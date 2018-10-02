Самозанятых не будут наказывать за неуплату налога в бюджет
Самозанятых не будут привлекать к ответственности за неуплату единого совокупного платежа. Об этом заявила вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: rusevik.ru
Сейчас есть часть населения, которая не делает никаких отчислений с доходов и, соответственно, полноценно не охвачена пенсионной системой и мерами социальной поддержки. Для этой категории населения вводится единый совокупный платеж, который позволит охватить их услугами. Однако, как сказала вице-министр, за его неуплату самозанятые не будут привлекаться к ответственности.
"Закон не преследует цели привлечения к ответственности тех, кто не будет платить. Это добровольный порядок. Мы говорим, что это обязательные платежи, при этом, если человек сочтет, что он не будет участвовать в этой системе, к нему не будут применяться какие-либо меры. Данный закон не содержит таких норм", - сказала Жакупова.
Размер платежа в правительстве предложили установить минимальный - 1 МРП для городского населения и 0,5 МРП для сельского. С 2019 года минимальный расчетный показатель будет составлять 2 525 тенге.
При оплате 2 525 тенге в месяц казахстанец будет проводить отчисление сразу по четырем направлениям - индивидуальный подоходный налог, пенсионные отчисления на свой счет в ЕНПФ, отчисления в госфонд социального страхования и в фонд обязательного медицинского страхования.
Напомним, ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил ввести единый совокупный платеж. Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова рассказала, кто и сколько должен будет платить после принятия соответствующего закона.
По данным министерства, при уплате этого налога категория самозанятых будет полностью охвачена пенсионным обеспечением, появится возможность получать базовую пенсию в повышенном размере в связи с тем, что будет фиксироваться трудовой стаж. Самозанятые также получат медицинское обеспечение в полном объеме после того, как будет введено ОСМС. И это также обеспечит выплаты из госфонда социального страхования.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 0
Всего: 149
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Горячую воду отключат в 28 домах в Костанае
Вот и вылазят опрессовки боком.
Уникальный код на свое жилье необходимо получить всем костанайцам
Xacatel: И побежал весь Костанай в 2 цона. А через месяц скажут, ой, оказывается не надо было идти. Источник:www.ng.kz Народ тоже у нас такой, что побегут только тогда, когда скажут, что через...
Уникальный код на свое жилье необходимо получить всем костанайцам
И побежал весь Костанай в 2 цона. А через месяц скажут, ой, оказывается не надо было идти.
Причину ДТП, в котором пострадали шесть человек, назвали в ДВД Костанайской области
Шестеро в машине Ауди Безлюдная трасса Вот и погоняли... Здоровья всем
Похищения ребенка не было - ДВД Костанайской области
211: Провокаторов нужно привлечь к ответственности и по самое не хочу.. Какие то интернет тролли в реальной жизни.. Источник:www.ng.kz Лучше перебдить чем недобдить.