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yudjin
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
211: А ты сам попробуй в России изъясняться только на казахском.. а ты на меня не сваливай.. ты можешь хоть на каком там сказать... просто х..ен кто поймёт и ФСЁ... и не надо здесь поносить...
07.10.18 18:12
таноми52
Рискованные игры в демократию
pro100tak: .. еще и перегрызут друг друга за род и племя. Меня, казаха, здесь за это мое сообщение, еще будут, возможно, поносить и аргыны, и кереи, и найманы и т.д. Источник:www.ng.kz ...
07.10.18 18:12
211
Николай ВОРОНИН: Искусственное старение
при любом переименовании общественное мнение не учитывается. А вооб А оно было? Оно есть? Товарищ Воронин, оглянитесь вокруг себя и посмотрите на это Мнение.. Его нет абсолютно.. Тутошних местных...
07.10.18 18:04
211
Николай ВОРОНИН: Искусственное старение
Но в Англии нет ни одного университета, носящего имя Исаака Ньютона. Не носят чьих-либо Как можно ненавидеть так Запад и тем не менее его вставлять в пример? Вы уш как то определитесь, тов....
07.10.18 18:01
Sniper
Аркадий ДЕНИСОВ: Мечты и реальность
Таноми и др. Вот до чего доводить ваш великодержавний шовинизм. Даете советы, как вы живете в Рашке, а не в Казахстане. Очнитесь наконец. Также я просил и буду просить вас тык мыков. Пишите свои...
07.10.18 17:55
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Николай ВОРОНИН: Искусственное старение

«Самое страшное, что при любом переименовании общественное мнение не учитывается»
7 октября 2018, 16:33 |  Мнения

Недавно в Костанае прошел семинар-совещание по ономастике, на котором обсуждали проблему переименований. Надо отметить, что вал переименований по всей стране идет с подачи президента. Старт этому он дал еще в первые годы независимости - Целиноград был переименован в Акмолу указом главы государства без всякого обсуждения с народом и даже решения местной власти, а лишь по ходатайству тогдашнего главы области.

С тех пор наши акиматы (в том числе и Костанайский) завалены ходатайствами о переименовании чего-нибудь. Вот и Терешкова предложила назвать Астану именем Назарбаева. Немалая доля таких просьб исходит от родственников умерших. Как правило, эти родственники обладают деньгами.

Очень часто при принятии тех или иных решений, в том числе и по переименованию, наши чиновники ссылаются на Запад. Но в Англии нет ни одного университета, носящего имя Исаака Ньютона. Не носят чьих-либо имен Кембриджский, Оксфордский, Сорбоннский и Гарвардский университеты, высшие учебные заведения Японии, Кореи, Китая. У нас же присваивают имена еще живых людей.

Причина переименований - идеологически устаревшие названия улиц, сел и так далее. Но у нас депутаты Алматинского маслихата, с удовольствием попивая пастеризованное молоко, не задумываясь, проголосовали за переименование улицы Пастера, который одарил человечество важнейшим методом профилактики инфекционных заболеваний - вакцинацией. Когда переименовывают Парковые и Садовые улицы, еще можно согласиться - и парки, и сады в угоду бизнесу мы уже уничтожили. Но как поразительно много у нас появилось батыров, чьи имена присваивают улицам. Мы лепим предков, исходя из собственных взглядов и симпатий. Представление о прошлом весьма субъективно в той мере, в какой его невозможно однозначно подтвердить или опровергнуть материальными свидетельствами. Именно поэтому из прошлого появляются красавицы, герои и батыры.

Кто-то сказал: «Что можно знать о средневековой истории, если сегодня мы так и не знаем, кто убил Кеннеди?» У нас и так бывает: через 600 лет опомнились и сказали, что татаро-монгольского ига не было, и учебники велели переписать. Кстати, замечено: чем скромнее в истории выглядит народ, тем на больший срок тысячелетий претендуют его национал-патриоты. Непонятно стремление к древности своего народа. Основной массе людей нет разницы - 700 или 3 000 существует их народ. Да и можно ли считать современных итальянцев наследниками античного Рима?

У нас какой-то эффект искусственного старения. Семею было 300 лет - стало 1 100. Когда кто-то с уверенностью говорит о древних временах, хочется спросить: «А где ты был тогда?» Цицерон говорил: «Не знать, что было до того, как ты родился, значит навсегда остаться неразвитым ребенком». Все советское, что было за 70 лет, мы вытравливаем с успехом, и родившиеся в годы независимости его не знают. Лучше Цицерону не верить, иначе получится страшная картина.

Самое главное, что при любом переименовании общественное мнение не учитывается. А вообще-то именно оно представляет оценку тех или иных явлений. Демократическое государство не может отменить общественное мнение и не может не считаться с ним. К сожалению, это не про нас.
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Искусственное старение
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4959
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но в Англии нет ни одного университета, носящего имя Исаака Ньютона. Не носят чьих-либо

Как можно ненавидеть так Запад и тем не менее его вставлять в пример?
Вы уш как то определитесь, тов. Воронин, вам кнут и пряник или западненские ценности..
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Искусственное старение
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4959
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 07.10.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
при любом переименовании общественное мнение не учитывается. А вооб

А оно было?
Оно есть?
Товарищ Воронин, оглянитесь вокруг себя и посмотрите на это Мнение..
Его нет абсолютно..
Тутошних местных понтовил, в количестве ровно Пяти тире десяти человек можно не считать, среди практически миллиона..
Профайл




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