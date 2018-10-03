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За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
3 октября 2018, 18:27 | Криминал
Конфликт между четырьмя мужчинами, один из которых бывший сотрудник полиции, а трое - сержанты, полицейские водители, произошел 2 октября в караоке-клубе "De Marco". Об этом сегодня, 3 октября, сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
Иллюстративное фото tengrinews.kz
Во время конфликта, переросшего в драку, потерпевший получил телесные повреждения легкой степени.
- Применение ножа не имело места, - сообщили в пресс-службе. - Полицейские находились вне службы. Приказом начальника ДВД все участники драки уволены из органов внутренних дел.
Уголовное дело по факту хулиганства сейчас расследуется управления собственной безопасности ДВД области.
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За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
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За драку в клубе уволили троих полицейских в Костанае
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