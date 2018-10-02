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Самозанятых не будут наказывать за неуплату налога в бюджет

2 октября 2018, 16:18 |  Государство

Самозанятых не будут привлекать к ответственности за неуплату единого совокупного платежа. Об этом заявила вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: rusevik.ru

Иллюстративное фото: rusevik.ru

Сейчас есть часть населения, которая не делает никаких отчислений с доходов и, соответственно, полноценно не охвачена пенсионной системой и мерами социальной поддержки. Для этой категории населения вводится единый совокупный платеж, который позволит охватить их услугами. Однако, как сказала вице-министр, за его неуплату самозанятые не будут привлекаться к ответственности.

"Закон не преследует цели привлечения к ответственности тех, кто не будет платить. Это добровольный порядок. Мы говорим, что это обязательные платежи, при этом, если человек сочтет, что он не будет участвовать в этой системе, к нему не будут применяться какие-либо меры. Данный закон не содержит таких норм", - сказала Жакупова.

Размер платежа в правительстве предложили установить минимальный - 1 МРП для городского населения и 0,5 МРП для сельского. С 2019 года минимальный расчетный показатель будет составлять 2 525 тенге.

При оплате 2 525 тенге в месяц казахстанец будет проводить отчисление сразу по четырем направлениям - индивидуальный подоходный налог, пенсионные отчисления на свой счет в ЕНПФ, отчисления в госфонд социального страхования и в фонд обязательного медицинского страхования.

Напомним, ранее Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил ввести единый совокупный платеж. Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова рассказала, кто и сколько должен будет платить после принятия соответствующего закона.

По данным министерства, при уплате этого налога категория самозанятых будет полностью охвачена пенсионным обеспечением, появится возможность получать базовую пенсию в повышенном размере в связи с тем, что будет фиксироваться трудовой стаж. Самозанятые также получат медицинское обеспечение в полном объеме после того, как будет введено ОСМС. И это также обеспечит выплаты из госфонда социального страхования.
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