Николай ВОРОНИН: Искусственное старение

Недавно в Костанае прошел семинар-совещание по ономастике, на котором обсуждали проблему переименований. Надо отметить, что вал переименований по всей стране идет с подачи президента. Старт этому он дал еще в первые годы независимости - Целиноград был переименован в Акмолу указом главы государства без всякого обсуждения с народом и даже решения местной власти, а лишь по ходатайству тогдашнего главы области.

С тех пор наши акиматы (в том числе и Костанайский) завалены ходатайствами о переименовании чего-нибудь. Вот и Терешкова предложила назвать Астану именем Назарбаева. Немалая доля таких просьб исходит от родственников умерших. Как правило, эти родственники обладают деньгами.

Очень часто при принятии тех или иных решений, в том числе и по переименованию, наши чиновники ссылаются на Запад. Но в Англии нет ни одного университета, носящего имя Исаака Ньютона. Не носят чьих-либо имен Кембриджский, Оксфордский, Сорбоннский и Гарвардский университеты, высшие учебные заведения Японии, Кореи, Китая. У нас же присваивают имена еще живых людей.

Причина переименований - идеологически устаревшие названия улиц, сел и так далее. Но у нас депутаты Алматинского маслихата, с удовольствием попивая пастеризованное молоко, не задумываясь, проголосовали за переименование улицы Пастера, который одарил человечество важнейшим методом профилактики инфекционных заболеваний - вакцинацией. Когда переименовывают Парковые и Садовые улицы, еще можно согласиться - и парки, и сады в угоду бизнесу мы уже уничтожили. Но как поразительно много у нас появилось батыров, чьи имена присваивают улицам. Мы лепим предков, исходя из собственных взглядов и симпатий. Представление о прошлом весьма субъективно в той мере, в какой его невозможно однозначно подтвердить или опровергнуть материальными свидетельствами. Именно поэтому из прошлого появляются красавицы, герои и батыры.

Кто-то сказал: «Что можно знать о средневековой истории, если сегодня мы так и не знаем, кто убил Кеннеди?» У нас и так бывает: через 600 лет опомнились и сказали, что татаро-монгольского ига не было, и учебники велели переписать. Кстати, замечено: чем скромнее в истории выглядит народ, тем на больший срок тысячелетий претендуют его национал-патриоты. Непонятно стремление к древности своего народа. Основной массе людей нет разницы - 700 или 3 000 существует их народ. Да и можно ли считать современных итальянцев наследниками античного Рима?

У нас какой-то эффект искусственного старения. Семею было 300 лет - стало 1 100. Когда кто-то с уверенностью говорит о древних временах, хочется спросить: «А где ты был тогда?» Цицерон говорил: «Не знать, что было до того, как ты родился, значит навсегда остаться неразвитым ребенком». Все советское, что было за 70 лет, мы вытравливаем с успехом, и родившиеся в годы независимости его не знают. Лучше Цицерону не верить, иначе получится страшная картина.

Самое главное, что при любом переименовании общественное мнение не учитывается. А вообще-то именно оно представляет оценку тех или иных явлений. Демократическое государство не может отменить общественное мнение и не может не считаться с ним. К сожалению, это не про нас.