много детей. Не будет же жить в однокомнатной с разнополыми детьми до их 20-летия)
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§ Vital
Квартиру в Костанае можно купить за 34 000 тенге в месяц в рамках программы "7-20-25"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6218
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.10.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

Не тяжко. Через 15 лет 34000 будет как седня 340теньге. А через 25 лет будет 0.34 теньге. Они знают это. Потому не всем одобряют. Халява почти. :lol:
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§ Артем Марусич
Re: Квартиру в Костанае можно купить за 34 000 тенге в месяц в...
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 60
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 04.10.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
За три месяца одобрено 35..
А всего решились на это 42 человека..
Это не ипотека для народа, это понт для него..


Там не все так просто. Представитель БК-Строй отмечал, что сейчас практически все дома которые строятся в микрорайоне “Юбилейный” - реализуют через механизм долевого участия в жилищном строительстве, который подразумевает продажу квартир до регистрации акта ввода дома. Одним словом, квартиры в новых домах уже проданы (даже если мы видим стройку). По его словам цикл проектирования, прохождения разрешительных процедур и строительства жилых домов занимает не менее года.

Получается что сами квартиры для этой программы начнут появляться только через год (в достаточном кол-ве), а там уже и банки готовы будут.
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* 211
Квартиру в Костанае можно купить за 34 000 тенге в месяц в рамках программы "7-20-25"
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4901
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Представитель БК-Строй отмечал

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=781191&topic_id=35744&forumid=1&1538666049

А мне почему то кажется что он немного лукавит.
Ему оно надо, под 7 процентов?
А потому и квартир нет..
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* 211
Квартиру в Костанае можно купить за 34 000 тенге в месяц в рамках программы "7-20-25"
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4901
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Жаль нет функции удаления комментария.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35744&post_id=781203&order=0&viewmode=flat&pid=781191&forumid=1#781203

Ты им напиши , у тебя эта функция должна уже быть, по моему у тебя нет нарушений.
Но 34 штуки не тяшко, как Витал сказал, через лет 15 это будут пантики..
Я беря ипотеку в БТА на 15 лет, предполагал то же самое в 2006м году..
Раньше на 500 в день можно было сходить и пожрать взять на день, сейчас на 5000..
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