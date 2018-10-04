Разный курс доллара в обменниках и на бирже объяснили в Нацбанке Казахстана

В Национальном Банке объяснили, почему в обменниках доллар продавали дороже установленного курса по итогам торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

К примеру, 21 сентября казахстанцам доллар в обменниках продавали на 10-14 тенге выше биржевого курса.

В финансовом регуляторе пояснили, что в законе не установлено, на сколько должны отличаться курсы продажи наличной иностранной валюты (в данном случае - долларов) в обменных пунктах от биржевого курса. То есть даже если в обменных пунктах доллар будет стоить 400 тенге, а на бирже - 350, никто не сможет повлиять на работу обменников.

Регулятор сообщает, что курсы покупки и продажи устанавливаются обменными пунктами самостоятельно, в соответствии с базовыми рыночными факторами.

Объясняя ситуацию, 21 сентября в Национальном Банке пояснили, что в тот день рынок наличной иностранной валюты вел себя нормально.

"Во-первых, отклонение курсов, установленных обменными пунктами, от биржевого курса не превышало 3 процента, что является нормальным поведением рынка наличной иностранной валюты. Во-вторых, в предыдущие дни курсы покупки долларов в обменных пунктах значительно превышали рыночный курс от 21 сентября 2018 года. Тем самым сработал психологический фактор, когда обменные пункты пытались минимизировать убытки по отрицательной марже, устанавливая курсы продажи доллара, максимально приближенные к ранее установленным курсам ее приобретения.

В результате стабилизация курсов в обменных пунктах по отношению к биржевому курсу заняла некоторое время. Максимальные курсы продажи доллара в выходные дни в основном не превышали уровня 360-361 тенге. Таким образом, мониторинг курсов показал нормальное поведение рынка наличной иностранной валюты", - сообщил директор департамента платежного баланса и валютного регулирования Ануар Куандыков.

Также в Нацбанке уделили внимание итогам торгов. Подчеркивается, что важное значение имеет цена последней сделки, которая может сильно отличаться от среднего курса - итогов торгов.

"По итогам дневной сессии 21 сентября 2018 года на Казахстанской фондовой бирже последняя сделка дня прошла по курсу 355,99 тенге за 1 доллар (средневзвешенный курс по двум сессиям - 352,54 тенге за доллар). Учитывая волатильность (колебания) курса национальной валюты в течение дня, курс закрытия сессии гораздо более показателен, чем средневзвешенный курс", - сообщили в Нацбанке.