Более 226 тысяч тенге собрали для проекта "Нужные деньги" участники турнира по мини-футболу

Благотворительный турнир провели на спортбазе "PROFOOTBALL" в субботу, 29 сентября. В нем приняли участие 10 команд: "Авангард", "БК-Маркет", "СарыаркаАвтоПром", "JTI”, “КТЭК", "Ресурс Ойл Костанай", "Содружество", "Кара Оба", "Dostar” и команда филиала НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" по Костанайской области.

Команда «Dostar” - организатор благотворительного турнира по мини-футболу

На церемонию открытия турнира пригласили профессиональных футболистов - защитников ФК «Тобол» Фернандера Кассая и Артураса Жулпу. Они высоко оценили миссию соревнований - сбор денег на помощь людям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Поддержать участников турнира решили игроки ФК «Тобол»

- Я считаю, что это очень правильный поступок, красивый поступок, - обратился к участникам Артурас ЖУЛПА. - Хотим всем командам пожелать удачи, хорошей, красивой игры, красивого футбола и самое главное - чтобы без травм.

В первом матче встретились "Dostar” и "Содружество", игроки с обеих сторон отлично проявили себя. Вратарь команды "друзей", бывший игрок команды КВН "Астана KZ" Валихан Батыргалиев вышел на поле в футбольной форме с надписью Буффон (Джанлуиджи Буффон является легендой мирового футбола, признавался ФИФА лучшим голкипером мира - "НГ") и очень достойно на протяжении всего турнира выручал свою команду, отбивая сложные мячи соперников.

Первая игра турнира состоялась между командами «Достар» и «Содружество»

- Мы с друзьями всегда играем в футбол и наступил тот момент, когда мы решили принести пользу хотя бы одному-двух нуждающимся людям, - рассказал "НГ" капитан команды “Dostar” Алмат БАТЫРГУЖИН. - Читаем "Нашу Газету", в том числе рубрику «Нужные деньги», вот и решили провести такой турнир. Надеюсь, он не получился комом. Посыл не в том, чтобы нам пропиариться, у нас в городе много команд, которые могут позволить себе провести такой турнир. Мы просто решили послужить первым примером, стимулировать тех, кто желает помочь нуждающимся, ведь нужно делать добро. Мой отец скончался от онкологии... Мне друзья тоже финансово помогали, когда мы ездили лечиться в Россию, Беларусь. Поэтому считаю, что такие мероприятия очень нужными и их должно быть больше. С миру по нитке - и кому-нибудь можно помочь. Турнир мы организовали за неделю, дней 10 максимум, достаточно быстро и спонтанно. Когда прошла жеребьёвка, звонили ещё пара команд, но мы, сожалению, уже сформировали список участников. Не было никаких рамок отбора. Дворовая команда, бывшие футболисты - воспитанники костанайского футбола, были и возрастные игроки. Каждый, кто хотел, мог принять участие. И это было очень здорово. Мы хотели пригласить ещё и женскую команду, но у них был в этот день турнир.

- Вообще в целом удовлетворение от мероприятия получили?

- Честно - да. Очень большое, на душе радость. Все команды спрашивали: «Когда следующий турнир будете проводить?». Благодаря анонсу нашего турнира на сайте "НГ" несколько команд сразу откликнулись.

- Планируете в дальнейшем проводить такие турниры?



- Надо провести, я думаю, мы это сделаем зимой, уже в зале.

Турнир обслуживали квалифицированные судьи Талгат Космухамбетов, Аслан Галаев, и Владимир Ходаков. Ведущим мероприятия выступил Асылхан Егенбаев. Участники турнира выражают благодарность СБ "PROFOOTBALL” в лице Дины Умурзаковой, ИП Абдрахманов С.С, BeeCafe Костанай, ТОО «Издательский дом», ФК «Тобол». Отдельно благодарят директора ТОО «ПФ Энергосервис» Анатолия Хасенова, оказавшего финансовую помощь проекту в размере 50 000 тенге.

Чемпионы турнира — команда «Содружество»

Чемпионом турнира стала команда «Содружество», серебро взяла команда «БК-Маркет», бронзу - «Авангард». Лучшим игроком турнира признан Саят Абдрахманов ("БК-Маркет"), лучшим вратарём - Азамат Нариман («Содружество»).

Серебрянные призёр турнира команда «БК -Маркет»

Бронзовый призёр турнира — команда «Авангард»

Лучший игрок турнира — Саят Абдрахманов

Лучший вратарь турнира — Азамат Нариман

В фонд благотворительного проекта "Нужные деньги" организаторы турнира передали 226 405 тенге. В том числе 162 000 составили взносы команд, 50 000 тенге передал директор ТОО «ПФ Энергосервис» и 14 405 тенге собрали болельщики.

Неравнодушные зрители также решили принять посильное участие

"НГ" выражает благодарность всем, кто решить помочь участникам нашего благотворительного проекта.