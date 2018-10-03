К 2020 году в Казахстане могут запретить продажу любых лекарств без рецепта. Об этом заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Турара Казангапова
"Очень серьезная проблема в отношении безрецептурного отпуска. Мы планируем к 2020 году полностью навести порядок и запретить безрецептурный отпуск всех медикаментов. К сожалению, практика такая присутствует, что покупатели приходят, перечисляют свои симптомы, и аптекари, которые по сути не являются медработниками, а являются провизорами, назначают им лекарства. В том числе сильнодействующие препараты отпускаются", - сообщил министр в кулуарах правительства.
В то же время Биртанов отметил, что власти не могут проверять все аптеки подряд, потому что в стране действует защита малого и среднего бизнеса.
"С 1 января 2019 года планируется введение предельных цен на лекарства в рознице. Мы будем пересматривать нормативную базу и усиливать контроль за деятельностью аптек. Это касается и введения запрета на безрецептурный отпуск препаратов. Большинство лекарственных препаратов должны выдаваться только по рецептам. К сожалению, даже требования на бумажных рецептах строго не соблюдаются. Поэтому здесь будем наводить порядок", - пообещал министр.
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