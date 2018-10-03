Без горячей воды останутся поликлиника, школа и садик - ремонтные работы проводит ГКП «КТЭК» в Костанае

О том, что сегодня, 3 октября, 28 жилых домов останутся без ГВС на сутки, «НГ» уже писала ранее.

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ГКП «КТЭК» сообщало, что подача горячей воды на некоторые объекты будет приостановлена из-за плановых работ на тепломагистрали.

Сегодня утром, 3 октября, информация обновилась - отключенными от ГВС оказались не только многоэтажки, но и некоторые социальные учреждения.

- Мы проводим переподключение тепломагистрали после реконструкции по программе модернизации тепловых сетей, - объяснила пресс-секретарь ГКП Салтанат КАСЕНОВА. - Горячей воды по определенным адресам не будет сутки, 3 октября.

От ГВС отключены: