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С начала 2018 года в водоемах утонули 15 человек - ДЧС Костанайской области подвел итоги купального сезона

Татьяна НАЗАРУК

3 октября 2018, 11:52 |  Происшествия

Согласно официальным данным, во время купального сезона 2018 года жертв на воде в Костанайской области было меньше, чем в аналогичный период 2017 года. Об этом "НГ" сообщили в ДЧС.

Фото из архива "НГ"

По словам главного специалиста отдела ликвидации ЧС департамента Курмангазы ТАУЕКЕЛОВА, уменьшить цифру удалось за счет активной профилактической работы, организации дежурств спасателей на "диких" пляжах, патрулированию мест купания полицейскими.

- С начала года на водоемах области, во время купального сезона, утонули 15 человек, из них - 6 детей и подростков, - отметил Тауекелов. - Спасено 11 человек. По сравнению с прошлым годом количество утонувших уменьшилось на 2 человека, или на 12%. В этом сезоне спасатели вместе с полицией провели 763 рейда, было выявлено 48 нарушений административного законодательства, наложено штрафов на сумму 192 400 тенге. В необорудованных местах купания в этом году установлено 412 запрещающих знаков.

Помимо купающихся, в этом году тонули и рыбаки. Происходит это из-за несоблюдения правил безопасности и пренебрежения спасательными средствами. С начала года в области во время рыбалки утонули 2 человека.
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