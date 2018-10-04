 

Форум
таноми52
Хотим вернуть природное время
Мишаня: Такое бывает только при узурпированной власти. Но ведь в наших странах нет так!? Источник:www.ng.kz Знак вопроса в конце Вашей фразы показателен - видимо, есть сомнения?
04.10.18 15:13
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper: И деревенька отойдет электронщику. Источник:www.ng.kz Виталий, возьмёшь мою деревеньку - себе? Sniper: Про определения пола спящего кота Источник:www.ng.kz Кот есть у тебя,...
04.10.18 15:11
Sniper
Рискованные игры в демократию
таноми52: ваш герой прокуракекал на всю страну о том, что он поднял восстание. Источник:www.ng.kz эти люди были изначально обречены по своей сути... ежовско-бериевские мясорубки не оставляли...
04.10.18 15:11
таноми52
Рискованные игры в демократию
Sniper: . ваш герой прокуракекал на всю страну о том, что он поднял восстание. Источник:www.ng.kz Какие были на тот момент лидеры, такие были, за неимением других. Вы думаете казахские...
04.10.18 15:02
Гога
Хотим вернуть природное время
*Ты лично тогда был на акции * Источник:www.ng.kz Фейсом не вышел я .
04.10.18 14:39
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Угрожал газовым пистолетом - разбойное нападение на женщину произошло в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

4 октября 2018, 11:08 |  Происшествия

Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области, 30 сентября по горячим следам полицейские местного УВД задержали мужчину, который с газовым пистолетом напал на женщину.

Фото предоставлено пресс-службой ДВД Костанайской области

Инцидент произошел около 20.00 на ул. Мауленова. Потерпевшая возвращалась из магазина домой, когда неизвестный приставил к ее голове оружие.

- Мужчина потребовал у нее деньги, - говорится в сообщении ДВД. - С собой у потерпевшей оставалось 200 тенге, этим и поживился подозреваемый. Как только он скрылся, женщина забежала в свою квартиру и позвонила в полицию, сообщив о случившемся.

На место прибыли двое сотрудников полиции Бекзат Акыбаев и Иса Габдрахман. Женщина описала им нападавшего и сообщила, что при нем есть пистолет.

Во время патрулирования в соседнем дворе сотрудники заметили подозрительного мужчину. Он вел себя агрессивно, а позже выяснилось, что он был в состоянии наркотического опьянения.

Мужчину задержали в ближайший отдел полиции, там у него изъяли газовый пистолет.

По данному факту начато досудебное расследование.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.10.18 15:05 Органы внутренних дел являются самыми коррумпированными - департамент Агентства по делам госслужбы Костанайской области
04.10.18 14:15 Назарбаев выступит с Посланием народу Казахстана
04.10.18 09:04 Евгений ШИБАРШИН: Есть сомнения
03.10.18 19:31 Выходные дни в Костанайской области будут прохладными и ветреными
03.10.18 18:27 За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
03.10.18 16:53 Сделать закрытым процесс в отношении полицейских, выезжавших на место убийства Дарьи Махартовой, попросил гособвинитель
03.10.18 11:52 С начала 2018 года в водоемах утонули 15 человек - ДЧС Костанайской области подвел итоги купального сезона
03.10.18 11:12 Без горячей воды останутся поликлиника, школа и садик - ремонтные работы проводит ГКП «КТЭК» в Костанае
03.10.18 09:41 В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения врача
03.10.18 08:44 ХК "Горняк" дважды проиграл на выезде "Алматы"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ 211
Re: Угрожал газовым пистолетом - разбойное нападение на женщину...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4881
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.10.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наркоту кто крышует, у того и спрашивать надо..
Профайл




Авторизация

Реклама
  
 

"Нужные деньги"
 
Номер КИВИ-кошелька: 87022672972
 
Номер карты Kaspi-gold: 5169 4931 6818 4102
 
Сейчас на сайте
Гостей: 189
Пользователей: 6
Всего: 195

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх