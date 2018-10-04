Назарбаев выступит с Посланием народу Казахстана
Нурсултан Назарбаев выступит с Посланием народу Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Фото Турар Казангапов ©
Сообщается, что президент выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана 5 октября текущего года в резиденции Акорда.
Послание будет посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев.
Напомним, текст Послания народу Казахстана от 10 января 2018 года "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" был опубликован на официальном сайте главы государства. В нем Нурсултан Назарбаев рассказал о десяти основных задачах, которые предстоит реализовать Казахстану в 2018 году.
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