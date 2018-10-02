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Госслужащим в Казахстане вернут смартфоны: как это будет происходить

2 октября 2018, 21:08 |  Государство

Государственным служащим Казахстана вернут право пользоваться смартфонами в рабочее время, но сделано это будет на определенных условиях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

Как рассказал заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев в кулуарах правительства, право на использование смартфонов госслужащими уже утверждено постановлением правительства. На данный момент тестируются варианты ограничений некоторых функций смартфонов в рабочее время.

Напомним, запрет на использование смартфонов, планшетов, смарт-часов в зданиях государственных органов был введен в марте 2016 года. Тогда сообщалось, что эта мера вводится в связи с активным использованием госслужащими мобильных устройств для служебных целей и участившимися фактами утечки служебной информации через приложение WhatsApp. Госслужащим разрешили использование мобильных устройств с функциями "звонок/ответ/sms", но не оснащенными интернет-модулями, фото-, видеокамерами.

Сейчас в одном из министерств уже тестируется вариант использования смартфонов с ограничением некоторых функций. Как сообщила корреспонденту Tengrinews.kz вице-министр информации и коммуникаций Динара Щеглова, пилотный проект работает на базе 14-го подъезда административного здания Дома министерств (там располагается Министерство информации и коммуникаций - прим.).

Выглядит это следующим образом. Желающий пронести смартфон на территорию учреждения устанавливает специальное мобильное приложение, которое работает в качестве альтернативы для пропуска в здание. Придя на работу, госслужащий прикладывает смартфон к турникету, после чего приложение блокирует на устройстве функцию фото- и видеосъемки.

При этом вице-министр подчеркнула, что приложение никак не скажется на общем функционале смартфона и будет блокировать только камеры гаджетов.

При выходе из здания нужно снова приложить смартфон к турникету, ограничения сразу же будут сняты. 

"Есть множество безопасных и полезных приложений, таких как интернет-банкинг, заказ такси, отправка почты и тому подобное. Министерством был проведен анализ, который показал, что использование мобильных устройств необходимо для применения инструментов, обеспечивающих взаимодействие и развитие сотрудника как гражданина Казахстана", - заявила Динара Щеглова.

Она подчеркнула, что данное решение позволит обеспечить сотрудника госоргана возможностью
использовать имеющиеся IT-технологии, не понижая уровень информационной безопасности, минимизировать риски утечки информации, исключить дополнительные затраты на покупку
специализированных устройств, отвечающих требованиям информационной безопасности.

Вице-министр сообщила, что на данный момент уже внесены изменения в постановление правительства, сейчас идет внесение изменений в правила самих государственных ведомств, после чего такая система начнет работать во всех зданиях госучреждений.
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§ 211
Re: Госслужащим в Казахстане вернут смартфоны: как это будет...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4847
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь на работе будут по форумам сидеть..
Кстати, что у них там такого, что нельзя снимать?
Профайл

§ 211
Re: Госслужащим в Казахстане вернут смартфоны: как это будет...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4847
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 02.10.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может боятся что частенько будут госслужащие сэлфи со взяткой выставлять прямо в кабинете у нашальника..
Профайл




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