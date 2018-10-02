Госслужащим в Казахстане вернут смартфоны: как это будет происходить
Государственным служащим Казахстана вернут право пользоваться смартфонами в рабочее время, но сделано это будет на определенных условиях, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
Как рассказал заместитель премьер-министра Аскар Жумагалиев в кулуарах правительства, право на использование смартфонов госслужащими уже утверждено постановлением правительства. На данный момент тестируются варианты ограничений некоторых функций смартфонов в рабочее время.
Напомним, запрет на использование смартфонов, планшетов, смарт-часов в зданиях государственных органов был введен в марте 2016 года. Тогда сообщалось, что эта мера вводится в связи с активным использованием госслужащими мобильных устройств для служебных целей и участившимися фактами утечки служебной информации через приложение WhatsApp. Госслужащим разрешили использование мобильных устройств с функциями "звонок/ответ/sms", но не оснащенными интернет-модулями, фото-, видеокамерами.
Сейчас в одном из министерств уже тестируется вариант использования смартфонов с ограничением некоторых функций. Как сообщила корреспонденту Tengrinews.kz вице-министр информации и коммуникаций Динара Щеглова, пилотный проект работает на базе 14-го подъезда административного здания Дома министерств (там располагается Министерство информации и коммуникаций - прим.).
Выглядит это следующим образом. Желающий пронести смартфон на территорию учреждения устанавливает специальное мобильное приложение, которое работает в качестве альтернативы для пропуска в здание. Придя на работу, госслужащий прикладывает смартфон к турникету, после чего приложение блокирует на устройстве функцию фото- и видеосъемки.
При этом вице-министр подчеркнула, что приложение никак не скажется на общем функционале смартфона и будет блокировать только камеры гаджетов.
При выходе из здания нужно снова приложить смартфон к турникету, ограничения сразу же будут сняты.
"Есть множество безопасных и полезных приложений, таких как интернет-банкинг, заказ такси, отправка почты и тому подобное. Министерством был проведен анализ, который показал, что использование мобильных устройств необходимо для применения инструментов, обеспечивающих взаимодействие и развитие сотрудника как гражданина Казахстана", - заявила Динара Щеглова.
Она подчеркнула, что данное решение позволит обеспечить сотрудника госоргана возможностью
использовать имеющиеся IT-технологии, не понижая уровень информационной безопасности, минимизировать риски утечки информации, исключить дополнительные затраты на покупку
специализированных устройств, отвечающих требованиям информационной безопасности.
Вице-министр сообщила, что на данный момент уже внесены изменения в постановление правительства, сейчас идет внесение изменений в правила самих государственных ведомств, после чего такая система начнет работать во всех зданиях госучреждений.
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