В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения врача

К 2020 году в Казахстане могут запретить продажу любых лекарств без рецепта. Об этом заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Турара Казангапова

"Очень серьезная проблема в отношении безрецептурного отпуска. Мы планируем к 2020 году полностью навести порядок и запретить безрецептурный отпуск всех медикаментов. К сожалению, практика такая присутствует, что покупатели приходят, перечисляют свои симптомы, и аптекари, которые по сути не являются медработниками, а являются провизорами, назначают им лекарства. В том числе сильнодействующие препараты отпускаются", - сообщил министр в кулуарах правительства.

В то же время Биртанов отметил, что власти не могут проверять все аптеки подряд, потому что в стране действует защита малого и среднего бизнеса.

"С 1 января 2019 года планируется введение предельных цен на лекарства в рознице. Мы будем пересматривать нормативную базу и усиливать контроль за деятельностью аптек. Это касается и введения запрета на безрецептурный отпуск препаратов. Большинство лекарственных препаратов должны выдаваться только по рецептам. К сожалению, даже требования на бумажных рецептах строго не соблюдаются. Поэтому здесь будем наводить порядок", - пообещал министр.