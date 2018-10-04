Квартиру в Костанае можно купить за 34 000 тенге в месяц в рамках программы "7-20-25"
О реализации государственной жилищной программы “7-20-25” рассказали сегодня, 4 октября, на брифинге в областном пресс-клубе представители власти, банкиры и застройщик. С момента запуска программы прошло 3 месяца.
- На сегодня 42 заявки подано, 35 одобрено, более 29 получено квартир, - сообщил заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Серик БЕЙСИМБАЕВ. - Сейчас активно участвует банк “ЦентрКредит”. 6 банков подписали, заявки уже начали принимать “Народный банк”, “АТФ-банк” и “Цеснабанк”. Еще будут дополнительно привлекаться “Жилстрой” и “Сбербанк”.
Как отметила заместитель директора Костанайского филиала Нацбанка Жанна ОМАХАНОВА, в рамках программы по всему Казахстану повышенным спросом пользуются двухкомнатные квартиры стоимостью в пределах 10 млн тенге.
- К нам приходят клиенты, которые приобретают одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, - сообщила начальник отдела продаж банка "ЦентрКредит" Динара ТАШМУХАНОВА. - Однокомнатная ориентировочно стоит в пределах 6 млн тенге. Первоначальный взнос 20 процентов - это 1,2 млн тенге. Оставшаяся сумма в размере 4,8 млн тенге является суммой займа. Платеж, если рассмотреть на максимальный строк до 25 лет, ориентировочно выходит 30 000 тенге (как поздже уточнили в банке, 34 000 тенге - “НГ”). При заработной плате в пределах 70 000 - 80 000 каждый гражданин может приобрести данную недвижимость.
Главные условия программы - гражданство Казахстана и полное подтверждение доходов. Клиент должен работать официально, иметь пенсионные отчисления за последнии 6 месяцев без перерыва. Должно отсутствовать недвижимое имущество на момент подачи заявления на всей территории республики, а также должны отсутствовать ипотечные займы.
- На данный момент по программе "7-20-25" введенны в эксплуатацию 34 квартиры, - сообщил заместитель директора по административным вопросам ТОО "БК-Строй" Михаил ФЕДЯШИН. - Так как стоимость квартиры, озвученная этой программой, должна быть до 15 млн тенге, соответственно одно-, двух- и даже трехкомнатные квартиры у "БК-Строй" попадают под действие данной программы.
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