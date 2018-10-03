Выходные дни в Костанайской области будут прохладными и ветреными

По прогнозам синоптиков, вторая половина недели пройдет без существенных осадков, только в пятницу местами возможны небольшие дожди. По утрам возможен туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- К концу недели погода начнет ухудшаться, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Начнет снижаться температура воздуха, усилится ветер. В четверг, 4 октября, ночью будет 2-7, местами 10 градусов. Днем потеплеет до 17-22, местами до 25 градусов. В следующую ночь, 5 октября, будет теплее - в пределах 5-10 градусов. День ожидается теплым - от 18 до 23, а местами до 26 градусов. Но уже в субботу и воскресенье чувствительно похолодает. По ночам столбики термометров не поднимутся выше 2-7 градусов, а днем будет от 10 до 15. Но местами температура не превысит 7 градусов.

По прогнозам, ветер во второй половине недели сменит направление с юго-западного на северо-западное и будет довольно сильным. Ожидаемая скорость ветра 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с. А вот в субботу возможно усиление ветра до 23 м/с.