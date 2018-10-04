 

Форум
211
Хотим вернуть природное время
yudjin: Просто ты бестшься что никто, абсолютно из форумчан тебя не поддержал и решил потому науинуться на меня, который в 40ка градусный мороз предлагал прийти и бросить копейку те 100 тысяч,...
04.10.18 22:53
211
Хотим вернуть природное время
yudjin: бросал уже после собрания... было же? Источник:www.ng.kz Врать то не надо дорогой уид.. Я бросал задолго До.. Все способы хороши , да? Мне то ничего, но вранье тебя самого лично в себе...
04.10.18 22:50
таноми52
Порядок пересечения казахстанско-российской границы намерено изменить Правительство РК
Vital: Ведь раньше я спокойно проходил только по удостоверению , теперь еще адресную справку надо брать. Источник:www.ng.kz Это, наверное, касается только жителей сельских приграничных...
04.10.18 22:42
Victor Yang
Были суши, да все вышли
kbkz1980: вы там были или так ,по статье. выводы лепите на ходу? Источник:www.ng.kz Конечно по статье. Именно о ней речь.
04.10.18 22:34
yudjin
Хотим вернуть природное время
211: Тарана, кстати я один там был.. Где ты был, то, Мереке Заканыч? ... тыж ври правдоподобно. В акимате я был, насколько ты знаешь... а ты подло из приоткрытого окошка машины копейки под бюст...
04.10.18 22:32
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Разный курс доллара в обменниках и на бирже объяснили в Нацбанке Казахстана

4 октября 2018, 16:09 |  Государство

В Национальном Банке объяснили, почему в обменниках доллар продавали дороже установленного курса по итогам торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

К примеру, 21 сентября казахстанцам доллар в обменниках продавали на 10-14 тенге выше биржевого курса.

В финансовом регуляторе пояснили, что в законе не установлено, на сколько должны отличаться курсы продажи наличной иностранной валюты (в данном случае - долларов) в обменных пунктах от биржевого курса. То есть даже если в обменных пунктах доллар будет стоить 400 тенге, а на бирже - 350, никто не сможет повлиять на работу обменников.

Регулятор сообщает, что курсы покупки и продажи устанавливаются обменными пунктами самостоятельно, в соответствии с базовыми рыночными факторами.

Объясняя ситуацию, 21 сентября в Национальном Банке пояснили, что в тот день рынок наличной иностранной валюты вел себя нормально.

"Во-первых, отклонение курсов, установленных обменными пунктами, от биржевого курса не превышало 3 процента, что является нормальным поведением рынка наличной иностранной валюты. Во-вторых, в предыдущие дни курсы покупки долларов в обменных пунктах значительно превышали рыночный курс от 21 сентября 2018 года. Тем самым сработал психологический фактор, когда обменные пункты пытались минимизировать убытки по отрицательной марже, устанавливая курсы продажи доллара,  максимально приближенные к ранее установленным курсам ее приобретения.

В результате стабилизация курсов в обменных пунктах по отношению к биржевому курсу заняла некоторое время. Максимальные курсы продажи доллара в выходные дни в основном не превышали уровня 360-361 тенге. Таким образом, мониторинг курсов показал нормальное поведение рынка наличной иностранной валюты", - сообщил директор департамента платежного баланса и валютного регулирования Ануар Куандыков.

Также в Нацбанке уделили внимание итогам торгов. Подчеркивается, что важное значение имеет цена последней сделки, которая может сильно отличаться от среднего курса - итогов торгов.

"По итогам дневной сессии 21 сентября 2018 года на Казахстанской фондовой бирже последняя сделка дня прошла по курсу 355,99 тенге за 1 доллар (средневзвешенный курс по двум сессиям - 352,54 тенге за доллар). Учитывая волатильность (колебания) курса национальной валюты в течение дня, курс закрытия сессии гораздо более показателен, чем средневзвешенный курс", - сообщили в Нацбанке.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.10.18 21:43 Порядок пересечения казахстанско-российской границы намерено изменить Правительство РК
04.10.18 16:59 Квартиру в Костанае можно купить за 34 000 тенге в месяц в рамках программы "7-20-25"
04.10.18 15:05 Органы внутренних дел являются самыми коррумпированными - департамент Агентства по делам госслужбы Костанайской области
04.10.18 14:15 Назарбаев выступит с Посланием народу Казахстана
04.10.18 11:08 Угрожал газовым пистолетом - разбойное нападение на женщину произошло в Костанае
04.10.18 09:04 Евгений ШИБАРШИН: Есть сомнения
03.10.18 19:31 Выходные дни в Костанайской области будут прохладными и ветреными
03.10.18 18:27 За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
03.10.18 16:53 Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель
03.10.18 11:52 С начала 2018 года в водоемах утонули 15 человек - ДЧС Костанайской области подвел итоги купального сезона

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 1
Всего: 164

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх