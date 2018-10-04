Угрожал газовым пистолетом - разбойное нападение на женщину произошло в Костанае

Как сообщили "НГ" в пресс-службе ДВД Костанайской области, 30 сентября по горячим следам полицейские местного УВД задержали мужчину, который с газовым пистолетом напал на женщину.

Фото предоставлено пресс-службой ДВД Костанайской области

Инцидент произошел около 20.00 на ул. Мауленова. Потерпевшая возвращалась из магазина домой, когда неизвестный приставил к ее голове оружие.

- Мужчина потребовал у нее деньги, - говорится в сообщении ДВД. - С собой у потерпевшей оставалось 200 тенге, этим и поживился подозреваемый. Как только он скрылся, женщина забежала в свою квартиру и позвонила в полицию, сообщив о случившемся.

На место прибыли двое сотрудников полиции Бекзат Акыбаев и Иса Габдрахман. Женщина описала им нападавшего и сообщила, что при нем есть пистолет.

Во время патрулирования в соседнем дворе сотрудники заметили подозрительного мужчину. Он вел себя агрессивно, а позже выяснилось, что он был в состоянии наркотического опьянения.

Мужчину задержали в ближайший отдел полиции, там у него изъяли газовый пистолет.

По данному факту начато досудебное расследование.