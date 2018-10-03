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За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
Сыкымы: А ты присягу принимал? Мундир носил? Источник:www.ng.kz он не служил в армии и этого не скрывает. но он не косил, и лично я уверен, что он предпочел бы лучше отслужить, чем иметь такой...
03.10.18 23:51
Сыкымы
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
211: Это просто входной билет в ту или иную группу, не более и ничему она не обязывает.. Это как Посвящение и ничего боле. И не надо тут высоких слов о посвящении в какие то братства.. Язык твой...
03.10.18 22:10
drakon
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
211: Это просто входной билет в ту или иную группу, Источник:www.ng.kz У воров - своя, у Ментов тоже - своя,Присяги. И у всех только ради - Бабла. Мать родную,семью, детей, всё отдадут- за...
03.10.18 22:01
211
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
Сыкымы: Ты кто такой, чтоб тебе напоминать и ответы перед тобой держать Источник:www.ng.kz Тогда не задавай глупых вопросов по поводу присяги.. Это просто входной билет в ту или иную группу, не...
03.10.18 21:42
elektron
За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
211: Ты не прикидывайся Не это не моё, тут тебя никто не превзойдёт! :lol:
03.10.18 21:41
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Выходные дни в Костанайской области будут прохладными и ветреными

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

3 октября 2018, 19:31 |  Общество

По прогнозам синоптиков, вторая половина недели пройдет без существенных осадков, только в пятницу местами возможны небольшие дожди. По утрам возможен туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- К концу недели погода начнет ухудшаться, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Начнет снижаться температура воздуха, усилится ветер. В четверг, 4 октября, ночью будет 2-7, местами 10 градусов. Днем потеплеет до 17-22, местами до 25 градусов. В следующую ночь, 5 октября, будет теплее - в пределах 5-10 градусов. День ожидается теплым - от 18 до 23, а местами до 26 градусов. Но уже в субботу и воскресенье чувствительно похолодает. По ночам столбики термометров не поднимутся выше 2-7 градусов, а днем будет от 10 до 15. Но местами температура не превысит 7 градусов.

По прогнозам, ветер во второй половине недели сменит направление с юго-западного на северо-западное и будет довольно сильным. Ожидаемая скорость ветра 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с. А вот в субботу возможно усиление ветра до 23 м/с.
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