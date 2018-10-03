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Без горячей воды останутся поликлиника, школа и садик - ремонтные работы проводит ГКП «КТЭК» в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

3 октября 2018, 11:12 |  ЖКХ

О том, что сегодня, 3 октября, 28 жилых домов останутся без ГВС на сутки, «НГ» уже писала ранее.

 Иллюстративное фото kpcdn.net

ГКП «КТЭК» сообщало, что подача горячей воды на некоторые объекты будет приостановлена из-за плановых работ на тепломагистрали.

Сегодня утром, 3 октября, информация обновилась - отключенными от ГВС оказались не только многоэтажки, но и некоторые социальные учреждения.

- Мы проводим переподключение тепломагистрали после реконструкции по программе модернизации тепловых сетей, - объяснила пресс-секретарь ГКП Салтанат КАСЕНОВА. - Горячей воды по определенным адресам не будет сутки, 3 октября.

От ГВС отключены:

  • ул. Алтынсарина, 1/1, 5, 7, 9, 26, 28, 32, 34;
  • ул. Наримановская, 64, 71;
  • ул. Фролова, 65, 67, 77;
  • ул. Л. Беды, 36, 38, 40, 42, 44;
  • пр. Абая, 62, 68;
  • ул. Хакимжановой, 5/1, 56, 60, 13, 62;
  • ул. Маяковского, 102А;
  • ул. Комарова, 13;
  • СШ №18;
  • ясли-сад №2;
  • городская детская больница;
  • поликлиника №2.
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